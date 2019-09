Největší světová organizace ochrany zvířat Peta projekt kritizuje a napsala spolupořádajícímu spolku, aby akci odřekl, nebo jej upravil na pečení „veganského řízku“. V prohlášení píše: „Je krajně ostudné zpracovávat části týraných zvířat v zábavné akci, zatím co amazonské deštné pralesy hoří především kvůli konzumu masa. Pokud by zahradnický spolek skutečně akci provedl s pravým masem, uštědří tím kopanec ochraně životního prostředí a klimatu.“

Rudi Dietl pasovskému listu řekl, že pokus neodřekne, ale že dopis Peta bere velmi vážně. „Celá naše skupina ošetřuje téma velmi pečlivě,“ ujistil a připomněl obdobný světový rekord ve velikosti hamburgru vytvořený před dvěma roky v Pistingu (náš web informoval). „Tehdy bylo víceméně všechno snědeno. Kdyby teď v neděli něco mělo zbývat, zcela jistě to nevyhodíme.“ Prý by to věnovali místnímu domu seniorů nebo dobročinné tabuli pro potřebné. Také použitý olej bude odsát a po úpravě vrácen rafinérii. Dietl dále ujistil, že akce má dobročinný účel. Každá porce řízku v housce bude prodávána za pět eur a veškeré peníze půjdou dětem v nouzi.

Snímek z archivu Sabriny Melisové je z burgrové akce v Pilstingu, na níž se podílel místní sportovní klub.

Cyklistická paráda

Radlobby Horní Rakousy uspořádá v sobotu 21. září opět hvězdicovou jízdu na kolech SternRADLn do Lince. Povede ze Steyreggu, Gallneukirchenu, Puchenau a Leondingu. Z Hlavního náměstí v Linci účastníci projedou městem společně s hudebním doprovodem a pod dohledem policie od 11 do 12 hodin, přičemž trasa vede i místy, kam se jinak cyklisté nedostanou. „Pošlapeme v pohodlném tempu, děti jsou srdečně vítány,“ uvádějí organizátoři. Při akci chtějí ukázat, „jak zábavná může být jízda na kolech, když je pro dost ně místa a bezpečí“. Součástí lineckého svátku mobility jsou dále mimo jiné kontrolní prohlídka kol zdarma, test e-biků s poradenstvím, dětský cyklistický parkúr, blešák kol s příjmem věcí od 9 hodin a prodej od 10, a řada dalších akcí. (https://www.radlobby.at/sternradln)

Na stejný den je v hlavním městě Horních Rakous připravován „LINZATHLON“. Jeho trasa od dunajského nábřeží přes Most Nibelungů a Urfahr, kolem Ars Electronica Centra znovu do Starého Města a skončí opět u Dunaje. Měří 10 kilometrů a vede kolem nejvýznamnějších pamětihodností. Je na ní patnáct překážek, které prý prověří fyzickou i mentální sílu účastníků. Informace na https://linzathlon.com/anmelden/.

Mistr stříhání ovcí

Rainer Blümelhuber (55) z Eggenfeldenu v okrese Rottal-Inn vyhrál ve Wüstingu u Oldenburgu pošesté mistrovství Německa ve střídání ovcí. Od jeho předposledního triumfu už přitom uběhlo deset let, zdůrazňuje PNP. Při dalších šampionátech pořádaných ob dva roky byl několikrát „jen“ druhý. Teď prý už ale skončí se soutěžemi definitivně. Práce s ovcemi se tím ale nezbaví – jeho rodina jich má na statku kolem šesti set…