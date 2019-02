České Budějovice - Seznámit starosty s činností kraje v oblastech dotačních programů, zdravotnictví, školství, kultury, cestovního ruchu nebo dopravní obslužnosti. To je hlavní cíl jejich pravidelných novoročních setkávání s vedením kraje v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Letos odstartovalo již tradičně v krajském městě, kde se jej v úterý 29. ledna zúčastnili starostové z Českobudějovicka a Českokrumlovska. Setkávání budou pokračovat až do 12. února a vedení kraje během nich projedná uvedená témata s představiteli jihočeských obcí ve všech okresech.



„Vážené paní starostky, vážení páni starostové, děkuji vám, že jste přišli na dnešní setkání. Vám, kteří jste obhájili v podzimních volbách svůj mandát, přeji alespoň trochu klidné další čtyři roky. A vám, kteří jste v tomto klání nově uspěli, přeji, abyste se do problematiky spojené s touto funkcí rychle dostali,“ uvedla Stráská s tím, že poděkování patří všem, kteří se do výkonu této veřejné a náročné funkce pustili.



Krajský radní a starosta Větřní Antonín Krák doplnil, že starostové tu mají jedinečnou možnost konzultovat s krajskými představiteli problémy, které pálí je a obyvatele jejich obcí. A zejména získávat a vyměňovat si cenné informace.



Tradiční setkávání s vedením kraje kvituje s povděkem i starostka Svatého Jana nad Malší Růžena Balláková, která dává zároveň Krákovi za pravdu. „Tato akce se mi velice líbí a určitě ji vítám. Po delší době, někdy i po roce, se vidíme s ostatními kolegy. Ale především máme možnost načerpat právě ty cenné informace,“ uzavřela starostka loňské Vesnice roku na jihu Čech.

Kdy další setkání

Středa 30. ledna 9 hodin: Soběslav, KD Soběslav (starostové z okresu TÁ)

Úterý 5. února 9 hodin: Prachatice, městský úřad, Rožmberský sál (starostové z okresu PT)

Středa 6. února 9 hodin: Jindřichův Hradec, KD Střelnice (starostové z okresu JH)

Pátek 8. února 9 hodin: Blatná, Sokolovna (starostové z okresu ST)

Úterý 12. února 9 hodin: Pivovarský dvůr ve Zvíkovském podhradí (starostové z okresu PÍ)

Radek Šíma