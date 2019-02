Linec - Na historii pravěku Lince a okolí pracují už deset let archeolog města Erwin M. Ruprechtsberger z muzea Nordico a geoarcheolog Alexander Binsteiner. Jejich projekt je jedním z nejúspěšnějších ve výzkumu doby kamenné. Publikovali řadu monografií a příspěvků mj. do největší německé odborné platformy www.archaeologie-online.de. Pro městské muzeum Nordico připravili tři výstavy, které se vždy staly magnetem především pro mladé návštěvníky, dvě převzaly i zahraniční instituce – „Záhady doby kamenné mezi Dunajem a Alpami" viděli například v Historickém muzeu města Řezna. Další výstavu v Nordicu dvojice plánuje na příští rok.

Willendorfská venuše z období mladšího paleolitu, archeologické kultury gravettien, přibližně 22/20 000 př. n. l. Je nejznámějším archeologickým nálezem na území Rakouska. | Foto: Deník/repro

Aktuálně spolupracují oba experti na projektu Evropské unie. Společně s kolegy z budějovického muzea vytvářejí dvojjazyčnou česko-německou publikaci o době kamenné v Mühlviertlu.

Možnosti přeshraniční spolupráce potvrzuje i například řešení záhady „Paní z W.", Venuše z Willendorfu. Při studiu materiálu, z něhož je vyrobena, se jako nejpravděpodobnější ukázal oolitický vápenec ze Stránské skály v Brně. (www.nordico.at)

Nebezpečné silnice

Na bavorských dálnicích přišlo loni o život 105 lidí, nejvíc za posledních pět let. Předloni bylo obětí 70. Patnáct nehod, při nichž zahynulo devět lidí, způsobili řidiči jedoucí v protisměru.

Na všech silnicích v zemi stoupl počet dopravních nehod o 2,2 procenta na více než 370 000. Vyžádaly si 680 obětí, což je druhý nejnižší počet od roku 1954 – rekordem zůstává 662 z předloňska. 80 mrtvých nebylo připoutáno (předloni 68). Zraněno bylo 69 000 osob. Velkou část karambolů představují drobné srážky se škodami „na plechu". Příčinami byly nejčastěji nepřiměřená rychlost a nedání přednosti. Dvě třetiny nehod způsobili začínající řidiči ve věku 18 až 24 let.

Kudy ho „odsáli"?

Možnosti jet po německé dálnici „co to dá" využil ve čtvrtek ráno 35letý Ital, lékař působící v Londýně, v BMW Cabrio 330D u Raublingu na A8. Podle policie projížděl rychlostí 240 km/h. Rosenheimská policie ho zastavila a kontrolovala. Test na drogy byl pozitivní, řidič zjevně konzumoval marihuanu. Dopravili ho na služebnu, kde ale odmítl dát krev údajně z náboženských důvodů, které nespecifikoval. Policie si opatřila soudní příkaz k provedení zkoušky, ale ani to delikventem nepohnulo, odmítal součinnost a krčil lokty. Snahy o domluvu nepomohly. „Přivolaný úřední lékař si ale věděl rady a svému kolegovi krev odebral na jiném místě, které vzdorovitý Ital nemohl zakrýt. Odkud to bylo, nechtěla policie říci," napsal deník PNP.

Město cizinců

V roce 2002 žilo v Linci 22.171 lidí s cizím státním občanstvím. V začátku tohoto roku jejich počet stoupl na 34.289, což je 17,53 procenta obyvatel města (před dvanácti lety 12,11 %). Byli 148 národností. Nejvíc bylo Bosňanů (4626), Turků (3206) a Rumunů (2768). Současně poklesl počet Rakušanů v Linci – ze 160 962 na 160.556. Během let 2002-12 město přišlo o 10 300 rakouských dětí do 14 let odstěhováním rodin.

Největší podíl cizinců má čtvrť St. Peter - 41,5 procenta. Vzhledem k malému počtu lidí, kteří tu žije, však číslo nemá velkou vypovídací hodnotu. V Makartviertelu se 7600 občany je migrantů 33 procent.

Celkově počet obyvatel Lince meziročně vzrostl o 1036 na 194.522.

Komora ombudsmanů

Zaměstnanecká komora okresu Freistadt loni vymohla pro pracující na zaměstnavatelích 1,9 milionu eur dlužených podtarifním odměňováním, chybným zařazením, chybným výpočtem nároků a nezaplacenou prací. „Černé ovce" se prý najdou téměř ve všech branžích, ale „tvrdé jádro" porušuje pracovní právo přímo systematicky, řekl ředitel komory Kalliauer. Často jde podle něho o nevelké částky, u nichž zaměstnavatel předpokládá, že kvůli takovému pakatelu se pracovník nebude soudit. „I tyto částky ale je třeba vymáhat, protože kdo vydělává málo, pro toho je i stovka eur hodně peněz," řekl.

Na komoru v okrese se loni obrátilo 6208 lidí. Většině poradili telefonem, 1524 přišlo k osobnímu rozhovoru. Mimosoudními vypořádáními komora získala pro lidi 1.887.640 eur zadržovaných mezd, o 174.728 eur zažalovala u soudů. V některých případech zaměstnavatelé nerespektovali ani pravomocné rozsudky a peníze lidé dostali až po exekucí vedených na majetek odsouzených. 25 lidem dotčeným insolvencemi komora vymohla celkem 216.427 eur. V sociálněprávní oblasti získala pro klienty 1.322.065 eur, především na důchodových a pečovatelských nárocích.