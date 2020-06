O tom, že mají autoškoly teď v pokoronavirové době na kurzech pro budoucí řidiče plné kapacity, není pochyb. Lidé, kteří měli autoškolu končit například v březnu, měli kvůli šířícímu se koronaviru stopku. Zhruba na měsíc a půl přestaly kurzy v autoškolách fungovat, v květnu zájemci ale opět navázali na před koronavirovou pauzu. Současnou obsazenost kurzů komentuje vedoucí budějovického střediska ÚAMK Roman Tlapák: „Vláda vyhlásila omezení autoškolám a zhruba měsíc a půl jsme nemohli jezdit. Nebyly ani kurzy. A lidé, kteří by zrovna šli v březnu ke zkouškám, museli čekat. Posunulo se to. A navíc jsme měli nasmlouvané další kurzy, které jsme museli pře᠆sunout. Nakonec jsme z toho vyšli tak, že máme denně mimo pátku jeden kurz,“ popsal vytíženost Profiautoškoly ÚAMK Roman Tlapák.

Na jednom kurzu je přibližně 15 až 20 studentů. Celkově je v kurzech zapojených 120 lidí. „Jsou to ti, kteří začali třeba v lednu. Jezdí nám tu teď i lidi z posledního kurzu z prosince 2019. Ti měli jít v březnu ke zkouš᠆kám. Dubnový kurz jsme přesunuli na květen. Sklou᠆bíme to, ale je to složité. Vypomáhají nám externí učitelé,“ sdělil s tím, že učitelé jezdí s žáky denně od půl 8. do 16 hodin.

Budoucí řidička osmnáctiletá Markéta Švehlová z Milevska, která studuje Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích a bydlí zde na internátě, se rozhodla pro autoškolu právě v krajském městě. Začala v lednu, koronavirová pauza jí však na měsíc a půl autoškolu oddálila. Minulý týden splnila 24. jízdu z 28. „Mám z toho docela dobrý pocit. Musím říci, že couvání a rozjíždění mi docela jde. Nejtěžší pro mě je asi hustý provoz ve městě. Křižovatky jsou někdy složité, například křižovatka u Budvaru mi dělá ještě trochu problém. Jinak mě baví řídit, když mi to jde. Předminulou jízdu jsem měla blbý den, a to pak bylo utrpení,“ líčila s úsměvem Markéta Švehlová.

Vedoucí střediska ÚAMK Roman Tlapák vysvětlil, že někteří studenti se učí jenom testy, a pak se stává, že pochopí otázku jen v daných testech. „Musí umět aplikovat paragraf i v praxi. To je pro ně nejtěžší. Pro studenty je těžký kruhový objezd Okružní, dále jim dělají třeba problémy křižovatky nerozlišené dopravními značkami,“ zaznamenal Roman Tlapák, který má třicetiletou praxi jako učitel autoškoly.

Studenty bere i na dálnici D3. Trasy jednotlivých lekcí volí podle toho, v jaké fázi výcviku se daný student nachází. „Klient by se měl také projet na dálnici, takže jsme investovali do dálničních známek. Musí na dálnici pochopit připojovací pruhy, které slouží pro nabrání rychlosti,“ přiblížil jízdy. Z jeho pohledu je 28 hodin málo na to, aby řidič uměl zcela všechno.

Mnoho dopravních nehod podle jeho slov vzniká tím, že řidiči neodpočívají a jsou nesoustředění, také chvátají. „Dělám i kondiční jízdy například pro starší lidi, kteří již mají řidičák, ale dvacet let neřídili,“ poukázal na starší řidiče, kteří musí například vozit partnera denně k lékaři. Tito lidé podle něho často mají strach z jízd, ale rychle se do řízení dostanou. „Musí si však zopakovat pravidla silničního provozu,“ řekl.

Zájemci v Profiautoškole kromě řidičáku na auto mohou složit zkoušky na autobus, traktor, náklaďák, motorku, či vlek s přívěsem.