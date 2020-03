Koncern Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) chce k současným 44 100 zaměstnancům získat další 2000, jak řekl jeho šéf Marcel Haraszti. Zájemci se mohou hlásit online nebo telefonicky a během jedné až dvou hodin prý mohou nastoupit. Podnik poslal domů těhotné prodavačky, do pokladen posadil mladé, starší doplňují. Rewe počítá v příštích týdnech v asi 2550 filiálkách se zvýšením poptávky o 20-30 procent. V centrálních skladech Rewe pomáhalo v pondělí 337 vojáků. „Zboží nezdražuje,“ píše linecký list. Naplno „jedou“ výrobci, 200 z nich nedává zaměstnancům dovolené.

Některé řetězce jako Spar už vybavily pokladny ochranným plexisklem a prosí zákazníky o dodržení bezpečnostního odstupu. V rakouském obchodu s potravinami pracuje asi 160 000 lidí, dodávají OÖN. „Zatím co ti zvládají zvýšenou poptávku, ostatní obchodníci museli v pondělí zavřít. Podle šéfa svazu obchodu Rainera Willa to povede ke ztrátě obratu asi jedné miliardy eur týdně.“ Nejdůležitější prý ale je, aby žádný ze 600 000 zaměstnanců nedostal výpověď.

Čtvrtá oběť koronaviru?

V noci na neděli zemřela v domácí karanténě ve Vídni 48letá žena, napsaly OÖN v úterý. Našli ji ráno rodinní příslušníci. Měla pozitivní test na koronavir, proto musela do izolace, ale příčinu smrti zatím nepotvrdila pitva. „Kdyby se projevil stav, pro který by byla nutná ústavní péče, byla by umístěna do nemocnice,“ řekl mluvčí krizového štábu Vídně Andreas Huber.

Do osmi hodin v úterý registrovali v Rakousku 1132 potvrzených onemocnění Covid-19, z toho v Tyrolsku 275. Následují Horní Rakousy se 242 případy (okres Freistadt 12, Rohrbach 12).

Při omezení vycházení v Rakousku apeloval hornorakouský prezident Červeného kříže Walter Aichinger na občany, aby při chystaných procházkách naplánovali také zastavení se k darování krve. Vláda to výslovně povolila, protože v rakouských nemocnicích se denně spotřebuje na tisíc konzerv. Zejména onkologičtí pacienti a lidé s úrazy jsou na krev dárců odkázáni. „Obzvlášť v této době jsou třeba jako zachránci životů,“ uvádí Aichinger.

Řeč spolkového kancléře v televizi ORF sledovalo v neděli 2,92 milionu Rakušanů, což je rekord od začátku měření sledovanosti.

Po omezení pohybu a výzvě k redukci sociálních kontaktů cestovalo rakouskými vlaky v pondělí o 70 procent méně lidí, obrat poklesl o 80 procent. Tvoří se fronty na hranicích – na dálnici v Subenu na vjezdu do Německa měla v poledne kolona 45 kilometrů, na Innkreiské dálnici přes 35 kilometrů.

Linecký Volksblatt informuje, že na výzvu vlády se už 2500 bývalých civilkářů přihlásilo k dobrovolné mimořádné službě od dubna do června. Kromě nich bude prodloužena služba nynějších branců – v prvním kroku těm, kteří ji vykonávají od loňského července. 2000 vojáků základní služby se zbraní, kteří měli končit k dubnu, byla vojna prodloužena o dva měsíce. Pak je mají nahradit záložáci. Pomáhá také 900 záklaďáků, většinou v potravinových skladech.

Fotbalisté bez platů?

Bavorský ministerský předseda Markus Söder (CSU) vyzval fotbalisty, aby se vzdali svých milionových platů a pomohli tak svým klubům v čase koronavirové krize, kvůli které jsou obě nejvyšší soutěže přerušeny předběžně do 2. dubna. „Čestně řečeno, teď není nejdůležitější a nejnaléhavější úkol postarat se o to, aby profesionální kluby mohly hospodářsky přežít,“ uvedl. Bylo by podle něho v pořádku, kdyby mnoho těch hráčů, „kteří berou docela velké peníze“, nyní bylo ke svým zaměstnavatelům „trochu zdrženlivější“. Vydělávají každý rok miliony. K překlenutí nynější fáze je žádána solidarita nejen od klubů, ale také od hráčů, kteří koneckonců z klubů žijí.

V Německu uzavřeli také provoz tzv. stolů pro potřebné, sociální organizace, která poskytuje potraviny a stravování potřebným za minimální cenu.

Rakouská „Italka“

Šestnáctiletá Hanna Mayrová ze St. Ulrichu vyhrála hornorakouskou soutěž studentů ve znalostech jazyků, píší OÖN. „Snad nejmelodičtější řeči na světě se učí na gymnáziu Werndlpark ve Steyru teprve dva a půl roku,“ uvádí list a cituje dívenku, že její učitelka Simone Gergelyfiová ji dokázala nadchnout pro italštinu od začátku. Kromě studia řeči zpívá v mládežnickém sboru a hraje volejbal.

Do finále jazykové soutěže se kvalifikovala kromě jiného působivou zprávou o týdenním pobytu v Modeně na začátku školního roku. Před porotou musela pronést krátkou řeč o trvale udržitelné formě cestování a ve „hře“ přesvědčit „italskou tetu“, rodilou mluvčí z poroty, aby spolu strávily raději jinou společnou dovolenou než na parníku, kterou jí „teta“ nabízela k narozeninám. „Prokázala vynikající znalosti italštiny a vždy byla schopná reagovat na druhou stranu,“ chválí ji učitelka Gergelyfiová, která ji provázela i do finále soutěže.

V příštím roce chce Hanna v každém případě z italštiny maturovat a uvažuje o dalším studiu tohoto jazyka vedle matematiky na pedagogické škole.