Cílem je jejich inspirace přednáškami expertů a navázání vzájemných kontaktů. Organizátoři na akci pozvali v roce 2016 hollywoodskou hvězdu Kevina Spaceyho, byli tu už miliardář Richard Branson a mistr světa formule 1 Nico Rosberg. Dva roky pořadatelé usilovali o bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu (58), a teď je skutečně v Mnichově, píše PNP.

Při zahájení řekl, že dostal kožené kalhoty a nerušeně si je na hotelu vyzkoušel. „Zjistil jsem, že v nich vypadám dost dobře. Budu je nosit kvůli mojí Michelle,“ uvedl. Zmínil, že v Mnichově je asi hlavně proto, že jeho tým by rád zašel na Oktoberfest, ale pro něho by návštěva slavností piva byla složitá. „Secret Service by byl trochu nervózní,“ řekl. Ale prý by se snad mohl přestrojit, možná falešnými vousy…

Barack Obama se také vyjádřil k aktivistce klimatu Gretě Thunbergové. Podle něho dívka přejímá „monumentální“ úkol, který by vlastně museli zvládat jiní. „Je příliš mladá na to, aby toto břemeno nesla. Šestnáctiletá by tohle dělat nemusela,“ řekl. „Neměli bychom to mladým lidem dělat tak těžké.“

K mladé Švédce se vyslovil také fotbalový trenér Bayernu Niko Kovac (47). „Obdivuji, co si v šestnácti letech ,troufá´,“ řekl. „Hájí svůj názor před nejdůležitějšími státníky, před tím mám velký respekt.“ Ochrana klimatu je podle něho tématem, který se týká všech. Každý musí něco přinést, aby naší planetě bylo lépe. On sám prý často nechává auto stát, jeho rodina už nekupuje žádné plastové láhve a doma „přezbrojili“ na LED lampy. K nákupu používá jutové tašky místo plastikových.

Prskavka slovem roku

"Sternlaschmeißer“ - hornofranský pojem pro prskavku - byl v Kleinlosnitzu prohlášen slovem roku tohoto regionu, napsala PNP. Dialektová varianta obrazově vystihuje pojem mnohem lépe než slovo ve spisovné němčině, řekl předseda sněmu okresů Horního Francka Henry Schramm. Důležitým kritériem hodnocení byla „přidaná hodnota“ navrhovaného slova, dialekt musí věcný obsah precizněji podat než běžná řeč.

Čtyčlenná porota dostala v pátém ročníku soutěže přes 3000 návrhů. V roce 2015 vyhrál pojem "Wischkästla" pro smartphone, v roce 2016 řečový obrat "a weng weng" (trochu málo), loni "derschwitzen" znamenající „upotit se“.

Rakousko: lidovci vedou

Sousedé volí do parlamentu. V 17.23 hodiny průzkum uvedl, že vedla ÖVP se 37,2 procenta před sociální demokracií 21,9 %, FPÖ měla 16 %, Zelení 14,2 a NEOS 7,5 procenta.