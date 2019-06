Dva nadšenci, architekt Bohuslav Šenkýř a zastupitel Luděk Lou Myler, podruhé otevřeli dveře Staré radnice a pozvali veřejnost nejen na pivo a kulturu, ale i prezentaci architektonické studie využitelnosti jejích prostor.

Čtyři sta let stará kulturní památka majitele Radmila Konvalinku už stála více než 25 milionů. „Radnici jsem koupil před mnoha lety, grant mi nevyšel. Staticky jsem ji zajistil, zastřešil jsem ji a uvedl do stavu hrubé stavby,“ popsal dosavadní práce.

MILÉ PŘEKVAPENÍ

Občané jí z neznalosti přezdívají Potěmkinova radnice. Její současný stav překvapil Helenu Brůhovou. „Městem se nesly zvěsti, že je to ruina a brzy spadne. Opravdu mile mě překvapilo, že uvnitř to vypadá velice dobře. Tak velký objekt by podle mě mělo vlastnit město, ne soukromník. Jsem stoprocentně pro galerii i pivovar. Myslím, že peníze se vždy najdou a opravovat se může postupně,“ podala svůj názor.

Místní kulturní guru Luděk Lou Myler přiznal, že je radnice jeho srdeční záležitost. „Je těžké sehnat finance. Myslím si ale, že je to také na nás na občanech, abychom se zapojili a stáhli na radnici pozornost kraje a dalších institucí,“ vybízel k iniciativě.

Pro koupi dominanty náměstí je i bývalý starosta a nyní místostarosta Ladislav Sýkora. „Jsem od začátku pro, rozpočet ale není bezedný. Na druhou stranu se nechceme zadlužit,“ osvětlil.

S vizí architekta Bohuslava Šenkýře se ztotožnila většina obyvatel. „Rád jsem slyšel nové podněty, třeba že schází kavárna,“ osvětlil a dodal: „Dům je v krásném stavu, když jsem ho viděl prvně, řekl jsem si, že tu zprávu chci šířit dál!“

PŘEJE SI NÁVRATNOST

„Oceňuji snahu a pomoc nadšenců a čekám na odezvu města. Chci jen vrátit investici ani korunu navíc,“ uvedl majitel Radmil Konvalinka s tím, že je připraven jednat o prodeji nemovitosti.