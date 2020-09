Je to o 29 minut déle než před rokem. Mluvčí regulačního úřadu pro média Andreas Kunigk upozorňuje, že průzkum se uskutečnil v únoru, tedy ještě před vypuknutím pandémie, která konzum u obrazovek ještě zvýšila. U televizorů sedí dotazovaní, starší čtrnácti let, denně průměrně 171 minut, a tedy o pět minut déle než loni. Konzum online-platforem jako YouTube, Netflix, Facebook nebo WhatsApp vzrostl ze 29 na 46 minut denně. Největší podíl mezi nimi má YouTube – 15,3 procenta.

Horou šest metrů denně

Lineckým Freinbergem razí stavaři Westringu tunel široký patnáct a vysoký sedm metrů, napsal Volksblatt. V posledních měsících v hoře postoupili o asi 250 metrů. Nekopou, ale třikrát denně střílejí, upřesňuje list. Odpalováno je vždy asi 120 náloží, řekl vedoucí projektu Franz Sempelmann. Co rána, to postup asi o dva metry. Za den jsou tedy dál (hlouběji) o šest metrů, ale brzy mají tempo zvýšit na osm metrů.

Stavba je součástí nájezdu na most jedinečný na světě, podle Sempelmanna jeden ze skutečně největších volně zavěšených. Vysoko nad oběma břehy Dunaje pokračují poslední práce na 120 kotevních blocích, zapouštěných až 70 metrů hluboko do země. Na nich bude upevněno dvanáct ocelových lan dlouhých 500 metrů, která ponesou 13 000 tun těžký most. Přes řeku mají být napnuta příští rok, s otevřením provozu komunikace se počítá v roce 2024.

Nová dálniční známka

Zdroj: Deník/asfinag

Roční rakouská dálniční známka 2021 bude stát 92,50 eura, napsaly OÖN. Zdražila tedy rovně se spotřebitelským indexem o 1,5 procenta. Motocyklová bude za 36,70 eura. Desetidenní budou za 9,50 a 5,50 eura, dvouměsíční za 27,80 a 13,90. Prodávat se budou od konce listopadu a platit od prosince 2020 do konce ledna 2022.

Turismus „hyne“

Přenocování ve Vídni spadlo v srpnu meziročně o 71,5 procenta na 518 000. V době od ledna do srpna bylo v hlavním městě 3 774 000 přenocování, o 67 procent méně než loni. Vytíženost lůžek klesla na 27,2 procenta, loni ve stejnou dobu byla ještě 73,2 procenta. Od ledna do července byl obrat turistických zařízení ve Vídni 161,9 milionu eur, o 70 procent menší než loni.

Prosázené miliony

Kolem dvou miliard eur je ročně v Rakousku vsazeno na sportovní výsledky, píší OÖN. To je asi 63 eur každou sekundu. Průměrná sázka je 22 eur. Branže zajišťuje přes 3000 pracovních míst a hrubému domácímu produktu přináší 382,9 milionu eur. Při pandemii sázení ztratilo 70-80 procent obratu, aktuálně jsou kanceláře zase na asi 80 procentech předchozího stavu.

Zemská výstava za humny

Bavorská zemská výstava 2021 „Soumrak Bohů. Poslední monarchové“ nebude přece jen v přestavovaném zámku Herrenschiemsee, ale v Řeznu, píše PNP. V tamním Domě bavorských je připravována už přes rok. Měla by začít v červnu. Má poslední evropské monarchie kolem roku 1918 ukázat ve zcela novém světle.

Kradla v Čechách

Pokrývky hlavy, dámské ošacení, módní šperky a další zboží našli a zajistili pátrači zwieselské policie ve středu večer při kontrole na B11 v autě 45leté ženy z okresu Rottal-Inn. „Všechny věci byly nové a část z nich ještě opatřena elektronickým zajištěním proti krádeži,“ napsala PNP. „Předměty z českých obchodů prý žena zakoupila od jí neznámých osob. Policie vychází z toho, že jde o výmluvu. Další šetření bude probíhat ve spolupráci s českou policií.“