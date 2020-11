Linec – Zemědělci Walter a Edith Pühringerovi z Pettenbachu zažili razii na své nosnice - úřední „přepadovka“ ráno přijela zabavit 1700 posledních slepic, které jsou v Rakousku chovány v klecích, píší OÖN.

Pühringer u již opuštěných klecí. | Foto: Deník/OÖN

Okresní úřad tak prosadil zákon, který v Rakousku takový chov od 1. ledna zakazuje – drůbež může klást vejce jen ve stelivu nebo ve volném výběhu. „Zabavené slípky budou stejně jako jejich kolegyně, které pro stáří už nemohou snášet, zabity ,na polévku´ - skončí v hrncích,“ uvádí list. Chovatel Walter Pühringer marně argumentuje, že by je drželi jen do Velikonoc, a pak je stejně rozprodali na maso. Jeho manželka doplňuje, že klecový chov je vedle Rakouska i v jiných zemích unie, a hovoří o diskriminaci. „Zcela legálně zpracovává potravinářský průmysl žloutky a bílky vajec i takto chovaných slepic na nudle a hotové pokrmy nebo jako příchutě do pečiva. A nám je dokonce zakazován přístup i na tento trh,“ zlobí se selka. „S držením na podestýlce nebo na volno jsi jako dodavatel v tomto cenovém boji poražený předem…“