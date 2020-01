Deník OÖN informoval, že 14 měsíců starý a 666 kilogramů těžký kus koupil dražitel z Bavorska. „Normální“ býk stojí mezi 4000 a 20 000 eury, ale ředitele svazu šlechtitelů skotu Josefa Miesenbergera dosažená cena nepřekvapuje: „Wanted je od přírody bezrohý, což je enormní výhoda pro bezpečnost práce a zvířat samotných, a je vysoká pravděpodobnost, že tyto vlastnosti předá v chovu dál,“ říká.

Zasojované Rakousko

V posledních deseti letech se produkce soji v Rakousku více než zdvojnásobila, třetina z ní je bio, říká v OÖN předseda svazu pěstitelů Karl Fischer z Lince. S výsevem na 69 000 hektarů je tato plodina po kukuřici, pšenici a ječmenu čtvrtá nejrozšířenější. Loni jí v zemi bylo sklizeno rekordních 215 000 tun. „Trend k více tofu na talířích pokračuje a Rakousko v rozšiřování pěstování soji v Evropě ukazuje směr,“ cituje list prezidentku zemské Agrární komory Michaelu Langer-Weningerovou.

Alpy nosí smrt

V rakouském alpském prostoru zahynulo loni 304 lidí – 46 žen a 258 mužů, píše Volksblatt. To je o devět víc než v dlouhodobém průměru. Také počet 7724 zraněných byl nadprůměrný (7503). Stoupl počet tísňových volání nezraněných osob, které podcenily terén a své schopnosti a volaly o pomoc - takových byla loni z celkového počtu požadovaných zásahů asi třetina. Nejvíc obětí bylo v Tyrolsku (102), následují Salcbursko 51, Štýrsko 43, Korutany 36, Vorarlberg 31 a Dolní Rakousy 14. Při túrách nebo výstupech přišlo o život 107 sportovců, při lesních pracích 27 těžařů, při lyžařské turistice 26. Alpská policie registrovala 101 lavinovou nehodu; pod sněhem zahynulo 22 lidí.

Úklid – důvod k rozvodu

Nedostatečný pořádek v bytech je pro zhruba polovinu dotazovaných v Rakousku jeden z rozvodových důvodů, píše Volksblatt. Kvůli nečistotě doma by 44 procent Rakušanů i ukončilo manželství, z mladších do 40 let dokonce 47 procent. 45 procent manželství se kvůli tomu hádá jednou měsíčně, z mladých 56 procent, vyšlo z listopadové ankety Marketagent.com u 2400 lidí z Německa, Rakouska a Švýcarska. Tradiční velký jarní úklid chystá i letos 74 procent dotazovaných. Ze 70 procent leží na ženách, 64 procent mužů se stará o odstranění vodního kamene z domácích přístrojů a očistu ploch (bez bližšího vysvětlení). Dvě třetiny mužů, ale jen třetina žen v Rakousku k tomu uvedly, že při práci mohou počítat s pomoci svých drahých poloviček. 56 procent žen uvedlo, že jarní úklid raději zvládají samy. 49 procent dotazovaných mu věnuje dvě až pět hodin.

Kozička z jesliček se má k světu

„Není jí ještě ani měsíc, ale už mnoho prožila,“ píší OÖN o trpasličí kozičce jménem Sugar, kterou nyní opatrují v útulku Assisi ve Frankenburgu (okr. Vöcklabruck). Čtyři dny před Vánocemi přišla na svět za dramatických okolností na vánočním trhu v Solnohradsku. Ztratila matku, která sloužila do poslední chvíle jako rekvizita živých jesliček a krátce po vrhu uhynula. Sugar přišla i o sestřičku a hrozilo, že nebude vidět. Zůstala sama, ale pozorná ochránkyně zvířat si jí povšimla a dopravila ji do zmíněného „dvora milosti“.

Při zánětu oka rozhodli veterináři, že má být odchovávána ručně – každé zrnko prachu, každé stéblo slámy mohly poloslepé zvířátko vážně ohrozit. Každé tři až čtyři hodiny musela být krmena z láhve. Momentálně poslušně pije, dobře přibírá a pomalu poznává nové prostředí, uvedla zpráva z Assisi. Nakrátko ji pouštějí k ostatním, ale pro jaro plánují dlouhodobé soužití se stádem. Foto: Deník/repro ÖTV

Záruční doba pět let?

Bavorská sociální demokracie požaduje prodloužení záruční doby obzvlášť pro elektrospotřebiče ze dvou na pět let, píše PNP. Jejím podnětem se má zabývat parlament a následně spolková vláda. „Zatím co v mnoha dalších zemích je samozřejmostí až šestiletá záruka, omezuje Německo ochranu spotřebitele na minimum,“ řekl Florian von Brunn při zimní schůzi frakce strany v zemském sněmu. Delší doba záruky by vedla firmy k produkci lepších výrobků, než aby museli staré po defektech opravovat.