Vesnický pekař Reiner Dietl a jeho žena Geraldine z Elisabethszellu v okrese Straubing-Bogen poskytli nyní 21letému uprchlíkovi nejen učební místo, ale letos ho také adoptovali.

List popisuje Sasanovu cestu. Střelba na iránsko-turecké hranici v roce 2015 ve zlomku sekundy brutálně rozdělila afghánskou rodinu. Tehdy 17letý Sasan stačil jen popadnout osmiletého bratra za ruku a běželi závod o život. Přes Řecko přišli do Pasova, kde je dopadla policie a přesunula je do Mnichova. Nakonec se dostali do Elisabethszellu, kde Sasan našel novou rodinu. „Fotografie na smartphonu dokumentující jeho cestu Německem přesvědčily i soudce při projednávání svěření do adopce a procedura, která obvykle trvá i dva roky, byla úspěšně uzavřena za pár týdnů,“ píše PNP. Na snímku od Bäumel-Schachtnera jsou zprava Geraldine a Reiner Dietlovi s jejich vlastním synem Felixem a adoptovaným Sasanem s manželkou Sarou.

Nebezpečné silvestry

Ročně končí asi 200 Rakušanů v nemocnicích s popáleninami nebo poškozením sluchu, utrpěnými při odpalování pyrotechniky. Linecké OÖN připomínají zvlášť smutný případ z loňska, kdy při snaze o zahoření přísně zakázané kulové bomby kategorie F4 zapalovačem zahynul 17letý mladík. Prodavač, který mu nálož prodal, dostal pokutu 14 000 eur a podmíněný trest vězení. V uplynulých 20 letech při nakládání se zábavní pyrotechnikou bylo v Rakousku usmrceno osm lidí.

85 000 koledníků

Pro asi 85 000 chlapců a děvčat v Rakousku už začalo tříkrálové zpívání koled. Akci oficiálně otevřel v pátek biskup Stephan Turnovszky v zastoupení rekonvalescenta kardinála Christopha Schönborna přijetím „královské delegace“ fary Großebersdorf. Kolem 150 koledníků z celého Rakouska v poledne přijal prezident Národní rady Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Gesto komunistů poslanců

Čtyři štýrští mandatáři Komunistické strany Rakouska ze zemského sněmu a z obecní rady Štýrského Hradce měli v pátek svůj tradiční „Den otevřených kont“ - letos předali na 185 000 eur 2076 potřebným rodinám a jednotlivcům, píše Volksblatt a vysvětluje, že tyto peníze pocházejí z jejich politických platů. „Nechávají si pro sebe jen asi dva tisíce eur, zbývající asi dvě třetiny jdou do sociálního fondu,“ uvedl list. Dodal, že o tomto dnu je každoročně od roku 1998 předkládáno, jakou částkou byla podpořena která oblast. Od roku 1998 přijalo 18 462 rodin nebo osob celkem více než 2,3 milionu eur. Letos to bylo 184 929,80 eura, jak řekla hradecká radní Elke Kahrová.

Nejčastějšími důvody podpor byly příliš vysoké náklady na bydlení, především na nájmy, topení, elektřinu a kauce. Předsedkyně poslaneckého klubu Claudia Klimt-Weithalerová přidává ještě výdaje na školu: „Mnozí rodiče si rozmýšlejí, zda by mohli druhé dítě vůbec poslat na vyšší stupeň vzdělávání, protože tam přibývají náklady na laptop a jazykové cesty,“ říká. Ujišťuje, že KPÖ peníze nejen rozděluje, ale také lidem radí, jak v budoucnu obstát – Kahrová například vedla letos v tomto směru na 4000 jednání.

„Komunisté jsou přesvědčeni, že ,vznešenější´ platy vedou také ke vznešenější politice, a proto asi dvě třetiny svých náhrad dávají potřebným,“ opakuje list. 1404 osoby dostaly příspěvek na životní potřeby a zdraví, 27 lidí na sanaci bytů, 195 na nájemné při hrozbě výpovědi, 146 na topení a elektřinu, atd.

Rarity roku u sousedů

Pasovská PNP pokračovala v přehledech ročních událostí v Dolním Bavorsku kuriozitami. K těm patřil i snímek zachycují pasoucí se krávy vždy seřazené do jednoho směru. Vědci hledají příčiny tohoto jevu v poloze Slunce, směru větru, magnetizmu Země, ale majitel stáda na snímku Martin Allmansberger (27) z Holzhamu to vysvětluje po svém – krávy jsou prý lenivé a jdou vždy nejkratší cestou, v kopcích tedy po vrstevnici a ne nahoru dolů. Navíc jsou stádovými zvířaty. Vedoucí kráva dá směr a ostatní jdou za ní…

Další zpráva pojednala lidské opomenutí. Pracovník správy obce Fuchstal objednal v roce 2006 pro obecní úřad z přehlédnutí celý vlek toaletního papíru, jednovrstvého a šedého, zkrátka toho nejlevnějšího, jak pak hodnotil starosta. Trvalo prý více dnů, než byla zásilka rozdělena na všechny školy, hasičské jednotky a správní budovy, ale letos na jaře byla konečně spotřebována, jak zaznamenal i náš web.

Předzahrádka není zahradní restaurace…

Kdo se snaží přitáhnout víc hostů, nevystačí si s vyvěšením tabulek, že návštěvníci u nich mohou konzumovat svá donesená jídla, napsala PNP z rozhodnutí Bavorského správního soudu. Ten hostinským k povznesení své provozovny doporučil kromě jiného zřídit v ní samostatnou výčepní stolici, samoobslužný úsek, mít tam rustikální nábytek a nabídku odlišující se od „zastřešené“ gastronomie. Do problému se správní soud „navezl“ při posuzování věci provozovatele tradičního zařízení, které existuje už od 19. století. Ten začal čepovat venku, vývěskami povolil konzumaci doneseného jídla a doufal, že tak „spadne“ do předpisu pro zahradní restaurace, který kromě jiného umožňuje venkovní provoz až do 23 hodin a je velkorysejší v ochraně proti hluku než u „normální“ hospody. Soud ale jeho „volnou plochu lokálu“ vyhodnotil zase jen jako „předzahrádku“, nezakládající zvláštní výhody…

Zakoupili 324 milionů láhví

V uplynulém roce zakoupili Němci asi 324 milionů láhví sektu za 1,25 miliardy eur, napsala PNP z analýzy společnosti výzkumu trhu Nielsen. Nejmilejším nápojem je suchý sekt, následovaný polosuchým a brutem. V posledních týdnech roku by to prý ale mohlo být trochu jiné, říká expertka nápojů Christiane Stucková – spotřebitelé podle ní sahají častěji po šampaňském, i když u toho ušlechtilého z Francie klesá v Německu poptávka dlouhodobě. Není prý ale divu, když Němci nakupují láhev „bublinek“ v průměru za 3,86 eura, v době Vánoc a silvestra tak za 4,03 eura, ale láhev „šampusu“ je i v regálech diskontů málokdy za méně než 12 až 13 eur…

A zase české petardy

19letého občana z Offenbachu přistihla pohraniční policie s více než tisícovkou ilegálních petard v autě, píše PNP. „Našli jsme mu ve voze 1160 kusů pyrotechniky z české produkce. Část z toho měl dokonce v motorovém prostoru, kde věci mohly při zvýšené teplotě a otřesech kdykoliv vybuchnout,“ řekl mluvčí policie v sobotu. Celkově měl mladík ve vozidle kolem čtrnácti kilogramů výbušnin.