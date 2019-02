LÁKADLO. Skupina japonských bubeníků Yamato hostuje v tomto týdnu v Brucknerhausu v Linci (dnes a zítra 20, so 15 a 20, ne 14 a 20, vstup od 34,35 eura). Vidělo ji už přes šest milionů diváků v 53 zemích.

Japonští bubeníci vystupují v Linci. | Foto: Deník/repro

Mühlviertlem s obtížemi

Linec – „Protože v letních měsících jezdí po silnicích tradičně asi o čtvrtinu míň aut, přesouvají investoři větší stavební projekty na prázdniny," píše deník OÖN. Tak je tomu i v Mühlviertlu za českou hranicí.

B38 u Helfenbergu bude zcela uzavřena 3.-6. srpna. Objížďka zdrží cestu asi o 15 minut. Na B127 bude Rohrbašská silnice rozšířena o odbočovací pruh k Liebensteinu a provoz bude omezen 13. července až 4. září. Největším staveništěm zůstává S10. Nově bude asfaltováno 2,5 km u Apfolternu, úsek bude zcela uzavřen 17.-28. srpna. Na Pražské silnici B125 v Unterweitersdorfu bude doprava vedena střídavě 10.-28. srpna.

Ministr Babiš v Linc

Přednáškový a diskusní večer s ministry financí Hansem Jörgem Schellingem a Andrejem Babišem v pondělí v lineckém Donau Foru se při současné očekávané politické brizanci tohoto setkání setkal s enormním zájmem veřejnosti, píše deník OÖN. Hosty byli také ministr dopravy ČR Dan Ťok, zemský hejtman Josef Pühringer a velvyslanci Jan Sechter a Ferdinand Trauttmansdorff.

Ministři diskutovali momentální situaci eurozóny a možnosti spolupráce obou zemí včetně „nepříjemného" (OÖN) tématu výstavby infrastruktury, ale večeru podle deníku dominovalo řecké téma. Andrej Babiš v rozhovoru pro linecký list mj. řekl: „Řecko bylo v úpadku už v roce 2010. Teď vidíme neschopnost adekvátně rozhodovat." Je toho času velmi rád, že Česká republika není v eurozóně. Nyní neplní všechna kritéria přístupu, především ve strukturálním deficitu rozpočtu. V úřadu ministra má být do roku 2017 a nemyslí si, že by ČR do té doby mohla zavést eura.

Zákaz kouření za dva roky

Totální zákaz kouření v gastronomii přijal v úterý zdravotnický výbor rakouského parlamentu většinou hlasů SPÖ, lidovců a Zelených. Vstoupí v platnost 1. května 2018. Hotely a další ubytovací provozy sice mohou mít kuřácké prostory, ale striktně oddělené od ostatních, píše Volksblatt. Na pokojích se kouřit nebude smět. Za nedodržení hrozí pokuty až 2000 eur. Kromě klasických tabákových výrobků se v Rakousku nebudou moci kouřit ani vodní dýmky a e-cigarety. Hospodský za přestupek proti zákazu může platit až 2000 eur, host až 100. Zákaz platí pro všechna veřejná místa, kde se připravují či konzumují jídla a nápoje, tedy i pro shromáždění a slavnosti i ve velkostanech a na volných plochách, kde by se mohli zdržovat děti a mladiství. Kouřit se nesmí ani v klubovnách spolků, pokud jsou přítomny děti.

Přibývá rakoviny plic

V roce 2013 zemřelo v Bavorsku na rakovinu plic 1814 žen. Před patnácti lety to bylo „jen" 1040. Podle Německého centra výzkumu rakoviny v Heidelbergu je toto onemocnění nejčastější příčinou smrti žen ze zhoubných nádorů – vystřídalo rakovinu prsu..

V Dolním Bavorsku zemřelo v roce 1998 na rakovinu dýchacích cest 79 žen. V roce 2013 bylo těchto případů 170, tedy nárůst o 115,2 procenta, píše PNP. Mužů zemřelo 379, ale jejich úmrtnost z této příčiny po léta stagnuje. Karl Simon, ředitel zdravotní pojišťovny IKK classic, to vysvětluje tím, že počet mužů kuřáků neustále klesá, ale v posledních dvaceti, třiceti letech výrazně přibývá kuřaček.

Sraženého losa sní

Jak náš list uvedl, v noci na pondělí srazil řidič Škody Octavie z Bádenska-Württemberska na A3 u Iggensbachu v okrese Deggendorf kapitálního losa, který kolizi nepřežil. „Úlovek" od té doby leží v lednici nájemce příslušné honitby Martina Spannmachera. „Ten jej ještě neviděl, protože pracuje na stavbě v Mnichově a domů do Aichy vorm Wald v okrese Pasov se vrátí až ve čtvrtek," píše PNP. O události ho vyrozuměli, protože mu jako nájemci honitby přejeté zvíře náleží. „Protože bylo poraněno hlavně na hlavě a ne na trupu, mohl by jeho jemné maso zpracovat na steaky a klobásy, což prý všechno udělá sám, protože je vyučený řezník," píše PNP. „Prodávat losí maso ale nesmí, a tak prý je sní sám…"

10 maratonů za 10 dnů

Markus Simon (32) vyrazil minulý čtvrtek z Karlsruhe k přeběhu Německa od západu na východ, což je 420 kilometrů, za deset dnů. Hodlá tedy absolvovat denně maraton, píše PNP. Poslední úsek by měl běžet v sobotu z Osterhofenu do Pasova, kde chce skončit v 15 hodin v klášterní zahradě. Projektem, „maratonem naděje", chce upozornit na nemoc kamarádky ze školy Melanie, která trpí cystickou fibrozou, kterí jí rozežírá plíce, a sbírat prostředky pro pasovskou dětskou kliniku, na níž se děvče od malička léčí.

Tři hodiny u televize

Průměrný Rakušan stráví denně 184 minut u obrazovky, dvě a půl hodiny u počítače a „jen" 1:26 hodiny používá mobil, uvádí aktuální Techonomic Index výrobce elektroniky Samsung. Při placených službách jako streaming nebo stahování obsahu jsou sousedi zato na posledním místě v Evropě s průměrným měsíčním výdajem 7,5 eura, napsaly OÖN. 64 procent dotazovaných v této zemi si už ale někdy kontinuálně přeneslo audiovizuální materiál. Rakušané prý zároveň nejsou nepřáteli techniky, protože v domácnosti mají průměrně 19,62 elektronických přístrojů. Denně je využívají celkem osm a půl hodiny, o půl hodiny déle, než je evropský průměr.

Dost hlučný motocykl

V úterý odpoledne stáhla policie ve Fuschlu (Flachgau) příliš hlučný motocykl. „Hřměl" 118 decibely. „Tryskové letadlo v bezprostřední blízkosti má kolem 130," píší OÖN. Hlídka motorce odebrala poznávací značky a řidiče ze Salcburku oznámila ke správnímu řízení. Řekl jen, že má rád „jadrný zvuk", protože tak dobře „pasuje" k jeho motocyklu. Je mu prý ale jasné, že lidé bydlící u silnice z toho žádnou radost nemají. Pro motocykly je povolena hlučnost maximálně 94 decibelů, uvádí list.

Italky rodí nejpozději

Klišé o Itálii hovoří o až „opičí" lásce k „bambini", ale Italky je rodí nejpozději v Evropě – první průměrně ve 30,6 roku. Mají průměrně 1,39 dítěte, což je řadí na poslední místo v EU. „V posledních deseti letech se u nás prosadila idea, že děti je možné mít taky až později," řekla ministryně zdravotnictví Beatrice Lorenzinová, a OÖN dodávají, že ta to přece musí vědět, když nedávno porodila ve 43 letech dvojčata.

„Vinen" italským prodlením je i stát, který na podporu rodin vydává jen 1,4 procenta hrubého domácího produktu, tedy daleko pod průměrem EU. Aktuálně vláda v Římě schválila „baby-bonus" 80 eur měsíčně pro rodinu, ale jen tu, která vydělává méně než 24 000 eur ročně, a do tří let věku dítěte, píše deník.

Linecký list uvádí, že průměrný věk matek v Rakousku při porodu prvního dítěte v minulých letech stoupl ze 23 na 29 let. V průměru mají 1,44 dítěte.

Přibývá psích útoků

V Bavorsku výrazně přibylo zaregistrovaných psích útoků, píše PNP. Loni bylo případů pokousání lidí 533, oproti roku 2011 o 13 procent víc. Podle mluvčího bavorského ministerstva vnitra je hlavní příčinou rostoucí počet psů. Podle některých čísel jich za poslední tři roky přibylo 26 procent na 6,8 milionu.

Oficiální celospolková statistika není. Podle odborného lékařského časopisu se počet zranění kousnutím odhaduje ročně na 30 000 až 50 000, co čehož jsou započítávána i kousnutí třeba od kočky nebo od člověka. 60 až 80 procent mají ale „na svědomí" psi, z 90 procent z toho vlastnění poškozeným nebo jeho známým. Mezi zraněnými je nadprůměrně mnoho dětí.

Grilování z automatů

Automaty už vydávají žvýkačky, cigarety, nápoje, kondomy nebo hotovost. V Aidenbachu teď přibyla možnost zakoupit si z velké chladničky na náměstí takto v jakékoliv denní i noční době steaky, klobásy atd. ke grilování, píše PNP. „S nápadem přišla.27letá Evelyn Jooszová, juniorská šéfová místního řeznictví," uvádí list a cituje průkopnici: „Často se stalo, že lidé o víkendu si spontánně chtějí něco s přáteli ugrilovat, ale nemělí kde si koupit maso. S našimi vakuově balenými produkty z automatu nemusí žádná party odpadnout."

Jejich lednice nabízí přes sto steaků od svíčkové po žebírka a stejně tolik druhů klobás. V úterý si tu své oblíbené produkty zakoupil v přítomnosti otce a dcery Jooszových i starosta Karl Obermeier na snímku.

Bayern útočí na vrcholy

„Víc než pět let přihlíželi fanoušci Bayern Mnichov relativně nečinně ,rozletu´ příznivců neoblíbeného místního rivala TSV 1860. Ti v anonymní skupině vynesli od roku 2008 na stovky hor, nejprve v Alpách Chiemgau, později stále dál až do zillertalských Alp a do jižních Tyrol, modro-bílé plastikové obaly s logem TSV 1860, do nichž balili vrcholové knihy před nepřízní počasí," uvádí PNP.

Asi před rokem začali s dobře organizovaným „protiútokem" příznivci FC Bayern s heslem předsedy klubu příznivců v Traunsteinu Maxiho Burghartswiesera: „Úplně nahoře, tam je zadaný revír Bayernu a ne Lvů!" Ten vyzval fandy Bayernu nahradit co nejvíc obalů s logem 1860 těmi se symboly FC. Krytí vrcholových schránek už vyměnili při 80 expedicích pod heslem „Z modré dělej rudou". Tábor rivalů ale tvrdí, že v posledních letech „ovládl" konkurenčními, byť druholigovými, barvami stovky vrcholů… Na snímku je jeden z vrcholových lezců traunsteinských „Bavorů" Werner Seehuber na Sonntagshornu.

Prohrál talár

Jak i náš list zaznamenal, známý mnichovský advokát Norman Synek zažaloval bavorský stát o náhradu škody, kterou prý utrpěl, když ho úřední soudce v Augsburgu poslal i s klientem domů, protože neměl talár, a stanovil nový termín. Synek tvrdí, že pro civilní spory není tento úbor zákonem předepsán. Okresní soud ale žalobu zamítl se závěrem, že povinnost nosit talár před soudem i úředním a okresním odpovídá zvykovému právu.