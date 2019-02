Prachatice, Senegal - Povedlo se. Tadeáš Šíma z Prachatic, který se v listopadu vydal na kole Apache zdolat Afriku od Maroka po Kapské Město, se o víkendu setkal v Senegalu s jiným Čechem.

Přesně to bylo u Růžového jezera, kde v neděli skončila Eco Race Africa. Tomáš Tomeček tam dojel s Tatrou na úžasném druhém místě. Závod odjel v kabině závodního speciálu sám. Tedy tak trochu stejně jako Tadeáš sám brázdí africký kontinent.

Ještě před setkáním s Tomášem Tomečkem si Tadeáš zařídil potřebná víza do Mali. Vyplnění formuláře na ambasádě zabralo jen pár minut a poté, co tam nechal pas, dvě fotky a 2500 franků (1000 Kč) si druhý den odpoledne mohl pro víza přijít.

Stihnul si zahrál petanque v evropském týmu s Lucemburčanem Bobem, který v Senegalu žije patnáct let a s manželkou Michele tam turistům půjčují čtyřkolky, proti Senegalcům. Evropa nezvítězila, ale jen o „prsa“, skóre bylo 12:14 pro Senegal.

To už ale nadešel den D. „S Tomášem jsme byli domluveni, že se potkáme u pódia. Moc jsem nevěděl, co od našeho setkání mám čekat a trochu jsem se obával namachrovaného moravského kamioňáka. Opak byl pravdou, přivítal mě velice skromný milý chlapík v oranžové Tatře,“ popsal pocity cyklista Tadeáš Šíma. A tak se podle jeho slov setkala Pouštní liška (bílé kolo Apache) s Pouštní zebrou (oranžová Tatra). „Před Tomášem obrovský respekt, obdivuhodný výkon. Jen mé kolo za svou Tatru nevyměnil,“ dodal Tadeáš se smíchem. Nezbylo proto než znovu šlápnout do pedálů do další africké země – Gambie.

V pondělí ráno Tadeáš usedl do sedla kola a vydal se na cestu, kde se silnice zúžila a provoz se zvýšil. „Kamiony mě předjíždějí natěsno. Jeden mi kolem škrtnul do brašny a já šel k zemi. Trochu jsem s tím počítal, takže jsem odskočil z dosahu kol a svezl se pár metrů po asfaltu,“ popisuje nepříjemný zážitek. Na lokti se tak objevil silniční lišej, zápěstí je naražené a na levém boku pěkný šlinec. Kolo má naprasklé lanko od přední brzdy a přetrhlý kabel od tachometru. Černé myšlenky zahnala koupel v Atlantiku a jede se dál. Gambie a Mali čekají na českou návštěvu.