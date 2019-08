Pasov - Uwe Smolka (50) z Pfarrkirchenu si pořídil nové tattoo, píše PNP. Mottem je jeho oblíbená kapela AC/DC. Na kraj ruky mu je vypíchal tetovač János Imre Molnár.

Dočkal se maličkého štěstí. | Foto: Deník/repro PNP

Na křesle neseděl poprvé – na levém zápěstí má iniciálu „M“, první z křestního jména manželky Margit, na předloktí jména svých dvojčat Alexe a Michiho, a je ozdoben i logem 1. FC Norimberk, jeho domovského klubu. „Pro nové tattoo usedá uvolněně, jako by ho nic nemohl vyvést z klidu. To se ale jen zdá – už pouhé sezení od něho hodně vyžaduje. Trpí totiž stejně jako jeho matka Huntingtonovou chorobou, nevyléčitelným onemocnění centrálního nervového systému, který jeho svaly nutí k samovolnému nekoordinovanému cukání,“ uvedl list. Před deseti lety to začalo plíživě, ještě před pěti lety mohl být s rodinou a pracovat jako automechanik, ale dnes na samostatný život nemůže ani pomyslet. Po ošetřování na klinice v Taufkirchenu byl umístěn v roce 2014 do specializovaného pečovatelského domova v Dorfenu.