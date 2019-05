Přední Výtoň – Sedmnáct družstev v sobotu zdolávalo 26 kilometrů na kolech, devět běželi a čtyři kilometry pádlovali na raftu.

Extrémně zátěžová trať byla vyšperkovaná devíti stanovišti, která prověřila sílu, zručnost, ale i týmového ducha družstev. Elitní policisté ze speciálních jednotek z celé republiky přijeli prověřit své síly.



Prvenství obhájilo družstvo z Hradce Králové. „ Nepřepálil jsme tempo na začátku, proto jsme asi uspěli. Neměli jsme větší problém. Jen jsme na kole propíchli gumu a utrhli přehazovačku. Takže jsme se museli do cíle dotlačit,“ řekl Pavel Hrdina za východočeský tým. „Jinak nám to šlo dobře na překážkách. Náš kapitán už je tu od třetího ročníku každý rok. Ten má velké zkušenosti, což nám pomohlo,“ dodal. O vítězství Hradečáky nepřipravila ani skutečnost, že jedenz nich hned v začátku závodu třikrát zvracel…



Letos připravil Ladislav Kuboušek, policista z jihočeské zásahové jednotky, už dvaadvacátý ročník. Trať obsluhovalo 65 lidí. „O pořadí rozhodovaly vteřiny. Kluci za mnou po závodě přišli a děkovali mi, že to bylo skvělé, že nikdy v životě ještě tolik netrpěli. Prý jim ještě nikdo nezpůsobil tolik bolesti jako já. Tenhle závod prostě bolí,“ usmívá se lišácky tvůrce závodu Ladislav Kuboušek. Nejtěžší je prý překonat, když závodník cítí, že je na dně sil.



Do cíle, kde na muže čekaly přítelkyně, manželky a také povzbuzující děti, prý policisty s extrémním smyslem pro spolupráci dovede pocit zodpovědnosti vůči závodícím kolegům.