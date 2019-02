Linec - Carnegie Hall v New Yorku, Stanford University v Kalifornii nebo Harris Theater v Chicagu, to je několik nejproslulejších amerických koncertních sálů, kde nyní účinkuje linecký Brucknerův orchestr (Deník informoval).

Stěhují orchestr. | Foto: Deník/repro

„Za to, že na správném místě budou v pravý čas všechny nástroje a ošacení muzikantů, jsou odpovědní také dva muži z Mühlviertlu - Herbert Wiederstein z Neumarktu a Rene Höglinger z Haslachu," napsaly OÖN. „Spolu s Martinem Edtmayrem z Eferdingu garantují logistický průběh turné, které potrvá do 14. února. Jsou zodpovědní za 61 beden s nástroji o objemu 65 metrů krychlových a váze sedmi tun. Největší bedny jsou pro dvě harfy, osm kontrabasů a bicí. K tomu přibývá osm beden pro 110 fraků muzikantů."

Na místech jsou technici tři až čtyři hodiny před hudebníky a připravují scénu a zázemí pro vystoupení. Nástroje vykládají z kamionů pronajatých speciálně pro turné a odnášejí je do koncertních domů. Po každém vystoupení pódium ovšem zase vyklízejí a věci znovu nakládají na vozidla. Většinou se na hotel dostanou dlouho po půlnoci. Druhý den vstávají první a přepravují vybavení do zájezdových autobusů nebo do letadla.

„Zvláštní výzvu pro trojici představuje americká elektrická síť – zatím co třeba trafa pro kytary a zesilovače jsou v Evropě 220voltové, v USA je to 110 voltů. Mnoho nervů si vyžádala kontrola celníky po příjezdu do Ameriky – kvůli přísné ochraně ohrožených druhů museli otevřít všechny bedny a každý nástroj byl kontrolován, zda není zhotoven z chráněného dřeva a slonoviny. To trvalo dvanáct hodin," uzavírá linecký list.

Neukázněně městem

Oznámení pro překročení povolené rychlosti v ulicích Lince loni výrazně přibylo – z předloňských 18 968 na 43 994, napsaly OÖN.

Přitom podle listu nešlo jen o pár kilometrů navíc. „V Linci jsme k nadměrné rychlosti aut velmi tolerantní," říká městský rada pro dopravu Markus Hein (FP). „Kdo je změřen, maximální povolenou rychlost překročil vskutku výrazně." Nejrychlejší „vyblejskli" se 117 km/h.

Proč tolik automobilistů rychlostní limity překračuje, má podle něho víc důvodů. „Každý spěchá, mnozí jsou nepozorní. Může to být ale i tím, že snížený personální stav policie vede k menší prezentaci exekutivy na silnicích a mnoho účastníků provozu si myslí, že nebudou dopadeni," uvedl.

Kolik provinilci zaplatili na pokutách, z nichž 80 procent připadá městu a 20 procent policii, Hein přesně neví, ale prý rozhodně nemají zájem na maximalizaci výnosu. Že jsou kontroly efektivní, ukazují infračervené kamery. Loni zaznamenaly 2643 překročení rychlosti, zatím co předloni jich bylo 3738.

Nejslunečnější obec





Entschenreuth v okrese Freyung-Grafenau byl v lednu se 110 hodinami slunečního svitu nejslunečnějším místem v celém Německu – před Norimberkem 106 a Oberstdorfem 105. Potvrdila to Německá meteorologická služba na základě vyhodnocení dat, která v Entschenreuthu pořizuje od roku 1985 měřicí stanice obsluhovaná Josefine a Johannem Buchingerovými. „V mlhavém listopadu 2016 jsme s 91 hodinami svitu byli rovněž první v Německu před Chiemingem 83 a St. Peterem-Ordingenem ve Šlesvicku-Holštýnsku 83," připomíná Johann Buchinger.

Uřízla mu hlavu pilou

Drastickou vraždu začne v pondělí projednávat okresní soud v Mnichově. 32letá učitelka podle obžaloby připoutala v roce 2008 při sexu studenta na postel a pak mu ruční elektrickou okružní pilou uřízla hlavu. Mrtvého zakryla a nechala ho ležet, popisuje PNP. Tělo objevil její další přítel v následujícím roce, kdy žena byla na dovolené. Po jejím návratu spolu s dalším známým ukryli ostatky v zahradě domu v Haaru u Mnichova. Tam byly nalezeny až začátkem minulého roku. Rodiče zavražděného vycházeli z toho, že syn s novou přítelkyní odešel do ciziny. Proces je rozepsán na sedm dnů.

2070 padělků





Společná razie policistů a celníků odhalila v hale na tržnici v Železné Rudě opět falešné značkové zboží, napsala PNP. „Zabaveno bylo 2070 výrobků opatřených nedovoleně logy renomovaných značek. Hlavně šlo o oděvy, ale i o hodinky a šperky. Prodejem zboží by právoplatní majitelé značek byli poškozeni nejméně o pět milionů korun," uvedla pro PNP tisková mluvčí celníků.

Kritizují český hraniční přechod





Někdejší symbol železné opony, bývalá česká hraniční stanice v Železné Rudě, je nyní přestavována a rozšiřována, píše PNP s tím, že v ní má být mimo jiné FreeOneShop. „Architektura přístavby ale vyvolává kritiku. Hranatá šedá stavba mnohému připomíná pevnost nebo dokonce tank mířící na Západ," uvádí list.

„Podle starosty Michala Šnebergra by asi bylo jednodušší, ale ne levnější, strhnout celou budovu a postavit novou. Největším problémem, s nímž souvisí také vzhled přístavby, je v tom, že objekt leží bezprostředně na silnici první třídy, srovnatelné se spolkovou silnicí. Proto byla strana nemovitosti, kolem které se jezdí, zbudována čistě funkcionalisticky – bez fronty oken a co možná nejodolnější a lehce udržovaná," pokračuje deník.

Také starosta Bavorské Železné Rudy Charly Bauer říká: „O architentuře se mohou vést spory, ale také já nepokládám stavbu za zdařilou. Vůbec se mi nelíbí." Dodává ale, že má porozumění pro českého kolegu, protože provozovatel zmíněného shopu se podílí jak na nákladech přestavby, tak na financování nové úpravy silnice. „To je holt pro obec jako Železná Ruda závažný argument," míní. „Přesto je samozřejmě škoda, že touto stavbou se rozhodně nevylepší první dojem při vjezdu k našim sousedům." Míní tím i vietnamské tržnice. „Tuto špatnou pověst si Češi už dlouho nezaslouží, třeba i proto, že v centru obce se v posledních letech mnoho změnilo k lepšímu," cituje ho PNP.

Naše milá paní kancléřka…





V umění je povoleno mnohé, co by ve skutečném životě sotva bylo možné, uvádí PNP. Tak je v berlínském politickém provozu kancléřka Angela Merkelová označována jako „Mutti", maminka, a jen vzácně „naše milá paní". Ve Viechtachu má ale krásný obraz s tváří kancléřky, dílo Patrizie Cormandové, název právě „Naše milá paní". „Náramně to pobavilo poslance spolkového sněmu za CSU Aloise Rainera (na snímku vlevo) a jeho stranického kolegu Franze Wittmanna." zmiňuje pasovský list.

Rainer podle něj splnil na poslední chvíli slib a navštívil zdejší výstavu děl 22 umělců, která je ve Staré radnici od září. Možnost vidět většinou humorně přetvořená díla klasiků a starých mistrů skončí 5. března. Podle PNP jde o výstavu „fantastického" (nebo spíš fantazijního?) umění.

Osm vystavených děl bylo prodáno, což vyneslo kolem 45 000 eur, raduje se Monika Häuslmeierová z odboru marketingu města, které má z příjmu provizi. „Další výstava fantazijního umění je plánována na podzim 2018, ale už 24. března tu bude jiná pozoruhodná show – z iniciativy místopředsedkyně Bavorského svazu novinářů Daniely Albrechtové z Viechtachu se tu zastaví přehlídka novinářské fotografie 2016," uzavírá PNP.