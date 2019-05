Má posloužit k tradičnímu bavorskému „vpouštění vlků“, lidové slavnosti vyzvánění na XXL-kravské zvonce, které má oznamovat šelmám, že pastva na horských lučinách skončila a mohou se tam vrátit. Je z třímilimetrového černého plechu, který Herzog vytvaroval bez ohýbačky nástroji vlastní výroby. Jako člověk pracující čtrnáct let coby tetovač a vyučený lakýrník si dal záležet i s dekorací zvonu… Pracoval na něm ve volných chvílích zhruba rok.

Ale kdo má jeho dílo rozezvučet? ptá se pasovský list, a výrobce říká, že to by šlo, jen pokud by „zvoník“ stál na podstavci. I ten by ovšem musel mít solidní fyzickou kondici k houpání půl metrákem… Jinak by prý rád svůj zvoneček vystavil na nějakém veřejném místě v obci, aby jej mohli obdivovat i hosté.

Po suši zmrzlina

O triatlonistovi Jaroslavu Bobrowském (31 let, 79 kg, 172 cm) z Landshutu jsme už na webu Deníku psali. V soutěži jedné restaurace v disciplíně „Jez, dokud můžeš“ totiž spořádal sto talířů suši a když chtěl u pokladny zaplatit paušál 15,90 eura za „menu“ All You Can Eat, kasír to odmítl a sdělil mu místo toho, že má s okamžitou platností zákaz vstupu. „Patnáct talířů suši, to je jídlo pro pět, to není normální,“ prohlásil. Šéfovou lokálu by to prý přišlo moc draho…

Ve čtvrtek odpoledne se pustil do dalšího kousku. Přečetl si, že se v roce 2016 Norbert Thiesen (47) pokoušel v Husumu sníst sto 30gramových porcí zmrzliny za hodinu. Zvládl jich 74, a i to bylo o šest víc než dosavadní světový rekord. Po 41:06 minuty musel vzdát. Cítil se na víc, při jedné sázce prý snědl osm a půl litru zmrzliny, ale tentokrát mu pod ní „zmrzl“ jazyk a necítil rty. Jeho soupeř v klání o zápis do Guinnesse, Torsten Wille (55), vzdal po 56 kopičkách za 36 minut a „kyblík“ zbývající pochoutky předal dětem (citronovou prý nemá rád…).

Bobrowski se ve čtvrtek odebral se do Caffe Gelato Italiano na Kasernenecku a zkusil Thiesena překonat – zdolat tedy sto porcí do hodiny. Průběh zaznamenala kamera pasovského deníku, ale k uznání bude jedlík zmrzliny a suši potřeboval podle vlastních slov ještě výpovědi nezávislých svědků…

Úspěšná policie

Hornorakouská policie objasnila loni rekordních 61,1 procenta trestných činů, o 2,3 % víc, napsaly OÖN. Počet zjištěných přečinů a zločinů v zemi poklesl o 3,9 % na 61 891. V celém Rakousku napočítali loni 472 981 trestných činů, o 17 290 méně než předloni; pod půl milionu jich bylo poprvé za 20 let. Objasněnost stoupla na 52,5 procenta.

Na co policie za humny není hrdá, je nárůst počtu znásilnění – loni jich mla nahlášeno 936, meziročně +14,6 %. Novum podle šéfa spolkové kriminálky Franze Langa je, že znásilnění oznámilo také osmnáct Afghánek. Dříve se ženy této národnosti obávaly represálií a útoky neoznamovaly. Celkově stoupla objasněnost zločinů znásilnění na 81,3 procenta.

Počet vražd poklesl z 203 na 190, objasněnost je 95 %. O 12 % méně bylo v Rakousku případů majetkové kriminality, z toho 171 718 vloupání a krádeží (na den tedy kolem 470 deliktů). Objasněna byla čtvrtina.

Před ramadánem

Muslimům v Bavorsku začne 5. nebo 6. května postní měsíc ramadán. „Skutečně bude vyhlášen tehdy, až se na obloze objeví srpek nového měsíce,“ napsala PNP. Půst potrvá letos do 4. června. Předseda Centrální rady muslimů v Německu Mohamed Abu El-Qomsan odhaduje počet muslimských obcí v Bavorsku na asi 300 a počet jejich členů na 300 000.

Důležité Česko

„Česká republika je pro Bavorsko druhým nejdůležitějším dodavatelen kovo- a elektrozboží, a zvyšuje se její význam i jako konkurenčního místa Bavorska pro podnikání,“ píše PNP. Bavorští podnikatelé provozují podle ředitele Sdružení bavorského hospodářství Bertrama Brossardta v Česku už 237 podniků se 70 000 zaměstnanci. Cena práce je tam o 27 procent nižší, elektřina levná, ceny energie jsou o asi 40 procent nižší než v Německu. A výnosy z podnikání jsou zdaňovány jen 19 procenty místo 31 v SRN. To všechno dělá Česko atraktivním pro investice.

Nebezpečí mezi banány

Ve skladu logistického centra Edeka ve westfálském Hammu objevili na prvního máje exemplář palovčíka brazilského, pavouka životu nebezpečného pro člověka, píše PNP. Vylezl z čerstvě dodané bedny banánů. Jeden ze zaměstnanců rozpoznal nebezpečnost a vyvolal poplach. Hasiči dotčené prostory evakuovali a expertovi na pavouky se podařilo kus odchytit. Nikdo prý nebyl ve vážném nebezpečí. K dalšímu vyšetření má být pavouk dodán do Tropického institutu v Hamburku.

Tělo tohoto členovce může být až 6 cm velké, rozpětí končetin může dosáhnout až 16 cm. Palovčíci kořist pronásledují, zmocňují se jí skokem ze zálohy a ochromí ji jedovatým kousnutím. Ve dne se většinou ukrývají v pralesním porostu, protože si nestaví stálé úkryty, rozepisuje naše Wikipedie.