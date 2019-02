Jižní Čechy – České Budějovice, Strakonice a Prachatice se připojí k celorepublikové akci Přeplavme svůj La Manche. Jedná se 5. ročník akce, kterou pořádá Nadace Charty 77 – Konto bariéry.

VE VODĚ JAKO DOMA. Skupina plavkyň „topí“ přemožitele La Manche Filipa Pytla z Českých Budějovic. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Akce spadá do projektu Senzační senioři. Letos se zúčastní 18 seniorských klubů v 16 městech ČR. Do akce se může zapojit každý – senioři i jejich vnoučata! V Budějovicích se bude plavat v krytém bazénu od 1. do 28. února.



Budějovičtí radní schválili dotované vstupné 10 korun na hodinu a čtvrt pro občany města ve věku 60+ v pondělí od 10 do 14 h. a v úterý až pátek od 7 do 14 hod.



Jak Deník informoval František Batysta z klubu Aktiv, pro využití dotovaného vstupného se účastník musí přihlásit na www.klubaktiv.cz nebo pošle e-mail na klubaktiv@gmail.com.