Pasov - Něžná madonna na obraze 105x82 centimetrů v oleji na lepence se právě dozvídá, že panensky počala syna Božího, píše PNP k předmětu sporu.

Předmět sporu. | Foto: Deník/repro PNP

O dílo se soudí u Vrchního zemského soudu v Mnichově bývalý světový rekordman v běhu na 100 metrů Armin Hary a manželé Ingo a Evelin Bubenikovi. Tito mnichovští galeristé vydražili v roce 1981 tehdy ještě přemalované „dílo anonymního umělce“ za 3800 marek. Do jeho restaurace pak vložili prý dalších 28 000 marek, a výsledek je „elektrizoval“…

„Dnes by to byl nejdražší obraz světa, možná v ceně přes 450 milionů eur, pokud jej namaloval skutečně Leonardo da Vinci,“ uvádí list. Spor o to trvá už 30 let. Od začátku v něm Haryho zastupuje advokát Hubert Starflinger z Burghausenu a v roce 2017 pro něho u první instance v Ingolstadtu vyhrál. Stranám sporu je dnes přes 80 let.

Znalecký posudek autorství díla by podle PNP stál nejspíš přes milion eur, které Bubenikovi nemají. Opatřili si alespoň dobrozdání experta na Leonarda. Lipský profesor umění Ernst Ullmann si je jistý, že jde o da Vinciho, jiní odborníci zase uzavřeli, že obraz může stejně tak dobře pocházet od některého žáka z dílny velkého Mistra. Ullmannovu odbornost v roce 2001 nahlodalo, když tvrdil o kopiích na výstavě Od Raffaela po Moneta v Lipsku, že jsou originály, a to byla „zjevná chyba“, uvedla PNP. Bubenikovi jsou ovšem skálopevně přesvědčeni, že jejich dílo je ztracenou oltářní deskou milánského kostela San Francesco Grande.

V roce 2009 vydali knihu o své znovuobjevené da Vinciho Madonně, ale obraz jim v tu dobu už nejspíš nepatřil, rozvíjí pasovský deník. Koncem osmdesátých let se dostali do finančních problémů a za několik let museli svou galerii zavřít.

„A tady přichází do hry Armin Hary, galeristův osobní přítel, u kterého měl Ingo dluh 390 000 marek z prodeje jiných obrazů ze sprintérova majetku. V roce 1989 měli bez účasti právníků sepsat úmluvu, že nebude-li závazek vyrovnán do určitého termínu, přejde sporný obraz uložený v Pinakotéce jako zajištění do majetku Haryho dcery Diany. Lhůta vypršela a Hary obraz z obrazárny odvezl. Po Bubenikově protestu jej vrátil a někdejší dobří známí od té doby spolu nemluví. O vlastnictví se soudí.“

Vrchní zemský soud se tak potýká s otázkami promlčení, zmatení, nesouvislými vzpomínkami a protitvrzeními. Hlavním argumentem Bubenika je, že dohoda o záruce musí být prohlášena za nicotnou, protože tak drahocenné dílo užít jako záruku za srovnatelně nepatrnou půjčku představuje hrubý nepoměr.

Advokát Starflinger tvrdí, že vůbec nechtějí vstupovat do sporu o pravost díla, jim jde o narovnání, což soud chce taky, a následně ovšem o prodej obrazu. Soudkyně Elke Höfelmannová navrhla, aby Bubenik zaplatil Harymu 150 000 eur a obraz připadl jemu. Během měsíce by měl být prodán a Hary dostat deset procent z ceny. Řízení bude pokračovat 1. dubna, informuje PNP.

Fénem rozmrazili kočku

Kočku zmrzlou v ledovém bloku, které zachránili život zvěrolékaři v USA, prezentovaly sociální sítě také v Německu. „Jak američtí veterináři uvedli na facebooku, ,Fluffy´ našel majitel ve sněhu a ledu při -25 stupních a dopravil ji k nim. Tam ji fénovali a balili do dek.

,Po mnoha hodinách se zotavila a teď je zcela normální,´ napsala Animal Clinic of Kalispell na své facebookové stránce.“

Bosonohá

Od minulého jara chodí Natascha Harschová (32) z Pillhamu (okr. Pasov) bosá, píše PNP. Mladá žena v ní vysvětluje, že má malou nohu, velikost 36, málokdy jí boty seděly, a tak to zkusila bez nich. Před půl rokem je dokonce vyhodila z botníku – kam, už si prý ani nepamatuje…

Koupily kamarádce povoz

Maria Buttingerová (50) z Amshamu (okr. Rottal-Inn) onemocněla v roce 2002 roztroušenou sklerózou a od roku 2011 nechodí. Teď jí kamarádky Gisela Pfefferederová, Brigitte Stöbigová, Alexandra Pfaffingerová a Gerlinde Siglová, parta, která pevně drží pohromadě už patnáct let, během čtyř týdnů opatřily peníze na ojetý Ford Transit vhodný k přepravě vozíčku.

Koňský „roznos“

Reklamní letáky v Pasově-Heiningu rozvážejí o víkendech dvě „koňské síly“, napsal Am Sonntag. Lisa (16), která od pěti let jezdí na koni, s kamarádkou Emily (15) distribuují tiskoviny za pomoci Smokyho (9) a Penny (10). Projížďka jim trvá dvě až tři hodiny „venčení“ koníků.