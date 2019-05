Tábor – Jediným jihočeským kandidátem, který byl zvolen do europarlamentu, je poslankyně Radka Maxová z Tábora (50), čtyřka na kandidátce ANO 2011.

Poslankyně Radka Maxová (ANO 2011) | Foto: Archiv: Deník

Získala 11 286 preferenčních hlasů. V minulosti byl europoslancem také Táborák Jaroslav Zvěřina za ODS. Radka Maxová počítá s tím, že přijde o poslanecký mandát. V dolní sněmovně ji má nahradit Ondřej Babka (25) z Husince na Prachaticku. Politička je také městskou zastupitelkou v Táboře, kde místo ní zřejmě usedne Jaroslav Jankovský. Také mandát v krajském zastupitelstvu rodačka z Pardubic přenechá nástupci. Mělo by jít o Petra Holického.



V bruselských strukturách by se politička chtěla věnovat dvěma oblastem: sociální problematice a životnímu prostředí. „Těším se moc, i když vím, že to bude nové a odlišné. Mám ale zásadu, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdybych měla pochybnosti, vůbec bych nekandidovala,“ řekla.



Co se týče rezignací, mandát poslankyně jí automaticky zanikne s nástupem do Bruselu. První a ustavující schůze Evropského parlamentu se bude konat 2. až 4. července ve Štrasburku. Během tohoto zasedání si plénum zvolí svého předsedu, čtrnáct místopředsedů, pět kvestorů a rozhodne se o počtu a velikosti stálých parlamentních výborů.



V průběhu prázdnin pak Radka Maxová složí mandáty v obou zmíněných zastupitelstvech.



Rozhovor s Radkou Maxovou přineseme v příštím týdnu.