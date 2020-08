„Ten starý ale úplně nezmizí,“ napsaly OÖN. „Podle starosty Klause Lugera a společnosti Linz AG bude poslední starý oblouk, který nebyl sešrotován, od roku 2022 stát vedle nového mostu.“

K jeho užití zadali zastánci stavby nového zařízení soutěž. V roce 2015 se sešlo 93 návrhů, z nichž porota vyhodnotila jako nejlepší "Floating Garden", plovoucí zahrady mnichovského designéra Wolfganga Biebacha. Ten předpokládá umístění oblouku na plovoucí ostrov se zahradou. Starosta Luger ale plán „odpískal“ jako příliš drahý – přišel by až na pět milionů eur. Kromě toho expertíza ukázala, že obloku je těžce poškozen. Byl proto přijat schůdnější návrh. Foto: Deník/OÖN/Alexander Schwarzl

Asteroid nevyhlížejme!

Linecké OÖN připomínají, že v úterý proletí kolem Země asteroid velikosti většího rodinného domu – v asi třetině průměrné vzdálenosti naší planety od Měsíce. „Mine nás asi na vzdálenosti kolem 120 000 kilometrů,“ cituje list Manfreda Gaidu z Německého centra pro letectví. Kolem údaje jsou ještě nejasnosti, protože asteroidy svou dráhu mění vlivem přitažlivosti planet a měsíců, ale jisté je, že to podle experta nebude „nebezpečně blízko“.

OÖN dodávají, že kdo by chtěl podívanou kolem 18.12 hodiny středoevropského času vidět, neměl by očekávat mnoho, asteroid se jménem "2011 ES4" je světelně příliš slabý na to, aby byl vidět pouhým okem. Těleso má odhadovaný průměr 22-49 metrů a je přiřazováno k tzv. Apollonově skupině planetek, jejichž oběžná doba je delší než jeden rok a které se vyskytují kolem Země poměrně často – letos už nám jich nad hlavami proletělo asi šedesát.

Kolizi s ním srovnávají znalci s „pádem“ asi 19 metrů velkého meteoru 15. února 2013, který se rozpadl v atmosféře ve výšce asi 30 kilometrů nad Čeljabinskem. „Tlaková vlna poškodila budovy, více lidí bylo zraněno střepinami rozbitých oken,“ uvádí list. "2011 ES4" by se prý mohl k Zemi zase vracet – v roce 2055 má kolem proletět asi v desetinásobné vzdálenosti k Měsíci.

Rybářská rovnoprávnost

Zdroj: Deník/PNP

Jak náš web opakovaně uváděl, ve švábském Memmingenu mají od roku 1465 zvyk lovení ryb z městského potoka, který sloužil k zásobování vodou a odvodňování místním řemeslníkům, zejména kožišníkům, ale také řezníkům z jatek, aby mohl být vyčistěn a můsky přes něj sanovány. Od 16. století mohli potok vylovovat místní učni. Od roku 1919 se pořádání akce ujal místní spolek a stanovil mimo jiné pravidlo, že ryby smějí být chytány jen podběráky a právo lovu že mají jen muži narození ve městě nebo žijící tu už alespoň pět let. Toto pravidlo zažalovala členka zmíněného rybářského spolku a úřední soud v Memmingenu jí dal zapravdu – vyloučení žen z této kratochvíle je nepřípustnou diskriminací. Podle soudkyně má pořádající obecně prospěšná společnost ve městě speciální výsadní postavení a je zavazována základními lidskými právy. Mužská tradice není žádným důvodem k jejich porušování… Rozsudek není pravomocný, spolek už před jednáním řekl, že pokud prohraje, odvolá se k vyšší instanci. Foto: Deník/PNP/Ralf Lienert