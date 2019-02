Třeboň – V Třeboni chtějí v budoucnu vybudovat komplex bydlení pro seniory včetně těch s Alzheimerovou nemocí.

Jihočeská univerzita. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Na jeho vzniku se bude podílet Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s níž město uzavřelo smlouvu o spolupráci.

Cílem projektu je výstavba budov i zajištění zdravotnické a sociální péče. V Třeboni již našli vhodný prostor pro stavbu v areálu bývalých technických služeb pod hrází rybníka Svět. Jak zmínila mluvčí univerzity Alena Binterová, je to ideální poloha v blízkosti centra města, okolní přírody i lázní. „Odborníci z fakulty budou radit s tím, jak tento areál účelně a prakticky uspořádat, vybavit, i jaké služby a aktivity tam začlenit,“ vysvětlila.

Vybudovat nové bydlení pro seniory se v Třeboni rozhodli na základě Komunitního plánu sociálních služeb na roky 2015 až 2018, který schválilo zastupitelstvo před dvěma lety. Jak uvedla starostka Třeboně Terezie Jenisová, než se vše podaří realizovat, bude trvat ještě mnoho let. „Musíme počítat s tím, že do budoucna budeme muset být schopni zajistit péči i našim občanům,“ podotkla. Stavět se má na etapy podle získaných finančních prostředků. Vše je potřeba připravit tak, aby zařízení co nejlépe vyhovovalo potřebám klientů. „A právě v tom budou mít důležitou roli odborníci ze Zdravotně sociální fakulty,“ vysvětlila starostka.

V Třeboni by navíc mělo vzniknout vzorové klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty, kam by mohli studenti chodit na praxi pod vedením vyučujících napříč různými obory. V plánu je i zajištění klinické praxe akademiků, která napomůže přenosu soudobých trendů do praxe.