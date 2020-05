https://www.denik.cz/online-reportaz/reportaz/koronavirus-aktualne.html

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 76 nových suspektních vzorků, pozitivní nebyl šestý den po sobě žádný. Spolu s pěti nově uzdravenými je to pro Jihočechy skvělá zpráva,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Ze stávajících 47 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno šestnáct na Českobudějovicku, třináct na Prachaticku, dvanáct na Táborsku, čtyři na Strakonicku, jeden na Českokrumlovsku a jeden na Písecku. Jindřichohradecko hlásí nulu, všech tamních 19 nemocných se už uzdravilo a dále nevylučuje koronavirus.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,99 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině) dlouhodobě pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR a s vysokým podílem uzdravených.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 12 271 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo aktuálně 260 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se na jihu Čech v neděli zvýšil o 71 na celkových 654,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kvůli zájmu přeshraničních pracovníků o testování zřídila KHS tři informační linku na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v odběrových místech všech jihočeských nemocnic. „Chtěla bych ale využít této příležitosti a zastat se kolegů policistů a zdravotníků, sloužících na hraničních přechodech. Jsme kraj, který pro servis přeshraničním pracovníkům dělá maximum. Provozujeme informační linku, podařilo se zřídit odběrové místo přímo na hranicích. Přesto se sloužící policisté i zdravotnický personál, a byla jsem toho na hranicích svědkem, setkávají i s urážkami. Jenom pro to, že dělají svou práci. Nemyslím, že by jakkoliv složitá situace, kterou jsme nezavinili, dávala komukoliv právo chovat se k druhým nevybíravě. Mohu zodpovědně prohlásit, že jsme to byli my v Jihočeském kraji, kdo vyvinul maximální úsilí směrem k centrálním orgánům, aby situace přeshraničních pracovníků byla co nejrychleji a smysluplně dořešena, a je mi to, jak se někteří chovají, lidsky velice líto,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

V činnosti je i informační linka pro Jihočechy, kteří zajíždějí za prací do Plzeňského kraje, kde je výskyt onemocnění především na Domažlicku výrazně vyšší. Na čísle 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst. Na telefonní linky jihočeské hygieny ale telefonují i občané z jiných regionů. „Už třetí měsícem funguje v pracovních dnech informační linka naší hygienické stanice 736 514 386 se základními informacemi ke koronaviru. Stává se nám stále častěji, že na ni nebo na linky pro přeshraniční kontakty volají i lidé třeba z Břeclavi nebo z Karlovarska, protože prý tuto službu ve svém regionu postrádají. Je to na jednu stranu potěšující, samozřejmě neodmítneme informaci komukoliv, ale zároveň i zatěžující, protože i my se potřebujeme navracet do standardního režimu a k další práci,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v pondělí večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19, kumulativně 100 žen a 72 mužů. Z celkových 172 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 38 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

„Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byli či ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v pondělí zvýšil o 10 osob na celkových 283,“ doplnila epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.