Smrk z polesí kláštera Schlägl v Klafferu, vysoký 33 metry a starý asi 200 let, titulkují uživatelé sociálních sítí jako „vyhořelý“ (ve smyslu „vyžilého“), „spíše májka“, „košťál“ nebo celými větami“ „Jako když máš být v 16 hodin vánočním stromkem, ale do 14 hodin jsi byl na tahu“ nebo „Kdyby byl celý rok 2020 vánočním stromkem, vypadal by taky tak“… Starosta Klafferu Franz Wagner to komentuje stručně: „Vídeňák holt rovnou zkritizuje, ještě než se podívá na konečný výsledek…“ Reakce veřejnosti ho ale stejně zlobí: „Když si myslí, že strom mohou soudit, ať soudí. Ale když zesměšňují obec a její lidi, legrace přestává…“ Připomíná spoustu dobrovolníků z Klafferu, kteří při přípravě zásilky pomáhali v průtrži mračen – ti si posměch určitě nezasloužili.

Protože tahač nesmí včetně nákladu přesáhnout výšku čtyři metry, vybrali v Klafferu zvlášť štíhlý strom. A „preventivně“ s ním přivezli i 200 větví, protože po transportu vypadá strom vždycky trochu „polámaně“, říká starosta a dodává: „Že vídeňští městští zahradníci a lesníci své práci rozumějí a strom pěkně upraví, tomu určitě věříme..“ Ten šumavský ležel kvůli teroru ve Vídni o dva dny déle na tahači, to mu taky jistě nepřidalo.

Johannes Wohlmacher, nadlesní „mateřského“ kláštera, jen poznamenává, že je v dobrém kontaktu s ředitelem lesů Vídně. „Ten říká, že je to každým rokem stejné. Skoro prý už patří k věci, že Vídeňák nad darovaným stromem ,mektá´. Tím vyjadřuje, že je mu stromek důležitý. Že kmen dlouhý transport trošku poznamená, tomu se nedá zabránit… My jsme hledali náš nejlepší, pěkně štíhlý, pro Šumavu charakteristický smrk, a co možná nejšetrněji jsme jej položili,“ ujišťuje v OÖN.

Teroristu nepochovají

Na islámském hřbitově ve Vídni nebude pohřeb atentátníka z Vídně, píší OÖN. „Alláh s ním zúčtuje, ale také my máme pocit, že něco udělat musíme,“ říká Ali Ibrahim, správce tohoto muslimského hřbitova ve Vídni-Liesingu, kde měl být terorista pohřben.

„Ačkoliv pevný termín do poslední chvíle nebyl určen, postavila se správa hřbitova ve středu proti tomuto pohřbu,“ uvádí linecký list a cituje Ibrahima: Je to vrah, který zabil nevinné lidi a tím uškodil všem muslimům. Své rozhodnutí sdělil náboženské obci a ta jej vzala za své. Také ostatní věřící už vyjádřili silné námitky, že by „nechtěli ležet vedle vraha“.

OÖN pak uzavírají, že kde a kdy bude atentátník pochován, nyní zůstává otevřené. Jako alternativa by prý mohl přicházet v úvahu Vorarlberg nebo pohřeb v Severní Makedonii, odkud dotyčný, který vyrostl v Mödlingu, pochází. Také na vídeňském ústředním hřbitově je oddíl pro muslimy.

Co se ztratí…

Kdo pracuje v úřadu ztrát a nálezů, naučí se rychle železné pravidlo: Všechno, co se může ztratit, se někdy ztratí. Mnoho z toho se ale zase najde, a také v linecké kanceláři by osádku těžko něco nového mohlo překvapit, píší OÖN. Jsou tu zubní protézy, naslouchátka, berly a podobné věci, o kterých by člověk řekl, že jsou pro toho, který je ztratil, nepostradatelné… I za pandémie v úřadě v budově Nové radnice přibývá denně průměrně třicet nových nálezů. Letos jich bylo už 7317. Z nich 4848 stále ještě čeká, zda se o ně majitelé přihlásí. Sbírka je od brýlí, částí oděvu, čepic, rukavic přes školní aktovky a batohy ke kuriózním nálezům popsaným výše, a poctiví nálezci sem dovlekli i panny z výkladů nebo vícekilogramové činky… Všechny nálezy tu jsou jeden rok schraňovány, pak přejdou do vlastnictví nálezce nebo je kancelář prodá zájemcům, končí list.

Zubaři pozitivním

V Linci otevřeli centrální místo k zubnímu ošetření akutních pacientů pozitivních na koronavir, napsaly OÖN. Je součástí centra první pomoci v úrazové nemocnici. Pacienti se musejí ohlásit telefonem, kde jim sdělí čas návštěvy. Středisko je otevřeno denně od 20 do 24 hodin, o víkendech a o svátcích navíc od 10 do 14 hodin. Pojištěné tu ošetří zdarma.

Soud podržel fitka

Bavorský Nejvyšší správní soud zrušil úplné uzavření fitnesstudií v rámci částečného lockdownu, informuje PNP. Úplné uzavření porušuje ústavní právo na rovné zacházení, řekl soud. Norma znevýhodňuje provozovatele center, aniž by byla věcně odborně odůvodněna. Úplné uzavření není přiměřené, protože individuální sport předpis ponechává přípustným. To musí platit i pro fitka. Návrh stěžovatele na zrušení ostatních omezení individálního sportu ale soud odmítl – současná situace pandémie je ospravedlňuje, i když hospodářskou činnost provozovatelů silně omezuje.