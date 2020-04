Naplno už se v aktuálním školním roce děti do lavic nevrátí. Stát plánuje školy otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení, který v úterý projednala vláda, s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně.

Deník oslovil několik ředitelů jihočeských škol a položil jim otázku, jak hodnotí plán vlády.

Karel Štix, ředitel SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Husova 3:

Na prvním místě je zdraví, je dobře, že opatření jsou přísná. Ale jsem i pro flexibilitu, pokud se situace v dubnu výrazně zlepší, aby ještě šly i další děti v červnu do škol. Naše výhoda je, že jsme velká škola, máme na dvacet tříd. Žáky z maturitních ročníků rozdělíme na menší skupiny k výuce a v tomhle režimu by se udělala i maturitní zkouška. Ještě přemýšlíme, jestli budeme moci do nemocnice na odbornou část, ale můžeme ji udělat i v simulačních podmínkách v odborných učebnách. I 380 uchazečů o studium jsme schopni při přijímačkách rozdělit.

Dál podporuji práci z domova, aby byli žáci motivováni.. Klasifikace na konci roku, to je zatím otázka, ale dá se to udělat, za současné situace, když se nedá nic jiného za mimořádných podmínek dělat.

Pavel Klíma, ředitel ZŠ Malšice:

Chápu, že nějaké rozhodnutí už muselo padnout, ale tento způsob mi přijde značně nesystémový. Obzvlášť zmíněná dobrovolnost. Vůbec by mi nevadilo, kdyby začalo vyučování pro všechny – pro první i druhý stupeň. My si s tím samozřejmě poradíme, ale nerozumím tomu. Zatím to vypadá tak, že kdo bude chtít jít do školy, půjde, kdo nebude chtít, nepůjde. A to nejen co se týče žáků, ale i učitelů. Podle mě v tom zavládne neskutečný chaos. Dosavadní kroky ministerstva chápu a chválím, ale když už pošlou do škol první stupeň, pustil bych i druhý.

Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa Písek:

Rozumím, že se jedná především o politické a ekonomické rozhodnutí. Jsem soudný a vím, že nějaký krok se udělat musí. Chápu všechny argumenty, ale upřímně si to nedovedu úplně představit. Chybí nám metodika, jak uhlídat zásady ochrany dětí, jak to bude například se stravováním, co budeme dělat, když se mezi dětmi objeví nějaké s pozitivním testem, a mnoho dalších otazníků. Je jasné, že se to nějak udělá, ale je to polovičaté řešení. Řada rodičů nechá dítě doma, což chápu. Osobně bych to viděl buď všechno, nebo nic.

Luděk Možíš, ředitel 1. ZŠ J. Hradec:

Zpráva o postupném otevření škol je zatím hodně čerstvá, čekáme na upřesněné pokyny. Mohlo by to vypadat tak, že třídu s větším počtem žáků rozdělíme na dvě a učitel mezi nimi bude přecházet. Na děti by během vyučování mohly dohlížet vychovatelky nebo jiní pedagogové. To je podle mne nejjednodušší řešení. Ale zatím nevíme, jestli to tak bude možné. Jinak bychom museli zřejmě učit nějakým způsobem na etapy, sudé a liché týdny, nebo ráno a odpoledne. Z mého pohledu to ještě není jednoznačné. Uvidíme, co dají vědět z ministerstva.