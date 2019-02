Linec - Právník detektivní kanceláře ve Vídni Klaus Mayr se cítil znevýhodněn tím, že jako člověk bez vyznání na rozdíl od kolegů evangelíků nedostal za práci na Velký pátek příplatek, píší OÖN.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP

Vysvětlují, že v Rakousku je tento den už více než 60 let svátkem pouze pro příslušníky starokatolické a evangelických církví. Mayr míní, že to odporuje základnímu zákonu rovnosti. Jeho názor podpořil Evropský soudní dvůr a rakouskou normu zrušil. Konkrétně řekl, že "zaměstnavatel je povinen přiznat právo na svátek o Velkém pátku i ostatním zaměstnancům, pokud se předtím na něho s tímto přáním obrátili“. To podle právníků mimo jiné vylučuje možnost usilovat o poskytnutí příplatků zpětně. Rakouský Nejvyšší soud, který o vyjádření Lucemburk požádal, nyní musí podle verdiktu Mayrův případ rozhodnout. O opravu celého zákona se pak mají postarat zákonodárci.

Elias Felten z Keplerovy univerzity v Linci uvedl tři možnosti úpravy zákona – volný den pro všechny (jak by chtěli sociální demokraté, odbory a Zaměstnanecká komora, jejíž prezidentka Renate Anderlová neargumentuje vírou, ale tím, že lidé už pracují dostatečně tvrdě), nebo pro nikoho, nebo řešit otázku individuálně. „I dnes je možné zaměstnanci v rámci povinnosti zaměstnavatele pečovat o blaho lidí poskytnout volno k výkonu víry, byť třeba jen na pár hodin,“ vysvětluje deník. Škrtnutí celého svátku by se podle Feltena v realitě těžko naplňovalo. Volný den pro všechny by podle Hospodářské komory stál 600 milionů eur ročně.

Pomohli neslyšícím

Na letišti v Mnichově se propásli dva hluchoněmí. Z Rumunska sem přiletěl 47letý Američan, kterého tu měla vyzvednout internetová známá z Řezna. Když se hodiny nemohli najít, žena odjela domů. Pán v rozčilení navíc zapomněl před letištní kavárnou kufr, k němuž povolali pro jistotu policii, líčí PNP (nas nímku). Při přezkumu zavazadla se shodou okolností objevil majitel a vysvětlil hlídce situaci. Ta ho vzala na strážnici, odkud mohl poslat přítelkyni SMS. Pozdě večer se žena vrátila na letiště. Protože tam policie o případu věděla, dopravila ji na služebnu, kde na ni známý čekal. Policisté jim dokonce vyhledali nejbližší vlakové spojení do Horní Falce, končí PNP.

Diskriminační parking?

Po znásilnění ženy na parkovišti v roce 2016 rozhodlo město Eichstätt určit na ploše parkovací místa výlučně pro ženy – dobře osvětlená, nepříliš odlehlá. 26letý mladík z Porýní, který do města přijel na návštěvu, se tím cítil diskriminován. Diskriminovány jsou opatřením podle něho i ženy, protože jim sugeruje, že jsou slabé a že potřebují ochranu, píše PNP. Zažaloval proto u správního soudu v Mnichově.

Ten se ale otázkou diskriminace ve středu 23. ledna nezabýval. Město se totiž se žalobcem dohodlo, že sporná označení parkovacích míst pro ženy do konce února odstraní a nahradí je jinými, jak soud doporučil. „Tabulky mají zřetelně ukazovat, že jsou pouze doporučující, tedy že tu smějí bez obav z důsledků parkovat také muži,“ konstatuje pasovský deník.

Ubývá chovatelů krav

Počet statků chovajících dojnice v Bavorsku loni poklesl o 4,9 procenta na 29 000, uvedla PNP. Úbytek zaznamenalo všech sedm vládních okresů – největší Dolní Francko (7,6 %). Průměrně chovatelé drželi na provoz kolem 40 krav. Příčinou poklesu je podle svazu zemědělců nejistota z vývoje cen mléka, které nezohledňují investice k dobru zvířat, zejména malé podnikatele pak znervózňuje debata kolem celoročního uvazování krav.

Mizejí a nacházejí se

V Rakousku ohlásili loni asi 11 000 nezvěstných, napsal Volksblatt. 97 procent případů se vyjasňuje během prvních měsíců, každoročně mizí jen asi deset lidí natrvalo. Více než tři čtvrtiny oznámení se týkají nezletilých – loni jich z dětských domovů odešlo asi 7000, z toho 6000 třikrát i vícekrát. Ke 2. lednu bylo u sousedů pohřešováno 1027 lidí, kteří zmizeli od roku 1960, kdy Rakousko se záznamy začalo.

Stavěli dva týdny

Felix (3,5 roku) a Emilia (skoro 2 roky) z obce Hohenau v okrese Freyung-Grafenau stavěli svého sněhuláka celé dva týdny, zvěstoval tatínek dětí Benjamin Haydn lokální redakci PNP. Při práci jim pomáhali kromě něho i maminka, strýček, teta a oba dědečkové, přiznal. Však také jejich dílo vyrostlo do výšky asi tří metrů…

Zase rekord v zoo

Lineckou zoologickou zahradu na Pöstlingbergu loni navštívilo přes 141 000 lidí, o pět tisíc víc než při předloňském rekordu. Mnoho rodin využilo příležitosti oslavit tady narozeniny svých dětí. Pro letošek zoo chystá další zážitkové akce, říká v OÖN prezident zahrady Christopher Böck. Jednou z novinek bude projekt „být jeden den ošetřovatelem zvířat“. Přehled o akcích zařízení je na www.zoo-linz.at

Rybář týral rybičku

60letého důchodce tureckého původu z Lince odsoudili k peněžitému trestu 1200 eur, napsaly OÖN. Loni v létě při rybaření v lineckém zimním přístavu použil jako živou návnadu plotici obecnou a byl přistižen rybářskou stráží. „Obviněný, který byl už v roce 2016 za stejný delikt potrestán ve správním řízení, před soudcem tvrdil, že než plotici pověsil na háček, usmrtil ji, aby ji ušetřil trápení. Dvakrát jí prý ,zatípl´ prsty hlavu a měl zato, že návnada je už mrtvá, nebo už jen ještě trošku živá. ,Trošku mrtvý, to nemůže být,´ odvětil soudce, který uvěřil svědkovi z rybářské stráže. Toho tehdy jiní rybáři upozornili, že penzista už zase chytá na živou. Vyzval pak obviněného, aby udici vytáhl, a ten to dělal velmi pomalu, očividně v naději, že se návnada utrhne. To se ale nestalo a z vody byla vytažena třepoucí se plotice, popsal svědek. Doplnil, že chytat na živou návnadu je už dvacet let zakázáno.“

Na závěr se obžalovaný hájil, že v přístavu porušují pravidla i další rybáři – někteří prý chytí třeba devět pstuhů, ačkoliv smí jen dva. „Všechny oznamte, to je vaše právo,“ odvětil soudce a uznal delikventa pravomocně vinným.