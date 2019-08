Pondělní OÖN ho představily blíže. Dieter Zimmel (62) přestěhoval chov ovcí z Wartbergu ob der Aist do jižních Čech před 24 roky. Nyní se synem Reném (40) drží v obci tisíc ovcí a 185 krav a od října 2018 prožívají podle listu zlý sen. Od té doby jim vlčí pár strhl na ploše 550 hektarů více než 80 ovcí a denně přicházejí další, uvedl deník. Dosavadní škody farmář počítá na 90 000 eur.

Vlk podle něho mohl uniknout z Národního parku Bavorský les, vlčice pochází pravděpodobně ze smečky, která se v roce 2016 usídlila v rakouském Allentsteigu. „Jde o ,problémové vlky´, ale odstřeleni zatím být nemohou, protože vlk je celoevropsky přísně chráněn,“ komentují OÖN. „Teprve po vyčerpání všech obranných opatření by česká agentura ochrany přírody a krajiny jeho ,odnětí´ povolila. To by znamenalo například oplocení luk, které vlk také díky pustošivé práci divokých prasat může lehce překonat, nahradit čtrnáct kilometrů dlouhým elektrickým plotem, a k tomu pořídit deset pasteveckých psů. Zatím Zimmelovi mají čtyři, ale ti nejsou ještě dost sehraní. Další si hodlají obstarat ve Švýcarsku, ale to prý může nějakou dobu trvat, protože Švýcaři mají s rostoucími stavy vlků dost svých problémů. A výchova pasteveckého psa trvá dva roky…“

Zatím má vlk u nich dál volnou cestu. „Mám zlé sny, každý den jdu na louku s bušením srdce,“ říká hospodář lineckému listu. V neděli našel další zle zřízené jehně. V úterý se chystá vyvěsit už pořízené výstražné tabule k varování turistů. Zvažuje žalobu na rakouský stát kvůli usídlení vlků v Allentsteigu. Varuje své kolegy v Rakousku, aby se včas vyzbrojili pro invazi vracejících se vlků. Podle něho to znamená opatřit pastviny zmíněnými elektroploty (jeden prý za 4000 eur, udržovací náklady 2500 ročně) a na sto ovcí pořídit minimálně dva pastevecké psy…

Na snímku nahoře je Dieter Zimmel se synem Reném a vnučkou Magdalenou.

Invaze amerických raků

„Zvířecí invaze z USA začala v sedmdesátých letech. Aktuálně se americký rak signální stal morem v mnoha evropských tocích. Zatím co domácí rak říční je dramaticky decimován houbami, je vetřelec ze Států vůči této nákaze nejen rezistentní, ale ještě funguje jako její nosič,“ píší OÖN.

Ředitel rybářského revíru v Rohrbachu Walter Koller tvrdí, že kde se objeví rak signální, už není žádný domácí korýš. „Z nouze ale dělá ctnost a léta klade račí pasti s hlavami kaprů a rybími zbytky jako návnadami do Velkého Mühlu. Podává úlovky uvařené ve slané vodě a s omáčkou z rajčat, paprik a chilli. Na rozdíl od Trumpa je prý rak signální tedy přinejmenším dobře stravitelný, míní s úsměvem.“ Což list doložil ilustrací hotové tabule.

Během jednoho týdne by mohli letos lovci raků vytahat z Traunu přes 10 000 těchto klepetáčů, ale to prý není ani jedna kapka na horký kámen, protože rak signální je při 150 až 200 potomcích za rok zkrátka nevyhubitelný. Třeba v Traunu jej atakují jen dravci jako štika a sumec, a těch je málo. Ve Velkém Mühlu se i díky Kollerovým aktivitám daří jakžtakž jeho invazi čelit, ale jinak se tito raci rozšířili už i do Dunaje. Návrh novely zemského rybářského zákona chce povolit všem rybářům chytat raky signální pro vlastní spotřebu. Nakladené vrše ale musejí být pod kontrolou…

Zpráva OÖN vyvolala vlnu ohlasů v sociálních sítích. Tak uživatel „Lancer“ napsal: „No, když dobře chutnají, pak mají alespoň jednu dobrou stránku,“ a uživatel „Einheizer“ srovnává: „Pstruh duhový k nám byl taky zavlečen a stále jej rádi chováme; od té doby už zato skoro nejsou pstruzi potoční…“

Pádlování ve kmenech

V rámci slavností kolových staveb na Attersee se opět konaly závody „člunů z jednoho stromu“, napsal meinbezirk.at. V roce 2016 postavili první dvě taková plavidla – jedno jen s pomocí seker jako zadávna, druhé současnou technikou. Letos bylo na startu 34 šestičlenných týmů, z toho dva z partnerského Freyungu.

Vyvěsí erotiku

Kdo má doma ještě erotické prádlo z babiččina mládí? ptá se list Am Sonntag. Informuje, že City Marketing Pasov (CMP) hledá tyto „zabíječe lásky“ a jiné bílé prádlo pro italské pouliční slavnosti Ferragosto 16.-17. srpna. Při ní mají být tyto „spoďáry“ nataženy jako dekorace „Bella Italia“ na šňůrách přes ulice, vysvětluje. Kdo by měl doma něco takového, může to donést do 9. srpna do kanceláře CMP v Ludwigově ulici.