/VIDEO/ Po zhruba měsíční odstávce, za pomoci hornoplánských dobrovolných hasičů, se na hladinu Lipna vrátil přívoz Pionýr. Tradiční spouštění prámu na vodu šlo přesně podle plánu. Léty secvičená akce neměla chybičku. Převozu se sice nechtělo napoprvé z kopce rozjet, nicméně během pár chvil bylo hotovo a další sezóna na vodě byla úspěšně zahájena.

Za pomoci hornoplánských dobrovolných hasičů a jejich Tatry se na hladinu Lipna vrátila převozní loď Pionýr. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Převoz začne podle jízdního řádu jezdit v pátek 24. března a po zbytek roku bude vozit jak místní, tak turisty přes Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou.

„Jednalo se o krátkodobou odstávku. Využili jsme toho, že v únoru Lipno zamrzlo, a provedli klasidckou údržbu. Zaměřili jsme se převážně na strojní zařízení lodi, jako je motor a pohonné části lodi. Vyměnili jsme také elektromagnetické spojky,“ přibllížil Petr Tahotný, vedoucí Hospodářsko-správního odboru Města Horní Planá. Loňský rok nebyl pro převozníky ničím výjimečný. Byl ale znát částečný úbytek turistů, převážně cyklistů. Na mírném poklesu příjmů z jízdného měla vliv i generální rekonstrukce přívozu a s tím spojené pozdější zahájení provozu.

Kdo by si myslel, že si převozníci po sezóně, která seprotáhla do půlky ledna, užili delší dovolenou, mýlil by se. „Měli jsme měsíc a půl volno,“ začal nadějně kapitán Karel Kukačka. „Užili jsme si ho opravou lodi. Na zimní dovolenou není čas, nějak nám to zase nevyšlo,“ smál se.

„Volno si bereme na střídačku během roku, týden, dva, jak to vyjde, já třeba jezdím k moři, ale většinou až v říjnu,“ přiblížil druhý z kapitánů Marcel Lorenc, který na převozu v Plané jezdí už třicet let.

Je málo lidí a změna legislativy situaci ještě zhoršila

Vinou nedostatku kapitánů a lodníků, způsobených nemocí, teď musí přívoz zkrátit svou provozní dobu o dvě hodiny denně. Minimálně na jaře bude jezdit pouze do půl šesté, i když původně měl brázdit hladinu každý den až do půl osmé. „V současné době máme jednoho kapitána na dlouhodobé zdravotní neschopnosti, a proto v jarních měsících, dokud nebudeme mít plný stav zaměstnanců, jsme nuceni zkrátit provoz lodě,“ uvedl Petr Tahodný s tím, že problém s náborem nových zaměstnanců způsobila hlavně změna legislativy, kdy oproti loňskému roku došlo především ke změně týkající se nutných dokladů posádky. U pomocníků na lodi dříve stačilo, aby takový člověk byl držitelem plavecké knížky, kterou vydala Plavební správa. „Nyní je tato činnost vázána vydáním jiného dokladu, vydaného na základě školení, které by měl provádět úřad Plavební správy. Toto nám ztěžuje případné přijmutí brigádníků, které využíváme na střídání v případě nemocí a dovolených,“ uvádí Tahotný.

Na vodě už je i přívoz ve Frymburku, jeho provozovatel Antonín Labaj ho nyní opravuje. V permanenci začne být zhruba za měsíc, kdy se vydá na svou první cestu do Přední Výtoně. Od května již bude možné využívat i třetí loď, která vozí lidi i automobily z Dolní Vltavice do Kyselova na druhý břeh Lipna.