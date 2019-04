Jodlův pomník nezboří

O tahanicích kolem hrobu rodiny Jodlových na klášterním hřbitově Fraueninsel s uvedením jména nacisty Alfreda Jodla na náhrobku náš web informoval opakovaně. Správní soud v Mnichově nyní sdělil, že vyhověl žalobě dětí potomků Jodlových proti obci Chiemsee, takže práva tohoto hrobového místa se o 20 let prodlužují, píše PNP. Soud předtím navrhoval narovnání zakrytím jména, dat narození a hodnosti Alfreda Jodla deskou, obec ale chtěla nechat hrobová práva doběhnout a hrob, v němž válečný zločinec Jodl vůbec neleží (jeho popel byl rozptýlen do Isaru), zrušit.

Soud vyšel z toho, že do budoucna nehrozí, že by se hrob stal poutním místem neonacistů, kteří by tu rušili klid mrtvých. Před časem tu mnichovský akční umělec Wolfram Kastner zakryl hrob generála plachtou, pomaloval jej rudou barvou a opatřil nápisem Válečný zločinec. Akce nevyvolala žádné velké shromáždění neonacistů, přišlo jen jednou pět příznivců NPD. Obec poté zakázala Kastnerovi vstup na místo.

Podle soudu se nejedná o památník, ale o rodinný hrob s obvyklým náhrobkem, jaké jsou i na četných jiných hřbitovech. Proto bude stačit, když uživatel hrobu zakryje nápis Alfred Jodl, jak slíbil. Wolfram Kastner se podivuje, jak může jít o normální hrob, když v něm Jodl vůbec neleží. Náhrobek je zdaleka největším na hřbitově, jeho forma upomíná na Železný kříž, vojenský čestný odznak nacistů, míní…