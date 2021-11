Ten dopadá i na vánoční trhy, oblíbené i u Čechů. Situace s nimi je dost nepřehledná. Proslulé jako v Norimberku, Drážďanech a Mnichově byly zčásti v poslední minutě zrušeny, ale třeba v Essenu, Duisburgu, Dortmundu, Düsseldorfu nebo Freiburgu i částech Berlína a Hamburku už dlouho běží. V pondělí přibyly další, také ve Frankfurtu, Kielu, Karlsruhe nebo u dómu v Kölnu.

Podle pravidel té které země, a podle stavby trhu, jejich oplocení atd., platí různá pravidla od 3G, tedy s uznáváním testů, po 2G, jen pro očkované a uzdravené. V Sasku trhy od úterka nejsou povoleny, v Bavorsku jak kde. V zámku Thurnů a Taxisů v Řeznu spustili vánoční trh v pátek, pár hodin poté, kdy premiér Markus Söder ohlásil zrušení těchto akcí v celé zemi. Pořadatelé mají od města platné povolení, argumentují mj. smlouvami se 120 stánkaři, s umělci a techniky. Platí u nich 2G, trh je na volném privátním prostranství. "Nemáme žádné porozumění pro to, že fotbalový zápas se může konat před diváky, ale náš trh je zpochybňován," říká Peter Kittel z pořádající společnosti. Město Řezno ale už odřeklo městský ježíškovský trh a primátorka Gertrud Maltz-Schwarzfischerová toho zalitovala s poukazem, že zemská vláda dlouho váhala s jasnými pravidly. Ty má v úterý projednat kabinet a následně zemský sněm. Platily by od noci na středu. "Do té doby pořádáním trhů právně nic nestojí v cestě," napsal deník PNP.

Odřeknut je už také ježíškovský trh v Pasově a další v jiných městech. Pro organizátory je to prý katastrofa a žádají odškodnění…

Rakousko taky zavírá, i povoluje…

V Rakousku zaznamenali v pondělí 13 806 nových infekcí během 25 hodin a přijali v nemocnicích dalších 3054 pacientů s koronavirem.

Hranice nejsou zavřeny. Pendlerům už ale nestačí nechat se otestovat jednou za týden, potřebují doklad o PCR ne starší 72 hodin nebo 24hodinový antigenový. Očkovací průkaz bude platit místo devíti jen šest měsíců, přechodná doba končí 6. prosince.

Lockdown platí i pro školy. V pondělí do nich přišly v sedmi spolkových zemích zhruba tři čtvrtiny dětí, v Solnohradsku asi polovina. Ke kontrole lockdownu policie posílila asi tisícovkou žáků policejních škol. V minulých dnech prověřila 150 000 osob a na 800 podala oznámení ke správnímu řízení.

Země zrušila řadu vánočních trhů. Ve Steyru odřekli už předtím oblíbený ježíškovský běh, který měl být o víkendu. Příští víkend ale odstartuje ježíškovská pošta a návštěvníky bude od pátku do neděle vozit do vnitřního města speciální oldbus. Nebude trh v zámku Traun, "zaraženy" jsou také trhy v Linci. "Podle nového nařízení je do 5. prosince odřeknuta konzumace jídla a nápojů v celém areálu trhu," sdělil starosta Klaus Luger. S malou útěchou veřejnosti: kdyby to situace připustila a zákaz konzumace od 6. prosince odpadl, mohly by linecké trhy ještě otevřít.

Na rozdíl od trhů se Rakušanům nově otevřela možnost lyžovat. Pro příští tři týdny měly být lanovky užívány jen k pracovním zájmům nebo potřebám, nyní jsou otevřeny všem očkovaným nebo uzdraveným. Lyžaři dosud mohli jen běžkařit, protože "pobyt na volnosti" lockdown dovoloval "k fyzickému a psychickému zotavení". Teď přibyly lanovky. A také sportoviště pod volným nebem, na kterých se ale může aktivně sportovat jen s rodinnými příslušníky nebo důležitými osobami s osobním vztahem a bez fyzických kontaktů. To odůvodňuje otevření také kluzišť. Do uzavřených prostorů se smí vstupovat, jen pokud je to k provozování sportu pod širým nebem nutné. "Převlékat se je tedy možné v šatně," uzavírají OÖN.

Fungovat mohou autokina. Směrnice výslovně povoluje návštěvu akcí, k nimž je možné přijet vícestopými vozidly.

Proti opatřením demonstrovalo jen v sobotu ve Vídni na 40 000 lidí.