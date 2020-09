I náš web o případu opakovaně psal. 11. září 2015 kamarádi Maximilian Baumgartner a Andreas Leitner, oba tehdy 26letí, se setkali večer ve Zwettlu v okrese Urfahr-venkov. Ten večer se zřejmě spontánně rozhodli zajet do Vyššího Brodu, vzdáleného pár kilometrů. V časných ranních hodinách registrovala jejich auto kamera druhového objezdu v Bad Leonfeldenu, pak se jejich stopa ztratila.

"Potíž byla v tom, že to začalo jako nevinné ,zmizení´. Dva mladí muži se ráno nevrátili domů, to se u mladých lidí stává,“ říká v deníku šéf zemské kriminálky Gottfried Mitterlehner. Pak se ale rozběhla hledací mašinérie v Rakousku i v Čechách. Byla neúspěšná i přes pomoc vrtulníků, pátrání po nemocnicích či vězeních, shánění svědků. Nikdo se nepřihlásil ani po odvysílání v populární televizní relaci Aktenzeichen XY v roce 2016 či po vypsání odměny 10 000 eur za informaci vedoucí k novým poznatkům. Nic nezjistil ani speciální policejní tým. Na kontech mladíků nebyly registrovány žádné pohyby, mobil jednoho z nich zůstal vypnutý, telefon druhého byl doma. Dodnes nebyl nalezen nápadný vůz, se kterým odjeli, stříbrošedý Citroen BX Kombi, rok výroky 1987, s poznávací značkou UU-883 DP. „Jen jedním jsou si kriminalisté jisti: Naděje umírá poslední,“ uzavírají OÖN s tím, že vyšetřovatelé dál doufají v náhodu…

Na snímku Deníku/OÖN/Screenshot www.zdf.de je záběr z pořadu Aktenzeichen XY.

Převrácená kulatina

Zdroj: Deník/PNP

Prasklá levá přední pneumatika způsobila v noci na úterý na Pyhrnské dálnici u Kirchdorfu havárii nákladního automobilu s kulatinou, řízeného 44letým Čechem. „Vozidlo narazilo do středových svodidel a vytrčilo se i s kmeny daleko do předjíždějícího pruhu protisměru,“ popsaly OÖN. Na autě jdou podle nich totální škody, řidič byl lehce zraněn, s vyděšením vyvázl jeho pes. Tři hasičské sbory uklízely 600 litrů vyteklé nafty, stromy byly přeloženy na jiné vozidlo, tahač vyprostila speciální firma. Foto: Deník/OÖN/Matthias Lauber

Archeologové v kostele

Zdroj: Deník/OÖN

Při renovaci kostela v příhraničním Rohrbachu si stavaři včetně mnoha dobrovolníků museli udělat malou přestávku, napsaly OÖN. Na jejich místo nastoupili archeologové, aby prozkoumali odkryté podloží s klenbou krypty. Wolfgang Klimesch z firmy Archeonova z Traunu v listě zdůrazňuje i otázku piety při profesionálním zpracovávání nálezu. "Právě v církevních stavbách máme co dělat s ostatky mrtvých v hrobkách nebo v zemi,“ říká. Omezují se ale na katalogizování a zdokumentování nálezů; musejí při tom překonávat i vlastní zvědavost. „Neděláme žádné výzkumy a ,nehrabeme´ dál, než je nutné ke stavbě. Když základové práce potřebují hloubku 60 centimetrů, nekopeme níž,“ vysvětluje. Po pořízení dokumentace místo zasypou dělicí vrstvou písku nebo šotoliny a zatáhnou „řídkým“ betonem.

Jedinou možností prohlédnout si objevy z rohrbašského kostela bude mít veřejnost při organizované prohlídce místa v úterý 8. září od 14 hodin, po ohlášení na pfarre.rohrbach@dioezese-linz.at, dodávají OÖN.

Na snímku Deníku/OÖN/Pfarre Rohrbach jsou patrny staré krypty pod podlahou.

Vídeň se ujme dětí?

Město Vídeň chce přijmout stovku dětí z uprchlických táborů na řeckých ostrovech, převážně z Morii na Lesbosu. Zemský sněm to rozhodl na základě návrhu SPÖ, Zelených a NEOS, napsal Volksblatt. Zmíněné politické strany iniciativou vyhověly Evropské komisi, podle níž by mělo být do zemí EU rozděleno pro začátek tisíc osob z lágrů, které potřebují zvláštní ochranu. Vídeň podle listu vyzývá spolkovou vládu, aby se programu EU účastnila, a dokládá dostatečnou kapacitu ve městě k přijetí 100 dětí z Morije a k péčování o ně. „Jen v tomto táboře je aktuálně kolem 16 000 lidí, což vysoce překračuje vlastní kapacitu zařízení pro 3000 osob,“ uvádí stanovisko a argumentuje i celkovými podmínkami v těchto táborech, které už léta nejsou lidsky důstojné.

Korona polevila?

V Horních Rakousích bylo v úterý hlášeno 16 nových infekcí za posledních 24 hodin, což je nejméně od 10. srpna, napsaly OÖN. Celkově je tak v této spolkové zemi 4702 potvrzených případů. Z toho se 4262 pacientů uzdravilo (nově +34), 67 zemřelo, v nemocnicích bylo aktuálně 22 osob. V celém Rakousku měli v úterý aktivních 3343 nákaz, ve špitálech leželo 149 lidí, zemřelo 734 mužů a žen.

Zneužívala tísňové volání

„Mobil 51leté ženy z Vilshofenu v okrese Pasov je momentálně zabaven policií,“ píše PNP. „Od začátku června z něj majitelka bezdůvodně vedla téměř 2500 tísňových výzev. Přicházely bez přestávek, linka byla permanentně zneužívána a vedení blokováno,“ řekl mluvčí policie pasovskému listu. Ženu opakovaně vyzývali, aby přestala první pomoc volat, ale nechtěli jí telefon zabavit, aby neohrozili případnou jeho potřebu při možném skutečném ohrožení. Když výzvy neúčinkovaly, bylo zahájeno její trestní stíhání a mobil zabaven jako důkaz. „Je to extrém, nejde o normální chování,“ míní mluvčí. Doufají prý, že se z tohoto opatření maniačka poučí…

Mladý Čech řádil za humny

„S odcizeným jízdním kolem, autem a nakonec pěšky podstoupil 22letý Čech honičku s policií z Neuschönau v okrese Freyung až do Horní Vltavice,“ napsala PNP.

V pondělí podle listu odcizil z neuzamčeného domu více stovek eur. Když ho 55letý majitel oslovil, hodil po něm nůž a lehce ho zranil. Poté ujel s ukradeným bicyklem. Následně v Neuschönau odcizil neuzamčený Fiat Ducato. V rámci rozsáhlého pátrání i s pomocí vrtulníku bylo vozidlo zjištěno hlídkou v civilu freyungské skupiny na spolkové silnici 12 krátce před přechodem Philippsreut. Když chtěla řidiče kontrolovat, najel do auta a vysokou rychlostí ujížděl dál do Čech. Na staveništi přejel několik varovných pilířů a dostal se na české území. Když v obci Řasnice narazil do svodidel a prorazil pneumatiku, mohl v jízdě pokračovat už jen s omezenou rychlostí. Krátce před Horní Vltavicí vyskočil z fiatu a pár metrů pokračoval v útěku pěšky, než se bez odporu vzdal policistům z Freyungu. Předtím odcizená hotovost se ještě nacházela v ukradeném transportéru. Hlídka muže předala českým kolegům, jeho stíhání převzala pasovská kriminálka ve spolupráci se státním zastupitelstvím v Pasově a prachatickou kriminálkou, končí popis PNP.

Občerstvují na střídačku

V Pasově hospodští hledají, jak snížit ztráty z koronavirových opatření, zaznamenala PNP. Například zavedli metodu jíst na směny. Vypadá tak, že první návštěvíci přicházejí ke stolům dejme tomu v 17 hodin a nejpozději v 19.30 udělají místo dalším hladovým hostům.

Už delší čas to takhle praktikuje třeba Albert Stühler (60) z "Bouillabaisse" v Pasově, který při absenci předzahrádky potřeboval nějaké okamžité řešení hned po omezeních „shromažďování“ v uzavřených prostorách. Na baru mu korona sebrala šest z osmi míst, do lokálu může pustit jen 20 místo 44 hostů. Při zvyku chodit ve dvou tak může obsluhovat většinou nanejvýš 14 osob. Dva pracovníky už musel propustit, na směnný provoz stačí sám, popisuje list. Stejné řešení musela uplatnit i Sabine Arnoldová z "Il Localino". Nemá dost místa pro všechny hosty – mívala 24 míst u sedmi stolů, teď má kvůli pandémii stoly čtyři, maximálně pro 18 osob. Její směny jsou teď 17.30-19.30 a 19.45-23 hodiny. „Čtvrthodinu mezi tím potřebuji k dezinfekci stolů a vyvětrání,“ říká v PNP.

Směny zavedly i další podniky. A všechny doufají, že je hosté pochopí…