Pasov – Tovaryšská práce vynesla Magdaleně Rolandové (23) titul nejlepší mladé kameničky Německa, píše PNP.

Miluje práci s kamenem. | Foto: Deník/repro PNP

Model našla v klenbě pasovského dómu, kam se kromě pracovníků stavební čety nikdo nikdy nedostal. Měla štěstí, že tam její šéf objevil krásné kamenické práce staré skoro 600 let. Nadchly ji a celé měsíce se jim věnovala.

Nákladním výtahem jezdila po vnější straně dómu do výšky 40 metrů, odkud je fantastický výhled na Pasov. „Nejlepší učiliště na světě,“ říká Magdalena. Taškovou střechou se dostávala na půdu a odtud kulatým otvorem v podlaze do staré neudržované věže a po strmých schodech, z nichž řada už je rozpadlá, s baterkou v ruce sestupovala do malé vedlejší barokní místnosti. Na jejích zdech jsou gotické kamenické práce, které odkryl mistr údržby dómu Jérôme Zahn. Jeden výřez z nich Magdalena přesně rekonstruovala pro svou práci z chorvatského vápence, popisuje list.

Při přípravě lezla do starého kvelbu každý den. Hodiny seděla s učitelem Sebastianem Wimmerem před svým „modelem“, měřila a zakreslovala. „Bylo tam nahoře ledově chladno, na mnoha místech, kudy pronikala voda, visely rampouchy…,“ vzpomíná. Dole v dílně si na kreslicím stole vyhotovovala předlohy. „Bylo to k vzteku, když jsem uviděla, že nemohu dál, protože jsem zapomněla na jednu míru. Pak jsem zas musela nahoru do díry…“

Při celostátní soutěži v listopadu v Mohuči musela pak během šesti hodin zhotovit nejspodnější kámen vchodového oblouku. Opět byla nejlepší.

„Kdo ji vidí, neřekl by, že je kameničkou, že ve stavební četě dómu přemisťuje těžké kamenné bloky a pracuje s pneumatickým kladivem,“ uvádí PNP. „Je drobná, pečlivě nalíčená, nosí jemné brýle a její nehty jsou nalakované. K práci říká, že ji dělá s rozmyslem, ne ,s rozletem´, divoce. Kdo ovládá techniku, vystačí s menší silou…“

„Rozměry v dómu se posunují. Pro Magdalenu je její tovaryšská práce ,drobným jemným kámenem´, pro ostatní ale masivním kvádrem ve formátu A4 o váze 28 kilogramů. Pracovala na něm 52 hodin…,“ bilancuje list.

Než rodačka z Vídně přišla do pasovské údržby dómu v rámci dobrovolného sociálního roku, designovala a vyráběla textilie. Už na první pohled na novém místě prý zjistila, že kámen je tím materiálem, se kterým chce pracovat. Po sociálním roce jí v dómu nabídli učební místo. Dlouho zvažovala, zda je má vzít, a pak se rozhodla. „Teď se už více než čtyři roky stará s kolegy o to, „aby dóm zůstal tak krásný, jak je,“ pokračuje PNP.. „Když je dostatečně teplo, dělají na budově. Když mrzne, nedají se kameny na fasádě zpracovávat. Pak pokračují uvnitř. Magdalena momentálně dokumentuje Ortenburskou kapli dómu, fotografuje každý detail a kreslí plány. Do srpna bude v Pasově, pak chce někam jinam, možná studovat ve Vídni restaurátorství nebo kunsthistorii s péčí o památky. Nebo si najde jiný dóm – v každém případě prý ale musí být mateirál pro její práci starý. „Opatřit nápisem hotové bloky z Číny, aby z nich byl náhrobní kámen, to mě nezajímá,“ říká nejlepší mladá kamenička Německa.

Zachránili panenku

V průmyslové zóně Würzburgu kotrolovala policie před půlnocí rutinně parkoviště. V jednom autě spatřila hlídka zdánlivě spící holčičku. Protože noc byla mrazivá, rodiče nebyli široko daleko vidět a majitelka vozidla nebyla k zastižení, přistoupili policisté k činu. Rozbili postranní okénko a dítě vyzdvihli, aby je zachránili před umrznutím. A zjistili, že drží v náručí loutku, píše PNP.

Majitelka auta, kterou pak sehnali, brala událost s humorem. Řekla, že také předchozímu majiteli panenky vypadající takřka dokonale „člověcky“ už rozbili okénko, aby ji zachránili. Policisté jí pak dali tip, jak zabránit dalším takovým škodám - měla by zvážit uložení hračky někam jinam… Na dotaz PNP mluvčí policie řekl, že škodu na okně nejspíš zaplatí zemský rozpočet. Věcně prý případ ještě nebyl dokončen, ale „té ženě nelze vyčítat, že měla v autě hračku…“

Policie: Prosím, nežalujte

Policejní prezídium v Kemptenu se už nechce jako nutnými případy zabývat obtěžujícími vánočními songy, uvedla PNP. Strážci pořádku umístili na svůj oficiální twitter fotografii přijímací přepážky na policejní stanici, kde je lístek s nápisem „Rozčilující vánoční písně nejsou žádným důvodem k podávání oznámení. Vaše policie.“

Co je „rozčilující“, ozřejmuje doprovodný text. V něm jsou uvedeny například "Last Christmas" od Wham!, "Feliz Navidad" od José Feliciana, nebo „Každý rokem znovu"…

Rozsvítil i soby

Gerry Kogler, rozený Rakušan ze Štýrska, který přes 30 let žije v Kirchdorfu, loni udělal ze svého domu vánoční světelný objekt à la Las Vegas, píše PNP. Svou show letos obohatil o spřežení sobů, které veze Santa Clause na saních přes dům k nebesům, o desetimetrový ledový déšť a více malých dekoračních prvků.

Všechno, co na jeho usedlosti svítí, bliká, leskne se a zvučí, zhotovil sám. Také sedm sobů je čistě ruční prací. Zohýbal je ze šestimilimetrové ocelové kulatiny, obrysy přenesl na ocelovou desku, obkreslil a vyřezal. Při okrajích prvky olemoval světelnými hadicemi, každou s 90 LED žárovkami o napětí dvanácti voltů a výkonem 0,06 Watu. Sobi jsou různé velikosti – od šestimetrového na spodní části spřežení po dvaapůlmetrového jménem Rudolf v největší výšce. Spřežení obsluhuje stometrové lano. Zámečník Gerry Kogler soupravu smontoval mimo pracovní dobu ve firmě Vialit Asphalt GmbH & Co. KG, kde je zaměstnán. K sestavení celého osvětlení se 9900 LED žárovkami s výkonem 560 Wattů potřeboval asi dvacet hodin, kolem domu položil 1430 metrů spojovacích kabelů, popisuje PNP.

Světelná show v Kirchdorfu je k vidění denně od asi 16.30 do 23 hodin a ráno od pěti do 7.30. Tak tomu bude až do 6. ledna, uzavírá PNP.