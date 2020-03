Řidič kamionu, kterého z Dvořiště ráno vezli na infekční, koronavirus nemá

Dobrou zprávu si vyslechl řidič kamionu, který před sedmou hodinou ranní celníkům na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti nahlásil, že má teplotu, rýmu a kašel a následně ho odvezla sanitka na infekční oddělení do českobudějovické nemocnice.

Firma CDS Náchod, pro kterou pracuje, tak nemusela řešit, jak dostat od hranic odstavený kamion. "Vyšetření našeho řidiče je negativní a nic se neděje," potvrdil v půl čtvrté v pondělí odpoledne Boris Oláh, ředitel nákladní dopravy společnosti CDS Náchod. "Řidič auto nejspíš odveze sám, ještě řešíme poslední detaily. Před chvílí ho pustili z nemocnice. Opatrnost je samozřejmě na místě, složky pracují, tak jak mají."

Řidič kamionu se řídil instrukcemi dopravce. "Nebylo mu dobře, a tak to nahlásil. Zároveň zavolal své praktické lékařce a ta informaci také předala dál. Je dobře, že ho vyšetřili, a ještě lépe, že je výsledek negativní, jak mi před malou chvíli oznámili z krajské hygienické stanice," dodal Boris Oláh.

Záchranka kvůli koronaviru vyčlenila speciální sanitku

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková uvedla, že od pondělí je nově vyčleněno jedno sanitní vozidlo s lékařem, které jezdí do domácností odebírat vzorky na přítomnost koronaviru podle pokynů krajské hygienické stanice. „Řada lidí tam totiž volá a požaduje vyšetření na koronavirus. Je to v případě, kdy lidé nemají akutní příznaky. Chceme tak minimalizovat případný přenos nákazy a docílit toho, aby lidé raději počkali na vyšetření doma. V pondělí jsme absolvovali výjezdy k deseti pacientům. Lékař při takových návštěvách používá základní bariérové pomůcky,“ popsala Petra Kafková.

Jinak klasicky, když lidé volají na linku 155, k nim vyjíždí také vozidlo záchranné služby s nelékařskou posádkou. „V případě, že má někdo dýchací potíže a cestovatelskou anamnézu, nasedíme pacientovi roušku a vyšetříme ho. Získané informace předáváme hygienikovi a ten rozhoduje o dalším postupu,“ doplnila mluvčí. Pokud dojde na převoz do nemocnice, je k dispozici stanoviště, kde si zdravotníci z infekčního oddělení pacienta převezmou tak, aby nedocházelo ke kontaktu s dalšími pacienty. „V pondělí jsme v tomto režimu vezli řidiče kamionu z Dolního Dvořiště. Byl to náš státní příslušník, ale nebyl to Jihočech. Předali jsme ho na infekční českobudějovické nemocnice."

Výsledky šesti jihočeských vzorků z víkendu virus neprokázaly

Na pohotovostní linku zřízenou jihočeskou hygienou pro komunikaci s veřejností se během neděle 8. března obrátilo s dotazy 45 osob. Dotazy se podle Jitky Luňáčkové, ředitelky protiepidemického odboru, týkaly zejména charakteru a způsobu vyřizování karanténních opatření. "Tázající osoby se informovaly i na možnost vyšetření na koronavirovou infekci. Vyšetření se provádí osobám, které se vrátily z Itálie a mají zdravotní potíže. Praktický lékař informuje ambulantní složku infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje je domluveno vyšetření," popsala.

V pondělí 9. března bylo na vyšetření odesláno osm vzorků, jejichž výsledek bude znám v úterních dopoledních hodinách. Výsledky šesti vzorků z víkendu jsou negativní.

Z Itálie přijel do Budějovic v pátek. Teď je i s dětmi v domácí izolaci

Minulý týden v pátek se z italského Livigna vrátil z lyžování Zbyněk z Budějovic se dvěma dětmi. Všichni tři jsou teď v domácí izolaci. Mimořádné opatření ze strany ministerstva, které se týká všech lidí, vracejících se z Itálie, ale platilo až od soboty.

„Byl jsem na cestě domů z Itálie v pátek,“ svěřil se dvaapadesátiletý muž, který lyžoval v oblasti Livigna u švýcarských hranic. „Když jsem odjížděl z Čech, tak v Livignu koronavirus nebyl. Ani při lyžování jsem neviděl nikoho s rouškou, všichni tam byli zdraví. Já jsem roušku s sebou také neměl,“ vylíčil Zbyněk. Nyní je v domácí karanténě. „Lyžovat se mnou byla i dcera se synem. Já karanténu dodržuji, ale podnikám, takže neschopenku nepotřebuji. Nechci čerpat od státu nemocenskou, přijde mi to zbytečné. Dcera pracuje ve fabrice a nechtěla nikoho ohrozit, tak zavolala obvodnímu lékaři a ten jí napsal neschopenku,“ přiblížil s tím, že doma mají každý svou místnost, ale roušky nenosí. „Nebojím se toho, že by u mě nebo dětí cokoliv propuklo, žádné příznaky nemáme,“ líčil. Jídlo Zbyňkovi a jeho dětem nakupuje manželka.

V nemocnicích platí plošný zákaz návštěv

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu by v zařízeních a. s Jihočeské nemocnice plošný zákaz návštěv s výjimkou Dětského oddělení, Neonatologického oddělení a Porodnice, kde trvá původní režim omezení návštěv:

Podmínky pro návštěvy na výše vyjmenovaných odděleních:

- Všichni návštěvníci by měli být zdraví

- Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocní, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolesti svalů.

- Po návratu z oblasti s vysokým počtem koronavirového onemocnění COVID-19 odložte návštěvu o 14 dnů.

- Informaci o aktuálním režimu návštěv na jednotlivých stanicích uvedených oddělení Vám poskytnou zdravotníci daného pracoviště dle vývoje epidemiologické situace.

- Myjte si pravidelně ruce

- Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

Důležitá je také výzva k omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na jednu osobu.

Firma nyní řeší problém, co s odstaveným kamionem v Dolním Dvořišti

Do večera by mělo být jasné, jestli koronavirem netrpí řidič kamionu, který si ráno na hranicích stěžoval, že má rýmu a kašel a hasiči mu naměřili hasiči teplotu přes 38° C. Problém, co s odstaveným kamionem, který stojí za krajnicí pár desítek metrů od kontrolního stanoviště, tak musí vyřešit dopravce, společnost CDS Náchod. "Ještě nevíme, kdy pro kamion budeme moci někoho poslat, protože zatím do něho logicky nikoho nesmíme, pro případ, že je kontaminovaný virem," vysvětlila Kateřina Krtičková. "Všechno se dozvíme až na večer, pak bychom měli vědět víc."

Hejtmanka ke koronaviru: Na iihu Čech zatím není žádný potvrzený případ

"My se obáváme, že nezůstaneme ostrovem, který zůstane uchráněn," uvedla na pondělním brífingu, který následoval po setkání pracovní skupiny Jihočeského kraje, hejtmanka Ivana Stráská společně s ředitelkou Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JČK) Kvetoslavou Kotrbovou sdělily, že na jihu Čech není potvrzený žádný pozitivní případ koronaviru.



Hejtmanka Ivana Stráská také komentovala namátkové kontroly na hranicích, které provádějí policisté, hasiči a celníci od pondělního rána. „Je to opatření, které pomůže zachytit některá rizika, naším cílem je pokrýt terén Jihočeského kraje a zachytit problémy tady v terénu. My se obáváme, že nezůstaneme ostrovem, který bude uchráněn, je otázkou času, kdy se u nás objeví první případ.“

Cestující v zájezdovém autobuse byli v pořádku

Čtyři měření teplot, všechno ok. Tak zněl závěr hasiče, který na dopoledne přechodu Dolní Dvořiště kontroloval zájezdový autobus plný turistů z Thajska, kteří jeli z Lince do Prahy. Jinak celní správa společně s hasiči, v rouškách a také ochranných oblecích, kontrolovali dalších asi pět kamiónů, osobní auta žádná.

Ve Strážném začali s kontrolou v devět

Hraniční přechod s Bavorskem ve Strážném na Prachaticku je jedním z těch, které byly vybrány pro namátkové měření teploty cestujících, kteří překračují hranice. V pondělí 9. března kolem deváté hodiny ráno se tam proto objevila auta cizinecké policie a Policie ČR. Měření se rozjede během pondělního dopoledne a bude namátkové. Hlavně pendleři, kteří jezdí denně do Bavorska za prací, tak doufají, že se s měřením teploty nezačnou na hraničním přechodu vytvářet kolony.

První zastavený s horečkou byl řidič kamionu

Krátce po sedmé hodině ranní již na hraničním přechodu v Dolní Dvořišti zaznamenali první případ. Jednalo se o řidiče českého kamionu jedoucího z Itálie, který měl zvýšenou teplotu a stěžoval si na další zdravotní problémy. Postarali se o něj hasiči a následně ho odvezla sanita.

Co se od rána kontroluje na vybraných hraničních přechodech?

Zavedení kontrol souvisí s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví kvůli šířícímu se koronaviru. Na kontrolních stanovištích budou společně pracovat příslušníci policie, celní správy a hasičského záchrannho sboru. Osoby s teplotou vyšší než 38 °C jsou v současné době předběžně považovány za infikované virem SARS-CoV-2 a budou buď vráceny na území státu, ze kterého do Česka vstupují, nebo zadrženy do rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, případně do vyšetření.

Kontroly budou nepřetržité, například hasiči se budou střídat ve dvanáctihodinových směnách. V každé budou sloužit dva příslušníci hasičského záchranného sboru.

Opatření trvá do odvolání.