„Jsou nezkažení. Neví, jaké máme omezení a pravidla od různých institucí. Tím jsou jejich nápady cenné, protože nemají žádné limity. Nás, kteří jsme za ta léta ovlivněni systémem, už nenapadnou. A musím studenty pochválit, že mají skvělé nápady,“ uvedl majitel blatenského zámku Stephanos Germenis.

Trojice studentů z Británie, Švédska a Francie už přišla mimo jiné s nápadem pořádat v zámeckém parku romantické večeře. Noční osvětlení, dobré jídlo, kolem pobíhající daňci a výhled na zámek. Nejde ale jen o to něco vymyslet. Studenti musejí celou akci manažerovat. Naplánovat co všechno potřebují, zajistit dodavatele, přichystat stoly.

Jedním z výsledků jejich intenzivní dvouměsíční práce byl koncert slavné Donau Philharmonie Orchestra Wien. Akci, na které se očekává kolem čtyř set lidí, pomáhají kompletně zajišťovat. „Už se na koncert těšíme. Dlouho jsme na něm pracovali, tak jsme zvědaví na výsledek,“ shodují se Dominic, Victoria a Isabelle, kteří byli vybráni z šestnácti kandidátů. Na srpen už připravují další akci, koncert České filharmonie.

Nápad na spolupráci mezi zámkem Blatná a Oxfordskou univerzitou vzešel z konference zaměřené na památkovou péči v Irsku v Dublinu, jehož tématem byl nový život a historických budov v moderní době. „Když porovnám provozování historického objektu před sto lety a dnes, jsou hlavním problémem finance. Ale zase máme možnosti, které dříve neexistovaly. Marketing, turismus, sociální média, projekty. A je dobré je využívat, abychom se posunuli dál a našli jsme novou cestu k památkám,“ zmínil majitel blatenského zámku.

Jeho slova zaujala zástupce Oxfordské univerzity. „Tehdy jsem řekl, že by bylo fantastické, kdybychom mohli organizovat program pro studenty, kteří by u nás mohli pracovat na vedení kulturní památky. My bychom od nich získali čerstvé nápady, které budou nadnesené, a na první pohled možná i nerealizovatelné, ale nás, kteří jsme už ovlivněni systémem, by nenapadly,“ dodal Stephanos Germenis, pro kterého je druhým domovem Anglie, kde strávil půl života. Jeho myšlenkou je přinést do Blatné celý svět a Blatnou představit celému světu.