/UVNITŘ FILM O ZÁHADĚ TAJEMNÉHO STATKU/ Do veřejného povědomí se statek Pohádka v Čachrově na Klatovsku dostal díky sériovému vrahovi Ivanu Roubalovi. Od té doby se ale na něj nabalila celá řada jiných hororových příběhů. Výzkumný spolek Paranormal tým se rozhodl, že se v nich pokusí oddělit mýty od skutečnosti. A v současné době o tomto hledání vydal dokumentární film.

Statek Pohádka. | Foto: Paranormal tým

Málokterá usedlost se může těšit hororovější pověsti. Přitom český název Pohádka by měl vystihovat tamní krásnou přírodu. Paranormal tým z. s. se tímto místem zabýval několik let. "Paranormal tým z. s. není jen spolkem nadšenců do záhad a tajemna. Je to především sdružení osob, kteří k této problematice přistupují střízlivě a nebojí se v archivech hledat fakta a historické zajímavosti, které klidně vyvrátí celou mytologii zkoumané lokality. Statku Pohádka věnovali několikaletý výzkum, který zakončili vydáním obsáhlého dokumentárního filmu," uvedl Ondřej Adler Bezouška - dokumentarista spolku Paranormal tým, který také následně představil, o čem dokument je.