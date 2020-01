Jde o zavedení sportovních dnů na národních školách v délce minimálně čtyř dnů a na základních a vyšších školách minimálně dva týdny, přičemž jeden musí být věnován zimním sportům. „Tím by nová vláda chtěla po zrušení povinných zimních sportovních týdnů v roce 1996 žáky znovu dotlačit na sjezdovky,“ uvádí list.

Friedrich Scherrer, odborný inspektor tělocviku ředitelství vzdělávání v Horních Rakousích, míní, že stanovit povinnost účasti na těchto akcích pro všechny nebude možné, zdravotní nebo psychické problémy žáků mohou být důvodem k vynechání. Zájem dětí o zimní tělovýchovu ale v posledních letech zase roste, na vyšších školách je účast na kurzech 85 procent, říká. Na nižších stupních je to ale mnohem méně.

Podle ředitelství vzdělávání stojí zimní sportovní týden účastníka 190 až 250 eur. U rodin, které mají problém tyto prostředky vydat, přebírá podle Scherrera zemský rozpočet až 50 procent nákladů. Vleky jim hradí resort péče o rodinu.

Joris Gruber, prezident zemského svazu spolků rodičů na vyšších a středních školách varuje před redukováním pojmu zimních sportů jen na sjezdové lyžování, stejně tak mají být žákům nabídnuty bruslení, běžky nebo turistika na sněžnicích. Do stanovování programu týdnů by měl být úzce zatažen i školní výbor.

Paul Kimberger, předseda učitelských odborů, upozorňuje: „Lyžování podražilo, proto si myslím, že na nákladech těchto sportovních týdnů měli podílet i provozovatelé vleků a orgány turistiky. Finance jsou největší překážkou v účasti na takových akcí. Turistické oblasti by měly mít zájem na výchově budoucí klientely.“

Zase podraží cigarety

Loni v Rakousku vykouřili 13,6 miliardy cigaret, o 0,3 procenta méně než v roce 2018. Průměrná cena krabičky stoupla ze 5,065 na 5,10 eura. Stát loni vybral na tabákové dani kolem 1,9 miliardy eur, s daní z přidané hodnoty dokonce 2,4 miliardy. Obrat trafik z tohoto zboží byl 3,15 miliardy. Obchodní rozpětí jim stouplo o 3,6 procenta na 136 500 eur v důsledku úbytku počtu provozoven a zlepšení mixu produktu. Pašované cigarety představovaly loni 16 procent celkového množství. Státu tím uniklo 375 milionů daňových příjmů. Škody pro výrobce a obchod jsou podle expertů asi 112 milionů.

Chtějí datum konce spalovacích motorů!

Před setkáním ke strukturální změně v automobilovém průmyslu ve středu 15. ledna v úřadě spolkové vlády vyzvali Zelení vládu ke stanovení pevného data pro odstoupení od spalovacích motorů, zaznamenala PNP. „Požadujeme, aby spolková vláda předložila plán budoucnosti automobilového průmyslu,“ řekl předseda poslaneckého klubu této strany Anton Hofreiter. Jeho součástí by muselo být i pevně stanovené datum ukončení výroby spalovacích motorů a termíny ofenzívy elektroaut včetně výstavby infrastruktury nabíjecích stanic. Zaměstnanci „zanikajících“ firem by měli dostat jasné nabídky k rekvalifikaci.

Podařený domeček

Rodinný dům ve Vilshofenu podle plánů architektky Helgy Zeilbergerové ze Salzwegu byl zařazen mezi 50 nejpozoruhodnějších domů německy mluvícího prostoru 2019, které byly zařazeny do ročenky Callwey Verlag, napsala PNP.

Pozemek asi sedmi hektarů s loukou a lesem koupili majitelé už před lety a stavbu bydlení místo někdejší usedlosti tedy měli čas pečlivě promyslet. Našli Helgu Zeilbergerovou a po půldruhém roce stavění bydlí, uvedl list.

Zase pyrotechnika z Čech

Spolkoví policisté našli při kontrole ve Waldsassenu v okrese Tirschenreuth v odpadkovém kontejneru 278 dělbuchů a raket. Kromě toho objevili v autě 29letého podezřelého z propašování této pyrotechniky pět paralyzérů v podobě kapesních svítilen. „Muž policii řekl, že všechno koupil na jednom asijském trhu v Čechách. Bude se zodpovídat z porušení zákona o zbraních a výbušninách,“ uvedla PNP.

Katolíků ubylo

Počet vystoupení z katolické církve v Rakousku se loni opět zvýšil, a to o 14,9 procenta, napsaly OÖN. V roce 2018 byl úbytek jen 8,7 procenta. Koncem roku 2018 se k ní hlásilo ještě 5,05 milionu, loni „jen“ 4,98 milionu, tedy o 1,35 procenta méně. Předpokládaným důvodem podle Kathpress mají být případy zneužití a týrání dětí v církevních zařízeních a výhrady proti někdejšímu klagenfurtskému biskupovi Aloisi Schwarzovi. Podle předběžných dat biskupské konference loni církev opustilo 67 582 osob, předloni 58 807. V linecké diecézi přibylo výstupů 14,2 procenta, na 11 097. Nově nebo znovu se k ní přihlásilo 857 občanů. Z nich 38 konvertovalo z jiných nábožemství. 141 lidí zrušilo své prohlášení o vystoupení po dopisu biskupa Manfreda Scheuera. V této spolkové zemi se ke katolíkům hlásilo 939 667 lidí, rok předtím ještě 950 074.

Jak žije malé letiště

Letišti v Linci loni opět poklesl celkový počet cestujících, a to o 6,4 procenta na 436 018. Zvýšil se počet pasažérů charterových letů na dovolené, a to na 174 526. Šéf letiště Norbert Draskovits v deníku OÖN zmiňuje, že by to nebylo možné bez jednoho letadla Bulgarian Air – zdůrazňuje, že tyto lety lze nabízet, jen má-li letiště takový aeroplán trvale k dispozici. Na leteckých linkách cestujících ubylo 18,1 procenta kvůli zastavení letů do Vídně a do Londýna. Dopravní lety utrpěly slabostí konjunktury ztrátu 10,7 procenta na 46 797 tun.