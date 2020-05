Na mnichovském Marienplatzu se sešlo asi 3000 osob „bez ohledu na nařízené bezpečnostní odstupy“, uvedl list. Mluvčí policie řekl, že demonstrace byla ohlášena, ale jen pro 80 lidí. Účastníci chtěli akcí vytknout politikům a lékařům, že v souvislosti s pandémií vyvolávají paniku a zkracují základní práva lidí. „Policie je tlampači vyzývala k dodržování protiepidemiologického zákona, ale z důvodu přiměřenosti nechala demonstraci běžet a nerozpouštěla ji. Všichni účastníci se chovali pokojně,“ píše PNP.

V Pasově se sešlo k protestu podle mluvčího policie víc lidí, než čekali, ale akce s asi 250 účastníky proběhla bez větších výstřelků. V Norimberku se konalo víc shromáždění pod heslem „Za svobodu, základní práva a medicínu bez nátlakových opatření“, před kostelem sv. Lorence bylo odpoledne až 2000 lidí. Policie mítink rozpustila pro nedodržení předepsaných minimálních odstupů. Nálada byla agresivní, proto zásahovka z místa vytlačila nejradikálnější skupinu, uvedl list. 34letého muže, který se označoval za iniciátora demonstrace a neuposlechl pokynů k rozchodu, zadržela.

Rakousko koupí koncentrák

Rakouská vláda rozhodla, že začne vyjednávat s vlastníky pozemků o odkoupení zbytků bývalého koncentračního tábora v Gusenu, píše Volksblatt.

Při transakci bude přihlédnuto k „přiměřeným cenám nemovitostí v místě obvyklých“, uvedlo ministerstvo vnitra. Gusen byl vedlejším táborem Mauthausenu. Během několika let tu bylo zavražděno na 35 000 lidí. „Od roku 1947, kdy byl Mauthausen předán Rakouské republice, aby tu zřídila pamětní místo, se pozornost koncentrovala na toto místo, a Gusen postupně upadal v zapomenutí,“ uvádí linecký list.

Jak náš web opakovaně exkluzívně informoval, protože mezi oběťmi lágru bylo mnoho Poláků a kolem situace místa hodně nejistoty, ohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki loni zájem polské vlády zbytky bývalého tábora koupit. Nynější rakouská vláda už předtím uvedla, že chce areál získat, aby tu zřídila varující a důstojné pamětní místo, jak řekl vicekancléř Werner Kogler. Jde o symboly holocaustu, ale také spoluodpovědnosti Rakušanů za něj, dodává ministr vnitra Karl Nehammer.

Operatér odešel ze sálu…

Linecké OÖN informují o krajně neobvyklém případu z srdeční chirurgie Keplerovy kliniky. Zemřel tu 77letý pacient s prasklou aortou. Operaci převzal vrchní lékař oddělení. Podle interních zpráv z nemocnice ale ještě v kritické fázi předal zákrok asistentovi a opustil nejen sál, ale i nemocnici, uvádí list. Údajně měl termín ve své privátní ordinaci… Po jeho odchodu se objevily operační komplikace a pacient zemřel.

Událost potvrdil deníku s odstupem času přednosta dotčeného oddělení Andreas Zierer s tím, že přesné okolnosti tohoto předání práce jsou aktuálně zjišťovány. Upozornil, že prasklé tepny provází při nouzových zákrocích úmrtnost 15-20 procent. Tento pacient zemřel na infarkt zadní stěny. Jeho příbuzné kontaktovali lidé jeho oddělení i on osobně. Podle lékařského ředitele kliniky Ferdinanda Waldenbergera, který je sám srdečním chirurgem, byl operatér do prošetření události postaven mimo službu. Momentálně prý nejsou žádné náznaky medicínského pochybení.

Kam s nimi?

Sto tun oděvních součástí odkládají občané Lince do 130 speciálních kontejnerů ve městě každý měsíc ve prospěch organizace Lidové pomoci ke znovuzhodnocení, píší OÖN. Koronová omezení množství „vyhozených“ věcí silně zvýšila, hodně lidí využívá „domácího vězení“ k probrání šatníků, a skladiště sociální společnosti ve Vídeňské ulici, kde jsou věci ručně přebírány, je plné. Kromě lineckých schrán sem chodí i obsah dalších 200 kontejnerů ve zbytku Horních Rakous. Úpravna zaměstnává asi 50 lidí, vesměs starších nezaměstnaných. Jsou tu sedm až devět měsíců, aby se připravili na nový vstup na trh práce.

V prodejnách Lidové pomoci jsou po úpravě věci nabízeny asi po deseti eurech. Část je prodávána také do zahraničí, ale to teď nefunguje. Foto ze skladu Deník/OÖN/Volker Weihbold

Než vyjede na obrazovky

Josef Irsiegler (74) z Pergu už provezl v tomto Fiatu Cabrio z roku 1910 spoustu krajanů, průmyslových magnátů, špičkových sportovců a asi svatebních 50 párů. Letos na podzim má vůz předvést při jednorázovém oživení slavného televizního pořadu Vsaďte, že… moderátora Thomase Gottschalka 7. listopadu z Offenburgu, píší OÖN.

Irsiegler uvedl pro linecký list, že si v lednu přečetl výzvu k zasílání nápadů a tipů k chystané show a krátce nato mu Gottschalk sdělil, že se na setkání s ním moc těší. „Bude to opravdový vrchol těch třiceti let, po které s tímto autem jezdím,“ říká. „74letý poveze 70letého ve 110 let starém autě, to jsou tři veteráni najednou – a před milionovým publikem! Doufám jen, že to koronakrize nezhatí…“

Možná se dočká ještě další pocty. Z iniciativy svazu klubů majitelů oldtimerů se chystají rozhovory k propůjčení statutu světového kulturního dědictví jedinému modelu této řady zachovanému v originálním stavu. „To by byla pro všechny majitele starých aut v zastoupení velká čest,“ míní majitel.

Rakousko se uzdravuje

V neděli v 9.30 mělo Rakousko 15 871 nakažených koronavirem. V 18 hodin bylo aktuálně nemocných 1262, za den o 28 méně. Uzdravených bylo 13 991 (+63), obětí 618 (+3). Nejvíc lidí dosud zemřelo ve Vídni (143) a ve Štýrsku (136). V Horních Rakousích měli v neděli 47 nemocných a 58 mrtvých, v Dolních Rakousích 176 (95).