Prachatice, Západní Sahara /VIDEO/ - „Písek je všudypřítomný,“ hlásí Tadeáš Šíma ze své cesty po africkém pobřeží. Projíždí Západní Saharou a ještě několik dní bude dál bojovat s pískem.

Má za sebou zhruba desetinu své naplánované cesty. „To si takhle jedete na kole Západní Saharou, nikde nic, jen sem tam nějaký ten velbloud a najednou mekáč,“ popisuje.

Poušť ukrajuje jen se svým kolem Apache, ač jí původně chtěl projet s Christopherem. Toho Tadeáš Šíma objevil prostřednictvím cestovatelské aplikace warmshower. Tam lze zveřejnit svoji naplánovanou trasu a pokud je podél cesty někdo další s aplikací, může se domluvit na setkání, večeři či ubytování. "Zjistil jsem, že cykloturista a překladatel Chris chce jet z Agadiru přes Saharu do Mauritánie a pokračovat až do Senegalu a že hledá parťáka. Když jsem se s ním po příjezdu do Afriky spojil, dozvěděl jsem se, že v Agadiru bude do 8. prosince a chce jet dál. Chtěl jsem s ním jet přes Saharu a vyzkoušet si cestu ve dvou," vysvětlil Tadeáš.

Dodal, že v tu chvíli si spočítal, že musí ujet více než 1000 kilometrů za 12 dní. "Stihnul jsem to za jedenáct, a tak jsme měli čas na plánování cesty," řekl. Jenže, Christopher měl původně být Rumun, ale nakonec se z něho vyklubal Američan a jeho chování k místním lidem bylo tak trochu nevlídné. „K tomu jsem za tři dny cestování s ním utratil asi stejně jako za celou dobu, co jsem do Afriky přijel. Navíc jsme spolu ujeli asi o polovinu menší vzdálenost, než bych ujel sám,“ zhodnotil zkušenost. Christophera se ujal sedmačtyřicetiletý turista z Polska jménem Baltazar, kterého Tadeáš a Christopherem potkali. Američan Chris totiž ztratil pumpičku od benzinového vařiče. Chvíli to sice vypadalo, že bude Tadeáše doprovázet po zbytek saharské pouště, ale záchrana se našla právě v Baltazarovi. Měl totiž nejen vybavení, s nímž by přežil i ve vesmíru. A Tadeáše zachránil a jel s Američanem pomaleji do Dakhly, tam měla poštou dorazit nová pumpička. „Rozloučili jsme se v turistickém Sidi Ifni,“ upřesňuje Tadeáš Šíma.

Tadeáš Šíma

- Pětadvacetiletý cestovatel z Prachatic se vydal na expedici Na kole přes Afriku 27. listopadu.

- Za 7 až deset měsíců chce zdolat asi 17 tisíc kilometrů a chce dojet do Kapského města.

- Denně musí ujet 80 až 120 kilometrů, momentálně jede Saharou.

Ve městě Guelmim, jemuž se přezdívá „brána Sahary“, si prachatický cestovatel dal čaj s Mohammedem a vydal se dál na jih. „Zmizely stromy. Vítr fouká do zad a za hodinu lze ujet přes třicet kilometr. Ale nesmí se otočit,“ vypráví.

V "bráně Sahary" se množí také policejní hlídky a kontroly jsou více než pravidelné. Dokonce si policisté vyžádali telefonní číslo, aby si mohli ověřit, zda Tadeáš Šíma dorazil do příštího města ještě před setměním. Volali. Únavou po celodenním šlapání ale Tadeáš telefon nezvedl.

O pár dní později dostává Tadeáš pozvání na piknik od tří kluků v poušti. „Ochutnávám berberská hostinu, tedy kuřecí tajine a čaj. Od té chvíle jedu bez helmy. Dostal jsem od Aliho turban,“ dodává Tadeáš s tím, že jde o neocenitelnou ochranu proti větru, písku a potu. V posledním týdnu zažil Tadeáš Šíma také déšť, který přečkal v domě na pobřeží, kam kolo přivedl s prvním defektem na své africké cestě.

Velkými nepřáteli se cestovateli stali psi, nejraději by se mu zakousli do lýtek. Naštěstí se mu vždy podařilo šlápnout do pedálů a ujet. Poslední den volna si Tadeáš Šíma udělal v neděli 17. prosince ve městě Layounne v Západní Sahaře. Ubytoval se za stokorunu na noc v hotelu Marhaba. "Starý vrátný vypadal jako sériový vrah. Pokoj připomínal kobku s rozvrzanou postelí a na pohyb v rohu místnosti je lepší nereagovat," přidal Tadeáš Šima své nové zážitky.

Celé úterý 19. prosince strávil Tadeáš v poušti sám se třemi PETkami vody. Možná se mnozí podiví, ale teploty nejsou nijak saharské, přes den je asi 20 °C a slunce pod mrakem. Ač je Afrika v místech, kde se Tadeáš nachází velká placka, skoro jako na jižní Moravě a lidé jsou tam podobně vřelí, několik rozdílů prachatický cestovatel přeci jen našel: "Místo vinic tady mají písek, místo na červené víno tady zvou na čaj, jejich nářečí mi dává o dost víc zabrat a místní holky nosí trochu odlišné kroje."

V Boujdour jsou ale na Vánoce připraveni, a protože ty se rychle blíží, dodejme, že Tadeáš Šíma stráví Boží hod Vánoční na hranicích s Mauretánií. Ale o tom zase příště.