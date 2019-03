Voda měla nula stupňů, vzduch mínus pět. Dráha průběžně zamrzala a pořadatelé led vytahovali sítěmi. Přitom Haslauer se tomuto sportu věnuje jen rok – v březnu 2018 se jen ze zvědavosti zúčastnil poprvé takové soutěže v Hallstattském jezeře. Extrémní sporty ho ale přitahují - horské běhy na Krippenstein, trofej Solné komory horských kol na 210 kilometrů a podobně.

Na studenou vodu se připravoval systematicky – začal studenými sprchami a později naplňováním vany sněhem. Do vody se noří pomalu, ale pak v ní vydrží dlouho – kilometr v tréninku plave za dvacet minut. Samozřejmě bez neoprenu a ochranných mazání, ujišťuje v deníku. Studená voda prý není problém, horší je následné zahřívání se pohybem… Za ten rok, co takto plave, neměl rýmu, pokračují OÖN.

Za největší úspěch v Murmansku pokládá sedmé místo štafety, kde s ním plavali přátelé Kurt Leitner, Roland Stocker a Ulrike Mohelská. „Oni totiž vůbec nejsou ledoví plavci – šli na start jen kvůli mně. A nebyli jsme poslední!“ uvádí.

Na archivním snímku je u jezera v Hallstattu.

Porsche rozdává prémie

Rekordní výnosy automobilky Porsche se promítnou i do výplat asi 25 000 zaměstnanců v Německu, píše PNP. Každý dostane prémii 9700 eur, z toho 700 jako příspěvek k důchodovému spoření. Firma loni vyrobila přes 256 000 vozů, o čtyři procenta víc než předloni. Obrat stoupl o skoro deset procent na 25,8 miliardy eur. Zisk činil 3,1 miliardy, o tři procenta víc než v roce 2017.

Menší zisk vykázaly automobilky BMW, Daimler a Audi. 81 000 odborných zaměstnanců BMW v Německu dostane za minulý rok prémie 9175 eur. 130 000 pracujících u Daimleru získá 4965 eur, 61 000 pracovníků Audi v Ingolstadtu a v Neckarsulmu se bude muset spokojit s prémií 3630 eur.

Dva roky ve sprše

Rakušané stráví průměrně více než dva roky života v koupelně, přesněji 737 dnů – institut průzkumu trhu to zjistil pro velkoobchod se sanitou a topením Holter z Welsu, píše Volksblatt. Denně je to 36 minut, z toho půlku při ranní, druhou při večerní hygieně. Ženy jsou v koupelně průměrně o pět minut déle než muži, ale ráno jen o půldruhé minuty.

Průzkum dále ukázal, že 34 procenta lidí nechávají při čistění zubů téct vodu. Čtvrtina partnerů „zkoumá“ pravidelně, jakými produkty se jejich druhá půlka šlechtí. 74 procenta souhlasila s větou, že kdo tvrdí, že nikdy ve sprše nemočil, ten lže.

Nebezpečná e-kola

Ze 40 cyklistů, kteří loni v Rakousku zahynuli při nehodách, jelo 17 na e-kolech, uvedl Volksblatt (v Horních Rakousích čtyři). Těch 42,5 procenta z celkového počtu je rekordem – v roce 2017 to bylo 22 %. Automotoklub varuje, že rychlost elektrokol je často podceňována. Dvě třetiny smrtelných nehod se staly mimo obec, dvě třetiny bez cizího zavinění. Tři čtvrtiny usmrcených byly starší 65 let, průměrný věk obětí byl 71 let. Linecký list ze statistik uvádí, že od roku 2008 podíl e-biků na celkovém prodeji kol stoupl na 29 procent – předloni to bylo 120 000 ze 414 000.

Líné děti

Ve všední dny se děti v Německu pohybují stále méně, napsala PNP z dlouhodobé studie "Motorik-Modul" (MoMo). Pohybová aktivita 4-17letých klesla v uplynulých dvanácti letech o 37 procent, neboli o 31 minut týdně, řekl vedoucí studie Alexander Woll z Karlsruhe. Pasovský list poznamenává, že jde o reprezentativní studii, která vyhodnocuje data motoriky 4500 až 6200 dětí, mladistvých a mladých dospělých každé tři roky. Sledovány jsou stále tytéž osoby, což umožňuje srovnat vývoj.

Zkrátili kecy

Vládnoucí koalice CSU a Svobodní voliči v bavorském sněmu prosadila přes masivní odpor opozice omezení řečnických práv jednotlivých frakcí, napsala PNP. Kompromis přijala jen v otázce spontánních technických poznámek k přednesům poslanců jiných stran – zamýšlela je omezit na dvě k projednávanému tématu, ale ustoupila na tři vystoupení. Budou smět trvat ale nejvýš minutu místo dosavadních dvou minut.

Předkladatelé obhajovali svůj návrh jako nutný kompromis mezi živými plenárními debatami ve sněmu a jejich nutnou efektivitou. Opozice naopak tvrdí, že „dobrý parlamentarismus potřebuje rozumné minimální časy diskusních příspěvků,“ jak řekl Volkmar Halbleib (SPD).

Taxikář bez papírů

Ve středu dopoledne kontrolovala rakouská hlídka policie v Mühlviertlu 47letého českého taxikáře, který vezl německého zákazníka z Budějovic do Hörschingu. Zjistila, že řidič nemá platný řidičský průkaz. „Jak se ukázalo, byl mu v České republice odebrán,“ píší OÖN. Dál jet nesměl a musel složit kauci. Cestujícího převzal jeho kolega.