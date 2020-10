Návštěvníky přijímá jen na ohlášení a jen na dobu, kdy má čas – pracuje mimo jiné jako vozič zavazadel pro cykloturisty, uvádí list. Vstupné nevybírá, ale vítá prý každý nový kus měřidel, který mu hosté přinesou.

Začal tím, že jako vyučený tesař dostával stále reklamní metry od stavebních firem. Při práci se nedaly všechny „spotřebovat“, tak si je schoval. Založily základ sbírky, která má dnes 9350 kusů. Dcera Sandra mu je eviduje v excelu. Jsou ze dřeva, kovu, umělých hmot, jeden malý, filigránsky zpracovaný, také ze slonoviny. Nejmenší je jako přívěšek ke klíčům, které rodina nechala vyrobit pro hosty na svatbě dcery, největší měří pět metrů. Jedním z nejstarších exponátů je měřidlo pro sudaře, kterým mohli zjišťovat množství litrů, které se do sudu vejde. Jsou tu i staré metry kloboučníků a výrobců dětských bot, hůl k chůzi s funkcí vodováhy, ze které se dá vytáhnout metr na měření, starý metr kriminálky a jeden kus podepsaný bývalým rakouským prezidentem Heinzem Fischerem. Na jiných jsou ženy v bikinách, několik papežů, podobizny fotbalových mistrů světa s daty a výsledky, „tahák“ pro zahradníky s údaji, jak hluboko a daleko od sebe mají co sázet… Většina kusů je z Horních Rakous, Bavorska a z Česka. Sbírku rozšiřuje nejraději výměnou, za jeden indický pro leváky dal jednou třicet „normálních“, na internetu kupuje co možná nejméně. „Na půdě má ještě místo, ale už ne moc. Chce sbírat ještě do deseti tisíc kusů, ale pak prý tu bude těsno,“ uzavírá PNP.

S malým dodatkem – dalším Kasbauerovým hobby je pálení ovoce, kterému se věnuje 35 let a se kterým začal už jeho otec…

Volili dobrovolníky roku

Zdroj: Deník/OÖN

Linecký deník OÖN a Sportland HR hledaly Dobrovolníky roku. Pořadí ze 174 kandidátů určilo 110 000 hlasů čtenářů! Vyhrál Leopold Krempl (60), který je přes 40 let členem fotbalového klubu Sportunion Neumarkt, za který od dvanácti let kopal, ještě v padesáti za béčko, a dlouho mu „bafuňařil“ (na privátním snímku Deníku/OÖN je s neteří Fionou). Na hřiště si prý občas ještě troufne jako rozhodčí… Za ním skončili v anketě Gottfried Pöschl (68) z lední metané ASKÖ Freinberg a karatista Christian Ramsebner (58) z Neuhofenu.

„Prázdniny“ v Bavorsku

Na 12 700 žáků a učitelů v Bavorsku musí zůstat v karanténě kvůli koronaviru, píše PNP. 400 školáků a 46 učitelů je na Covid-19 pozitivní. Kvůli pandémii chybí tedy 0,8 procenta dětí a 0,64 procenta kantorů. Kompletně uzavřeny jsou dvě školy z více než 6000 v zemi.