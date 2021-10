Pořadí určil počet "kliků" na webu pro jednotlivé objekty. Dohromady jich bylo 94 157, nejvíc pro Michaelu a Leopolda Wagnerových z Zell am Pettenfirst. Ti se tak stali miláčky publika, píše list.

Pan Leopold, truhlář, který nedávno odešel do důchodu, má ještě jedno pozoruhodné hobby - získal už mezinárodní ocenění jako chovatel trpasličích či zakrslých kohoutů, prozrazuje linecký deník.

U Wagnerových taky hezky! Čtenáři deníku OÖN počtvrté volili nejkrásnější zahradu roku.Zdroj: Deník/OÖN

Odborná porota zvolila jedničkou zahradu Ingrid Kriechmairové v Gramastettenu, velkou 2000 metrů čtverečních. Ta se k soutěži přihlásila spíše náhodou. "Lidé, kteří chodili kolem nás, mne přemluvili," říká.

Dvacet let vrahovi

Zemský soud v Salcburku poslal v pátek na 20 let do vězení 32letého Holanďana, který loni v noci na 8. červenec v Zell am See osmkrát postřelil 40letého Vídeňáka. Ten naštěstí útok přežil. Obžalovaný odmítá, že by šlo o pokus vraždy.

Podle OÖN cestovali útočník i oběť v jednom autě, zřejmě pro známého do Dolního Bavorska. Při krátké cestě se pohádali a Vídeňák odmítl do Německa jet. Podle obžaloby poté Holanďan vystoupil, poodešel ke kraji vozovky a vypálil nejméně sedm ran z pistole na poškozeného, který seděl za volantem. Zraněný vypadl z vozu a zůstal ležet na chodníku. Obžalovaný ho tam nechal, odjel do svého bytu a dobyl zbraň. Vrátil se na místo činu, zdvihl oběť do kufru vozidla a nejméně ještě jednou na něho vystřelil, což ale popírá. Poté zajel do lesa a shodil postřeleného ze srázu.

U soudu obviněný tvrdil, že Vídeňákovi nabídl zbraň ke koupi, ale on ji obratem namířil na něho. Podařilo se mu ji vyrazit, a pak ho postřelil. Chtěl ho zranit, ale ne zabít..

OÖN uvádějí, že obžalovaný byl ve své vlasti osmnáctkrát odsouzen, pětkrát za násilné delikty. Z vězení byl propuštěn až loni v dubnu. Koncem roku si pronajal v Zell am See byt, prý aby začal nový život a pracoval jako tatér… Trest by měl vykonávat v zařízení pro duševně abnormální zločince.

Byl zemřelý otráven?

Kolemjdoucí brzy poránu kolem hřbitova v Tögingu (okr. Altötting) viděli hrůznou scénu - byla tu exhumována mrtvola, píše PNP. Objevilo se totiž podezření, že dotyčný mohl zemřít v důsledku trestného činu. Podle mluvčího státního zastupitelství je podezřelý ve vazbě, ale prověřují i další osoby.

Pasovský list uvedl, že mrtvý byl z Tögingu. Na jaře oslavil 75. narozeniny. 5. srpna otec dvou dcer, dvou vnoučat a dvou pravnoučat zemřel. Šest dnů po pohřbu ho pochovali na hřbitově parkového charakteru. "V pátek 1. října bylo ale po klidu mrtvých," popisuje list. "Podle svědků ten den v šest ráno byl hrob znovu otevřen minibagrem v přítomnosti policistů, soudních lékařů a studentů medicíny z Mnichova, kteří do města s 9300 obyvateli dorazili. Nebylo to pro něžné povahy. Zemřelý, už výrazně ve stavu rozkladu, byl přeložen z dřevěné rakve do kovové schránky a odvezen k soudnímu lékařství do Mnichova. Tam došli k jasným důkazům, že muži byl podán jed, který vedl ke smrti. Vyšetřovatelům se údajně k činu už doznala osoba z rodinného kruhu zesnulého. PNP to ale státní zastupitelství nepotvrdilo, vyšetřování je teprve v začátku," uvedl list.

Dodal, že podle rodiny měl být pohřeb žehem, při kterém by oheň stopy jedu zlikvidoval, ale na poslední chvíli to změnili na normální uložení do země, "aby měl nebožtík věčný klid". "Ten ale trval jen osm týdnů," uzavírá PNP.