U Otavy se střetly dva nejlepší celky západní skupiny, domácí Sršni s jindřichohradeckými GBA Lions. Prognózy nelhaly, v Sršním hnízdě to byla oslava basketbalu se vším všudy.

Před zaplněnou tribunou vstoupili do očekávaného jihočeského derby lépe Sršni, kteří se strženi neohroženými vpády rozehrávače Pavla Černého pod koš soupeře s lehkostí ujali vedení. Domácí na palubovce působili nebojácně a připraveně na to, co takto vypjaté střetnutí přinese.

Svěřenci trenéra Jana Čecha se ujali vedení a nehodlali ho pustit. Jindřichohradečtí byli jako na gumě. Jejich manko v jednu chvíli narůstalo a pak zase o něco kleslo – a stále dokola. Hosté se dlouho hledali. Zahraniční akvizice GBA Lions připomínali v některých fázích zápasu spíše basketbalové nováčky než tahouny týmu, a tak musel úřadovat Stanislav Zuzák.

Sršni po změně stran dokonce ještě navýšili vedení a začali atakovat dvouciferný rozdíl v průběžném skóre. Pak ale přišla závěrečná čtvrtina. Hostům konečně vyšel nádech k náporu. Písečtí polevili v koncentraci, do hlav se jim vkradly myšlenky na hojně diskutovaný rozhodcovský metr a začali volit nepřipravená zakončení.

Favorit bleskově vývoj utkání otočil a bouřlivým hledištěm podporovaným domácím už nedovolil další obrat, byť měl v závěru Petr Šlechta na ruce alespoň vyrovnání zpoza trojkového oblouku. Ale právě trojky byly největší píseckou slabinou a hlavním rozdílem mezi Sršni a Lions.

I přes domácí porážku museli diváci odcházet ze sportovní haly spokojení. Oba celky předvedly krásnou podívanou a parádní jihočeské derby.

Sršni Sokol Písek – GBA Lions Jindřichův Hradec 91:94 (26:22, 22:18, 23:25, 20:29)

Sestava a body Písku: Šlechta 29, Svoboda 23, Černý 11, Špičák 10, Englický 6, Procházka 6, Šurý 3, Mikolášek 2, Pistulka 1, Duda, Hanslbauer, Hejda.

Sestava a body Jindřichova Hradce: Arrington 26, Mc Laughlin 17, Zuzák 15, Farský 7, Šoula 7, Novotný 7, Stegbauer 6, Burda 5, Borovka 4, Stormark, Bartoň, Bzonek.