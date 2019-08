V sobotu na vás od 13 hodin čeká Aristokratická a lidová zábava hraběte Buquoye, módní přehlídka a také spousta koncertů. Podrobnější program níže.

Program:

13.00 - 17.00 Aristokratická a lidová zábava hraběte Buquoye: žonglování praporem, škola šermu, obří desková hra, barokní posezení v trávě, lukostřelba, kuželky, výcvik mušketýrské gardy, projížďka na koni, jezdecký trenažér, molitanová bitva, ukázky řemesla kaplického kata, filmová zbrojnice aneb vyfoťte se ve zbroji známého filmu, fotokoutek: vyfoťte se v romantickém kostýmu rodiny Buquoyů

Hlavní scéna letní amfiteátr

13.00 Slavnostní zahájení: šermířská a „žonglérská” představení na pódiu, módní přehlídka slavných filmových hrdinů, Stylová kapela

17.30 ONDŘEJ RUML a GOOD TIMES BIG BAND - swing, funky

20.00 BALAGE BAND feat. Tereza - OTA BALAGE - big-beat

22.00 QUEEN MUST GO ON – revival, pop

23.30 TLUSTÁ BERTA – rock

Pivní stan

12.00 JIŽANI - dechová hudba

15.00 DIXIE OLD BOYS - jazz a světové evergreeny

17.30 GIN F# - rock

19.30 FONTANELA - blues rock

21.00 DĚTSKÝ POKOJÍČEK - pop-folk

22.30 ROCK BAND - rock