K úterý 17. 3. tedy bylo v Jihočeském kraji potvrzeno celkem 13 onemocnění koronavirem COVID–19.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Podle aktuální informace laboratoře Nemocnice České Budějovice dnešní vyšetření potvrdila dva nové případy onemocnění novým koronavirem. Čekáme na vyšetření dalších 102 vzorků, které jsme dnes do laboratoře odeslali, výsledky bychom měli mít k dispozici nejpozději zítra. Celkem jsme od začátku února odeslali do laboratoře 377 vzorků,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

„U dnes potvrzených případů se jedná o osoby, které pracovaly mimo region. V prvním případě jde o ženu z Českobudějovicka, která pracovala v Rakousku jako servírka, ve druhém případě jde o profesionálního hasiče, který pracoval v Praze. Okamžitě jsme zahájili potřebná protiepidemická opatření a vyhledávání kontaktů,“ doplnila hlavní epidemioložka KHS JčK MUDr. Jitka Luňáčková.

V nejbližších dnech čeká Jihočeský kraj podle hejtmanky Ivany Stráské dodávku respirátorů. "Pod smlouvou má kraj 15 tisíc respirátorů a dalších 25 tisíc respirátorů, které by měly přijít během tohoto a příštího týdne," uvedla v úterý odpoledne Ivana Stráská. Kraj chce také nechat ušít roušky. "Ve čtvrtek půjdu na radu kraje s návrhem smlouvy na roušky, tam se budeme pohybovat v řádu milionů, bude to stát obrovské finanční prostředky, ale zdraví lidí je přednější než nějaká silnice," doplnila Ivana Stráská s tím, že ve středu by mělo být otevřeno další odběrové místo na roušky v Nemocnici Strakonice.