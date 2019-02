České Budějovice - Betlémský plamínek si už po dvacáté šesté odnesli v pátek obyvatelé Jihočeského kraje do svých domovů. Předání Světla přátelství, které přivezli hasiči z Ledenic, se odehrálo v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Prostřednictvím kněží, starostů a skautů bude světlo přeneseno do dalších míst v kraji.

Plamínek byl zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Putuje z Izraele letecky do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a institucím jako jsou Evropský parlament či sídlo OSN v New Yorku.