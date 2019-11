V takzvané jeskyni narození Ježíše připálil věčný oheň ortodoxní páter a předal jej dívence, doprovázené asi 200 krajany včetně zemského hejtmana Thomase Stelzera, píší OÖN. Přítomen byl i starosta Betléma Aton Salman. Myšlenku přenesení poselství zrození Páně do Evropy založila televize ORF před 33 lety. Ve středu se výprava vracela do Rakouska se světlem uloženým ve speciální schránce. V sobotu se Victoria představí v televizní show slavnosti sto tisíců světel moderované Florianem Silbereisenem. Bild: Land OÖ/Max Mayrhofer

Kostely „zrudly“

„Na osud pronásledovaných a ohrožovaných křesťanů – aktuálně na 200 milionů lidí - upozorňuje akce Red Wednesday, organizovaná charitativní organizací Církev v nouzi,“ napsal Volksblatt.

Akci ve středu začala Austrálie nasvícením sedmi katedrál do ruda, mezi nimi v Sydney a v Melbourne. Podobně tomu bude v Londýně, Amsterdamu, Lisabonu, Washingtonu a také v Praze, uvedl list ze zprávy organizátorů. V Británii nasvítí 120 církevních objektů, z toho třináct katedrál, na Filipínách přes 2050 farních kostelů 68 diecézí, poprvé se přidává Budapešť iluminací Řetězového mostu a sochy sv. Gellérta, prvního maďarského mučedníka. Poprvé se připojí Vídeň ozářením jižní strany Štěpánského dómu, ve kterém bude v 19 hodin celebrovat mši nigerijský kněz a profesor interkulturní teologie katolické fakulty ve Vídni Ikenna Okafor. Do neděle budou ve Vídni nasvěcovány i další kostely, v Rakousku celkem asi dvacet. Věřící jsou vyzýváni, aby na sobě měli na znamení solidarity také něco červeného. Na Popeleční středu 26. února se přidá i rakouský parlament.

Přibylo školáků

Po letech poklesu počtu školáků v Rakousku jich ve školním roce 2018-19 potřetí za sebou lehce přibylo – o asi 2100 na 1 093405, tedy o 0,2 procenta, píše Volksblatt. Na národních školách jich je hlavně díky přistěhovalectví o 2700 víc, celkem 342 000 (+0,8 %).

Vyrazí koledníci

Tříkrálových koledníků chodí v Horních Rakousích asi 16 000. S prosbami o dary na humanitární projekty ve třetím světě budou klepat „na dveře“ nejen „naživo“, ale letos poprvé i virtuálně, na facebooku, instagramu i na www.sternsingen.at, píší OÖN. Jedním z podporovaných je letos „Mukuru Promotion Centre“ v Nairobi, ve slumu, ve kterém se tísní na 700 000 lidí. O poměrech v něm vyprávěla v Linci Mary Adhiambo, která tam vyrostla a stará se tam dál o děti, mimo jiné v podporovaných pěti školách. Jí se podařilo s pomocí humanitární organizace dostat se ke studiu managementu obchodu, pracuje jako sekretářka a podporuje matku a sourozence. Otevřeně říká, že bez Mukuru Promotion Centre by neměla šanci, uvádí list. O podmínkách v nairobském slumu vyprávěl na linecké tiskovce i Risper Oguto z této humanitární organizace. Foto Deník/repro OÖ-Röbl

V Pasově už svítí

Na pasovské pěší zóně zmáčli v úterý v 18.10 starosta Jürgen Dupper a ředitelka městského marketingu Lisa Salwiczeková knoflík centrály a rozsvítili čtyřkilometrový řetěz se 250 000 LED světly nad starým městem, píše PNP. Dupper při tom vzpomněl na vánoční osvětlení před 66 lety, tehdy pouze v Grabengasse. Dnes akci, která potrvá do 10. ledna, podporují majitelé domů a firmy. Součástí vánočních oslav ve městě bude také „cesta jesliček“, které vystaví ve výkladních skříních 25 prodejců.

Silvestr bez petard?

Mnoho větších bavorských měst zakáže o silvestru užívání zábavní pyrotechniky především v blízkosti historických nebo požárem ohrožených budov a na místech oblíbených veřejností, píše PNP. V Mnichově vyšli z názoru hasičů a nepovolí pyrotechniku na starém městě a na pěších zónách. V Augsburgu zákaz dělbuchů platí už roky, v Ingolstadtu nesmějí ohňostroje odpalovat v celém starém městě. V Landshutu mají dobrou zkušenost s jejich nahrazením laserovou show, v Norimberku rozšířili místa zákazů o Hlavní náměstí – kdo nařízení porušení, může dostat pokutu až 10 000 eur, informuje list.

Gospely z USA v Linci

Kdo by chtěl prožít vánoční mši s černošskou muzikou a gospely, jak je jinak celebrována jen v USA, měl by si do kalendáře zapsat 30. listopad, radí svým čtenářům linecké OÖN. V lineckém dómu tuto sobotu od 20 hodin vyvolají „pocity Harlemu, St. Louis a Jersey“ zpěváci The Christmas Gospel. Vstupné je od 51 eur. Zazní i klasické „Oh Happy Day“, Amazing Grace a „When de Saint“. Skupina odehrála v letech 2000-17 jen v Německu a v Rakousku na 500 koncertů. Po Linci vystoupí ještě ve Steyru 4. prosince od 19.30.

Pozor na klobásky!

Pečené či grilované klobásky, oblíbené i v Rakousku, testovali ochránci spotřebitele Zaměstnanecké komory. Koupili jich čtrnáct konvenčně připravených z vepřového, šest syrových a osm čerstvě opečených, od různých výrobců a nechali je přezkoumat v laboratořích. Šest bylo bezvadných, dvě jevily lehké mikrobioologické nedostatky. Sedm bylo hodnoceno jako méněhodnotné, především pro aromatické a chuťové znaky starého produktu, nekousatelné části, přibarvený povrch nebo nadlimitní množství choroboplodných zárodků nebo bakterií, píší OÖN. Jeden surový vzorek byl označen za nevhodný, ale při řádném tepelném zpracování nebyl lidem nebezpečný. Cena podle kontrolorů o kvalitě nic nenapovídá – nejlevnější produkt (kilogram za 8,23 eura) byl bez závad, nejdražší (16,50 a 16,29 eura) byly méně vhodné, eventuálně nevhodné ke konzumaci.

Vrátí literaturu zednářů

Bavorsko chce Německému muzeu svobodných zednářů v Bayreuthu vrátit 203 knih neprávem zabavených nacisty v letech 1933-36, píše PNP. Pak skončily v majetku školy SS Wewelsburg a nakonec v Bavorské státní knihovně. Dvě díla patřila původně zednářské velkolóži Slunce v Bayreuthu, vlastníky ostatních knih už se nepodařilo zjistit. Muzeum v Bayreuthu je sběrným místem všech děl vyvlastněných v roce 1933. „Neprávo, které se stalo, už nemůžeme odčinit, je ale možné dát znamení ,Už nikdy´ a bezpráví transparetntně zpracovat,“ řekl ministr Bernd Sibler (CSU). Knihy mají být předány 4. prosince.

Pivní řád sjezdaři

Olympijský vítěz 1994 v obřím slalomu a super-G Markus Wasmeier (56) byl svazem privátních pivovarníků vyznamenán Bavorským řádem piva za zásluhy o pivní kulturu, napsala PNP. Wasmeier provozuje v Neuhausu na Schliersee (okres Miesbach) skanzen s pivovarem, ve kterém se vaří pivo tradičním způsobem jako před 300 lety. Ocenění bude laureátovi předáno 4. prosince.

Boj s holuby pokračuje

V boji proti holubům vsadilo město Mnichov především na tzv. „holubí domy“, které mají ptákům nabídnout alternativu k balkonům, výklenkům zdí a dalším oblíbeným místům hnízdění, uvedla PNP. Podle referátu zdravotnictví a životního prostředí je totiž okolí „holubích domů“ výrazně méně poznamenáno trusem. Navíc jsou tato zařízení značně jednodušší k čistění než třeba balkony. Městská rada ve středu rozhodla hledat další místa pro tyto ptačí “ubytovny“ ve vnitřním městě. List připojuje, že z jednoho plně obsazeného „holubího domu“ v Mnichově bylo za rok odstraněno 360 kilogramů trusu a 530 vajec vyměněno za atrapy, aby se zmenšil růst populace těchto „létajících krys“. Na snímku je „ubytovna“ Hornofranckého selského muzea v Kleinlosnitzu.