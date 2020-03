„Nyní ale 28letý učitel dějepisu Niklas Rafetseder při doktorské práci o římských městských právech rozklíčoval fragment bronzové tabulky, ležící 107 let v depozitu vídeňského muzea – byla nalezena v roce 1913 při vykopávkách ve vídeňském vnitřním městě. Podle něho svědčí o městském zákonu z doby 120-250 našeho letopočtu,“ uvádí list.

Informaci prezentoval v úterý vídeňský starosta Michael Ludwig slovy, že „touto historickou senzací bychom byli opět zaslouženě nejstarším městem Rakouska“. To vyvolalo pozdvižení v Ennsu.

„Je to nesmysl a žádný důkaz,“ řekl Gottfried Kneifel, předseda muzeálního spolku Lauriacum. Bronzový fragment z římské doby má prý i Enns. Podle ní císař Caracalla povýšil na město už v roce 212 místní římské sídliště Lauriacum.

„Mezitím Ludwiga korigoval i samotný Rafetseder, podle jehož zjištění císař Claudius mezi lety 41 a 54 našeho letopočtu povýšil na město první římské sídliště severně od Alp s názvem Iuvavum. Z římského hlediska by tak byl nejstarším rakouským městem dnešní Salcburk,“ končí OÖN.

Obdobnou zprávu doprovodil Volksblatt podobou zmíněné vídeňské tabulky na snímku fotografa Kneifela.

Stadiony bez cigaret?

Allianz Arena v Mnichově je komplet nekuřácká, stejně jako stadiony anglické Premier League, několik dnů už je zákaz kouření i v innsbruckém Tivoli, předesílají OÖN a jako „otázku týdne“ k diskusi svým čtenářům předkládají, jestli mají následovat i hornorakouská sportoviště a také kouření zakázat.

Alespoň něco čtivého pro lidi v záplavě koronavirových zpráv…, říkáme si.

Nezničitelné automaty

V pondělí zabavila finanční policie v lokálu ve Welsu tři ilegální výherní automaty. Už ve středu dopoledne tady opět otevřeli, provozovatel se státnímu pořádku „vysmál“, informují OÖN. „Je to drzost postavit bezprostředně po vyklizení opět tři nejspíš ilegální přístroje, aby tahaly peníze lehkovážným lidem z kapsy,“ zlobí se místostarosta Gerhard Kroiß (FPÖ) a volá po trvalém uzavření provozovny. Ta se nachází v bezprostřední blízkosti místního „stolu“ pro potřebné, kde lidé ohrožení chudobou dostávají teplé jídlo za jedno euro. Erwin Hehenberger, předseda sdužení, které službu poskytuje, na nežádoucí stav upozornil v lednu v místních novinách. Jak řekl, u nich uspořené peníze lidé pouštějí v herně hned vedle nich…

Mlékárny zvýšily obrat

Obraty rakouských zpracovatelů mléka, hnány exportem, se loni zvýšily o 1,3 procenta na 2,85 miliardy eur. Helmut Petschar, prezident jednoty zpracovatelů, ale rok označil za ohrožující existenci. Dodávky mléka kvůli suchému létu lehce poklesly na 3,38 milionu tun, podíl bio-mléka byl 19 procent. Průměrná cena pro výrobce byla 33,7 centu čistého za kilogram (předloni 33,8 centu), za bio byl příplatek deset centů. V Rakousku produkuje mléko 25 608 zemědělských podniků, tisíc jich loni činnost ukončilo. Zbývající ale podle Petschara úbytek kompenzovaly.

Drzý český zloděj

„Obzvlášť drzým činem se zabýval v pondělí úřední soud v Deggendorfu,“ uvádí PNP. „Udál se loni v noci na pondělí 1. dubna v Neureichenau. 30letý Čech vnikl do stodoly a odcizil z ní traktor značky Deutz v ceně 16 600 eur. Odjel s ním do Dornhofu vzdáleného 68 kilometrů. Tam s další osobou vnikli do autodílny a ukradli klíčky od auta, 416 eur, dva mobilní telefony a laptop. Při odchodu dva z pachatelů odcizili odstavené Audi A6 v ceně 5500 eur, ve kterém odjeli. Kromě toho nyní souzený Čech v době od 29. března do 1. dubna minulého roku sebral státní poznávací značky nákladního auta v Kirchbergu.“

PNP uzavírají, že podle Petera Wiesenbergera z tiskového odboru soudu byl obžalovaný uznán vinným trojnásobnou krádeží a úmyslným řízením motorového vozidla bez oprávnění. Dostal souhrnný trest 16 měsíců podmíněně na zkušební dobu tří let. Kromě toho se musí podrobit antidrogovému léčení.

Jedničkové lokály v Linci

V novém průvodci gurmánů Falstaff 2020, který uděluje gastronomickým podnikům proslulé ceněné „vařečky“, je zařazeno 34 lineckých lokálů. Nejvýš stojí se 94 body Verdi v Pachmayrstraße, ve kterém vaří majitel Erich Lukas se synem Philippem, o bod méně má Essig’s majitele Georga Essiga v Niederreithstraße. Třetí skončila opět tradiční „bufetová“ provozovna Verdi-Einkehr, kterou má na starost Philipp Lukas. Na snímku OÖN/Alexander Schwarzl jsou otec a syn Lukasovi.

EET stojí denně 2,3 stromu

Friedrich Schneider a Elisabeth Dreerová z výzkumného institutu bankovnictví na Keplerově univerzitě zpracovali pro lineckého gastronoma Günthera Hagera studii ke spotřebě papíru pro elektronickou evidenci tržeb a k platebním zvykům Rakušanů, jak je zjistila národní banka, píší OÖN.

Podle banky bylo v Rakousku v roce 2017 padesát procent plateb pod 12,40 eura a 90 procent pod 51,40. Vyjdeme-li ze čtyř miliard transakcí za rok, vychází v Rakousku kolem dvou miliard plateb do 12,40 a 3,6 miliardy do 51,40 eura. „Schneider a Dreerová obě šetření zkombinovali a zjistili, že jen pokladní stvrzenky na zcela malé položky představují pás 239 100 kilometrů papíru. To odpovídá 1263 tunám dřeva ročně, tedy 2,3 smrku denně, k tisku stvrzenek nákupů do 51 eura pak je třeba 430 500 kilometrů papíru, což je 2273 tun dřeva – 4,2 stromu denně,“ popisuje list. Spotřebu zvyšuje také povinnost tisknout identifikační čísla pokladny či QR-kódy, která stvrzenky prodlužuje podle autorů o dvanáct centimetrů.

Digitalizovaná obec

Obec Thyrnau spustila díky starostovi Alexanderu Sagbergerovi a jeho obecní radě veřejný online archiv vesnice se starými a novými fotografiemi a dokumenty, píše PNP.

Popisuje, že tzv. topotéku vymysleli v Rakousku jako internetový portál filmů, fotografií a dokumentů. Dnes už je má dlouhá řada míst. Pionýrem této myšlenky v Německu je Ludwig Bauer, šéf krojovaného spolku z Wotzdorfu. Ten také na myšlenku přivedl Sagbergera. Archiv Thyrnau dnes má na 700 fotografií, které topotékář Max Schwarz naskenoval a popsal. Jsou přístupné na www.thyrnau.topothek.de . Nechybí například poštovní autobus projíždějící obcí v padesátých letech na repro snímku PNP.