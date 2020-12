Jak řekl primář Kurosch Yazdi, počet pacientů, kteří proti této „horečce“ hledají lékařskou pomoc, se loni zpětinásobil. Zajímavý postřeh: asi polovina nemocných nakupuje online.

Obdobně jako u jiných chorob má tato závislost kupovat víc než potřebuji „plíživý“ postup. Velká studie v Německu ukázala, že je jí ohrožena asi čtvrtina dospělých.Takzvané „kompenzační“ nakupování převáží, když jsou nakupováním vyrovnávány jiné deficity jako osamělost, stres nebo nuda. Podle studií chorobě propadla asi desetina lidí, v Rakousku tedy kolem 700 000 osob. O něco víc je žen.

Milostivý prezident

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen udělil vánoční amnestii čtrnácti vězňům, napsaly OÖN. Propuštěni mají být 17. prosince. Většinou jde o lidi, kteří jsou poprvé za mřížemi a vzorně se tam chovají. Ti, kteří po propouštění zůstanou v zemi, mají kde bydlet a jsou finančně zajištěni. Cizinci budou v souladu s předpisy vyvezeni za hranice. Celkově milostí udělil prezident letos 88. Loni jich bylo 111, vězení jich opustilo o Vánocích osmnáct.

Blahobyt domácností roste

Skutečná individuální spotřeba (v němčině TIV) je objektivnějším měřítkem životní úrovně než hrubý domácí produkt na hlavu, vysvětluje k pojmu Český statistický úřad. Kromě výdajů domácností zahrnuje také zboží a služby placené vládními či neziskovými institucemi poskytované zdarma domácnostem (typicky školství, zdravotnictví). Linecký Volksblatt informuje, že loni v Rakousku TIV činil 118 procent průměru Evropské unie, což je řadí na třetí místo. Na prvním místě bylo Lucembursko 135 %, druhé Německo 122. Poslední bylo Bulharsko s 58 %. Ze států mimo EU mělo Švýcarsko 124 %. Z rakouských sousedů byli nejblíž Itálie s 99 %, Česko 85 a Slovinsko 83. Ostatní hodně zaostávali – Slovensko 69, Maďarsko 67, Chorvatsko 66.

Těžká nehoda

Zdroj: Deník/PNP

Ve středu ráno krátce přes šestou hodinou došlo na B12 v okrese Freyung k nehodě nákladního automobilu se slovenskou poznávací značkou, píše PNP. Přijížděl od Čech a chtěl na návrší Hungerbrücke odbočit do Freyungu. Při tom se srazil s protijedoucím osobním autem. Jeho řidič byl se středně těžkým zraněním dopraven do nemocnice, řidič tahače zraněn nebyl. Z jeho vozidla vytékala nafta a hasiče zaměstnalo odčerpávání asi 400 litrů pohonné hmoty z tanku. Vozovku přijeli očistit specialisté z Erdingu. Silnice na Philippsreut byla hodiny uzavřena. Foto: Deník/PNP/Feuerwehr Freyung

Covid zabil dítě

Poprvé zemřelo v Bavorsku dítě mladší deseti let na koronavirus, píše PNP. Osmiletá holčička byla z Ingolstadtu. Trpěla i dalšími závažnými onemocněními. Rapidně celkově přibývá nakažených dětí do 14 let. Začátkem září jich bylo týdně necelých tisíc, v prvním týdnu listopadu už přes 10 400. Nemoc dětí měla většinou mírný průběh, nebo proběhla vůbec bez symptomů. Jinak podle středečních zpráv byl v Německu zaznamenán rekord 952 zemřelých za den a 27 728 nových nákaz. Rekordem je i sedmidenní incidence 179,8 nových onemocnění. Celkově se v Německu nakazilo covidem od začátku pandémie 1 379 238 lidí, odhadem 1 025 000 se uzdravilo.