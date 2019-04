Začalo to prý poštou. „Když od nás chcete odpověď, požadujeme vaši otázku v řeči nám srozumitelné,“ napsal drážďanský výrobce jízdních kol Seidel & Nauman Václavu Klementovi, vášnivému cyklistovi a obchodníkovi s bicykly z Mladé Boleslavi, který si u firmy česky postěžoval, že řetěz u jejich noblesního kola Germania VI opakovaně uskakuje z převodního talíře, a chtěl opravu.

Klement našel porozumění u Václava Laurina z Turnova, se kterým se seznámil v roce 1894. Ten byl spoluvlastníkem obchodu s velocipedy, kde montovali z anglických dílů kola. „Oba se rychle shodli – žádnému Čechovi nemá být zraňována jeho národní hrdost,“ píše autor.

Z jejich Laurinu & Klementu vznikla Škoda, na které v devadesátých letech získal velký díl VW koncern a za pár let český tradiční podnik převzal celý. „Toto přezetí bylo politicky pikantní,“ píše Jetschgo. Vztah Čechů k Němcům byl totiž stále ještě napjatý, nebezpečí, že se staré předpojatosti znovu rozhoří, bylo latentní. Wolfsburští ale zacházeli se zaměstnanci v Boleslavi opatrně, pokračuje autor. „VW-koncern si velice cenil českých techniků. Ti měli sotva ponětí o elektronice, ale byli uznávanými inženýry strojaři,“ vypráví.

Linecký list dodává, že Johannes Jetschgo se v knize nekoncentruje na technické jemnosti produktu Škoda, ale na ekonomickopolitický vývoj dnešního miliardového koncernu. „Napínavé kapitoly jsou prošpikovány fascinujícími fotografiemi – modely, inzeráty a plakáty,“ končí zpráva. Kniha vyšla v nakladatelství Vitalis a stojí 12,50 eura. Na snímku je muzeum Škody v Mladé Boleslavi, z něho autor čerpal.

Samostatná je žena

„Která chce žít podle tohoto motta a ráda jezdí na kole, měla by si v kalendáři zaškrtnout 6. duben,“ píší OÖN. Vysvětlují, že v tu sobotu se v otevřené komunitní dílně v Kapuzinerstraße 36 v Linci uskuteční dva opravárenské workshopy, kde ženy dostanou cenné teoretické a praktické tipy k užívání a údržbě jízdních kol. První bude od 10.30 do 13 hodin, druhý od 14 do 16.30.

Vyzpívali rekord

Tříkrálové koledování v Rakousku vyneslo letos o skoro 150 000 eur víc než loni. Kolem 85 000 zpěváčků nasbíralo po Vánocích přes 17,61 milionu eur, napsal Volksblatt. „Každé euro do kasičky vypráví příběh o nasazení rakouských dětí pro trpící nouzí v Africe, Latinské Americe a Asii. Tříkrálové koledování vzkazuje, že solidarita nemá hranic,“ říká v listě ředitel tříkrálové sbírky Katolické mládeže Jakob Maierhofer-Wieser. Letošní akce mířila především na podporu venkova Filipín.

Zpráva o žalářování

Evropská rada zveřejnila v úterý statistiku o vězeňství, píše Volksblatt a zdůrazňuje, že podle nejčerstvějších dostupných čísel z roku 2018 patří Rakousko k zemím s nejvyšším počtem sebevražd ve věznicích. Podíl vězněných cizinců je tu výrazně vyšší než jinde v Evropě, kromě toho jsou rakouská vězení přeplněna.

Nad mediální střed plnosti věznic 91,4 na 100 míst je podle zprávy nejvíc „nahuštěno“ v severní Makedonii – 122,3, v Rumunsku 120,5, ve Francii 116,3, v Itálii 115, v Moldavsku 113,4, v Srbsku 109,2, v Portugalsku 105,9, v Česku 105,5, v Řecku 101, v Rakousku 100,7, ve Slovinsku 100,5 a v Dánsku 100,5. Největší podíl cizinců je za mřížemi v Lucembursku 72,1 %, ve Švýcarsku 71,4, v Rakousku 54,7, v Řecku 52,7 a v Katalánsku 32,1. Evropský střed je 15,9 %. Nejvíc sebevražd na 10 000 vězňů je ve Francii 12,6, v Rakousku 12,3 a v Německu 11,8. Mediální střed je 5,5.

Zabavili 129 ilegálních automatů

Rakouská finanční policie zabavila v pondělí při akcích ve Vídni, Horních Rakousích, Solnohradsku a Burgenlandsku 129 ilegálních výherních automatů, píše Volksblatt. V 19 lokálech zasahovalo 93 policistů v 17 týmech. Provozovatelé šťáře čelili opět zařízeními uvolňujícími dráždivý plyn, osazením vstupů masivními magnetickými deskami apod. Přístroje byly vybaveny přerušovači proudu ovládanými na dálku, které měly automaty včas odpojit, ale hlídkám se podařilo je znovuzprovoznit a opatřit tak důkazy o tom, že jsou používány. Mnohé byly instalovány v tajných místnostech. S provozovateli bylo zahájeno správní řízení.

Bavoský les lákal

V Bavorském lese strávili turisté loni 7 274 412 nocí, o půl procenta víc než předloni, napsal Volksblatt. Do regionu přijelo 1 934 605 turistů, meziročně o 2,7 procenta víc.

Demonstrace: ať si školy rozhodnou

Bavorské školy by podle zemského ministerstva školství měly nadále samostatně rozhodovat, jak budou reagovat na žákovské demonstrace během vyučování, napsala PNP. Mohou požadovat dohnání výuky, sáhnout k pohovorům s rodiči, k pokutám, případně děti vykázat ze školy, dokonce je vyloučit. „Na nedodržení školní povinnosti musejí ředitelé reagovat,“ řekl mluvčí ministerstva ve středu. Jak, to záleží na jejich posouzení závažnosti případu, což může nejlépe vyhodnotit právě každá dotčená škola. PNP uzavírají, že za dobrý příklad je v Bavorsku dáván Garmisch-Partenkirchen, kde žáci a učitelé demonstrovali za ochranu klimatu společně – po vyučování… Ministerstvo připomíná, že ředitelé mohou žáky uvolnit z vyučování například při smutku v příbuzenstvu, ale ne pro politické akce. „Nemůže být trvalým stavem, že žáci každý pátek školu vynechají,“ dodal mluvčí.

Těžká nehoda Čecha

K těžké dopravní nehodě došlo ve středu 3. dubna ráno na B11 v okrese Regen, informuje PNP. Podle listu jel viník nehody, 57letý Čech, ve směru na Regen a z nejasných důvodů se mezi výjezdy Fürhaupten a Theresienthal dostal do levé poloviny vozovky, kde měl téměř čelní kolizi se 45letým řidičem ze Zwieselu. Oba šoféři byli převezeni do nemocnice. Vozidla musela být odtažena s totálními škodami, které se ale vzhledem k jejich vysokému stáří drží v hranicích kolem 3500 eur, dodal list.