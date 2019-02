Pasov - Pod heslem Rovnost a důstojnost vyhlásily Spojené národy k návrhu Singapuru 19. listopad za Světový den toalet. Má upozorňovat na to, že více než 40 procent lidí na světě – asi 2,5 miliardy - nemá přístup k sanitárním zařízením.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP

Sousedé k tomuto nepochybně významnému svátku připojili pár zajímavostí. Například: Každý Němec spotřebuje za rok více než jeden kilometr toaletního papíru. Nejdražší záchod má mezinárodní kosmická stanice ISS – stál 14 milionů eur. Člověk starý 65 let strávil průměrně 184 dny života na toaletě a spotřeboval tam kolem 2100 rolí papíru. 85 procent žen se na veřejnou toaletu neposadí. Muži jsou na WC v průměru déle než ženy. Paruresis je symptom sociální fóbie z močení na veřejném záchodku. Návštěvníci veřejných a restauračních toalet v Číně si musejí s sebou nosit svůj papír. V Británii spadne do toalet ročně přes 850 000 mobilů (alespoň v tomto případě nám dovolte doplnit „prý“…)

Jackpot dorostl seminásobku

Poprvé za 32 let sázení lotta, obdoby naší sportky, v Rakousku půjde nadcházející středu o sedminásobný jackpot, napsaly OÖN. Měl by obnášet rekordní částku 14 milionů eur. V nedělním tahu totiž opět nikdo první pořadí nevyhrál – kombinace čísel 2 – 4 – 9 – 14 – 41 – 44 nebyla na žádné ze 12,3 milionu sázenek. Ve středu do 18.30 se čeká podání asi 16 milionů tipů.

Porazili více krav

V Horních Rakousích bylo od ledna do konce září poraženo o 6863 kusů skotu víc než ve stejném období loni, napsal Volksblatt. Býků padlo o 2806 víc, krav o 2864, jalovic bylo zabito o 714 víc, volů o 479 a telat o 468 víc. Je to důsledek dlouhotrvajícího sucha. V celém Rakousku porazili za devět měsíců o 18 213 kusů dobytka víc. Na Horní Rakousy z toho připadlo 38 procent, tedy výrazně víc, než je podíl země na stavu (30 %). Průběžně klesala nákupní cena – u jatečných krav bylo kilo v dubnu za 2,99 eura, aktuálně je za 2,44 eura. Ceny v obchodech přesto stouply zhruba o jedno procento, u masa na guláš o sedm procent.

Metal rušil pohřeb

Stovky věřících se v sobotu ve Feldkirchenu loučily s farářem Antonem Parzingerem. O jeho oblibě svědčí třeba i to, že pohřební průvod doprovázelo dvacet skupin s prapory. „Tak velká jako účast byla i nevole nad počínáním místního obyvatele, který rušil obřad hlasitým heavy metalem z otevřeného okna,“ napsala PNP. „Teprve přivolaná policie přiměla muže k ukončení výtržnosti. Kromě jiného zahájila vyšetřování pro rušení klidu mrtvých. To se u smutečních hostů setkalo s velkým porozuměním, méně však další kroky policie. Když se jedna z žena z průvodu přidala k hlídce domlouvající ,metalistovi´ a řekla mu také své, sklidila od mužů zákona oznámení za urážku. Přitom jen vyslovila to, co si myslelo mnoho přítomných…“

Na dotaz novin policie sdělila, že její muži nemohli jednat jinak. "Pokud se někdo cítí být urážen, musí policie z principu legality přijmout oznámení, neodvisle od situace, za jaké urážka padla. Zda ovšem bude záležitost dále řešena, to už je jiná věc," končí list.

Bohatě „překleňovacích“ dnů

Příští rok bude pro zaměstnance dobrý, konstatují OÖN. Díky svátkům navazujícím na víkendy mohou ti, kteří pečlivě plánují, „vytáhnout“ ze 29 dnů dovolené 67 volných dnů, píše list.

Tak protože Nový rok 2019 připadne na úterý, lidé, kteří si vezmou na silvestra den dovolené, budou mít čtyři dny volna za sebou. Tradičně „klouzavé“ jsou Velikonoce. Kdo si vybere čtyři dny dovolené před Velkým pátkem 19. dubna, bude mít díky Pondělí Velikonočnímu volno celých deset dnů.

Svátek práce, 1. máj, bude tentokrát ve středu. Se čtyřmi dny dovolené (pondělí, úterý a navazující čtvrtek a pátek) dají dohromady devět volných dnů. Obdobně lze využít Nanebevstoupení Páně, Letnic, slavností Božího těla, Nanebevzetí Panny Marie, Dne sjednocení Německa, Všech svatých a Vánoc s Novým rokem…